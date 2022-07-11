Место нахождения похищенного россиянами мэра Херсона Колыхаева неизвестно, - ОВА

Место нахождения похищенного военными РФ мэра Херсона Игоря Колыхаева неизвестно.

Об этом сказал в эфире телемарафона и.о. главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Место пребывания его (Колыхаева. – Ред.) неизвестно. На сегодняшний день только есть одна информация, что его забрали", - отметил Бутрий.

По его словам, пока не решена до конца проблема с начислением зарплат бюджетникам в областном центре, ведь электронные ключи были у мэра.

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Перспективы решения проблемного вопроса есть.