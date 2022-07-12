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Новини Війна
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Переселенцям, яких розмістили у закладах освіти, мають надати альтернативне житло, - Мінреінтеграції

переселенці

В закладах освіти різного рівня нині живуть майже 40 тисяч українців, змушених покинути домівки внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Відомство отримує скарги, що "деякі заклади, де облаштовані місця компактного поселення ВПО, вимагають виселення переселенців в зв’язку з наближенням навчального року".

Виселення внутрішньо переміщених осіб без надання альтернативного місця тимчасового проживання неприпустиме, йдеться у публікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5,5 млн внутрішніх переселенців повернулися до своїх домівок в Україні, - опитування

Мінреінтеграції 12 липня скерувало листа на керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також - органів місцевого самоврядування з вимогою терміново - до 25 липня - опрацювати питання надання людям тимчасового або соціального житла з придатними умовами для поселення.

Автор: 

житло (1061) переселенці (976) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+5
Де брати те житло?
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12.07.2022 13:54
+4
Після війни будували бараки. Казали що тимчасово, а я їх бачив ще в 70-х роках.
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12.07.2022 14:13
+3
главное бла-бла
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12.07.2022 13:58
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Де брати те житло?
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12.07.2022 13:54 Відповісти
главное бла-бла
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12.07.2022 13:58 Відповісти
Полно покинутых домов в селах. Пускай власть выкупает у хозяев или платит компенсацию
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12.07.2022 13:58 Відповісти
На західній Україні не має багато покинутих хат.
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12.07.2022 19:36 Відповісти
Так як у нас військовий стан то всі готелі, бази відпочинку, житло та приміщення яке здаеться в оренду повинні бути передані військовій адміністрації для заселення біженців.
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12.07.2022 14:01 Відповісти
і твоє житло теж треба передати військовій адміністрації для заселення біженців
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12.07.2022 15:33 Відповісти
Якщо буде потрібно - то передадуть. Вирішує військова адміністрація. Має повні права.
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12.07.2022 16:11 Відповісти
только не для заселения беженцев
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12.07.2022 17:12 Відповісти
ти можеш не чекати, а сам засели біженців безкоштовно, тільки щоб комуналку оплачували
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12.07.2022 17:29 Відповісти
А президентські резиденції в Карпатах чому б не передати.
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12.07.2022 19:38 Відповісти
Виселення внутрішньо переміщених осіб без надання альтернативного місця тимчасового проживання неприпустиме, йдеться у публікації. Джерело:
Тільки вкажіть - наскільки - тимчасового !
Скільки тижнів , місяців - треба нормальній людині , щоб знайти собі роботу . Заробити гроші та мати змогу самому наймати житло для себе та своєї родини .
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12.07.2022 13:58 Відповісти
Після війни будували бараки. Казали що тимчасово, а я їх бачив ще в 70-х роках.
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12.07.2022 14:13 Відповісти
ану знайди зараз роботу, щоб тобі ще й на житло вистачило
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12.07.2022 15:34 Відповісти
На західній Україні весь час було туго з роботою, тому з сіл повально їхали на заробітки за кордон. В містах в основному торгівля і сфера послуг, переселенцям проблематично щось шукати за виключенням робочих спеціальностей.
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12.07.2022 19:41 Відповісти
"Мінреінтеграції 12 липня скерувало листа" - до сраки вашi листи
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12.07.2022 13:58 Відповісти
Оце і функція міністерства? А що воно для цього зробило?
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12.07.2022 14:02 Відповісти
Скеруйти гроші на таке житло, а не листа. Не хочеться цитувати рузьких коняк, але: Дебіли ***
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12.07.2022 14:03 Відповісти
А верещучка не хоче їх на "шатлах" з Чонгару покатати і заселити на пару з дЄрЬмаком в бази відпочинку в окупованих Кирилівці,Залізному Порту тощо,нє....?
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12.07.2022 14:32 Відповісти
Мін. повинно забезпечити,й надати а не розповідати,що хтось має надати. Нахера в спвці,такий мін. Дегенерати,що працюють патяканням
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12.07.2022 14:42 Відповісти
Міну ніхто невинен....зенікчеми
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12.07.2022 14:43 Відповісти
мінРЕінтеграції --- а з ким зараз реінтегрує оте мінреінтеграції?

і скільки рил там стоїть у штатному розкладі?
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12.07.2022 16:22 Відповісти
в депутатских дворцах пусть размещают кого хотят
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12.07.2022 17:35 Відповісти
 
 