Переселенцям, яких розмістили у закладах освіти, мають надати альтернативне житло, - Мінреінтеграції

В закладах освіти різного рівня нині живуть майже 40 тисяч українців, змушених покинути домівки внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Відомство отримує скарги, що "деякі заклади, де облаштовані місця компактного поселення ВПО, вимагають виселення переселенців в зв’язку з наближенням навчального року".

Виселення внутрішньо переміщених осіб без надання альтернативного місця тимчасового проживання неприпустиме, йдеться у публікації.

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Мінреінтеграції 12 липня скерувало листа на керівників структурних підрозділів з питань освіти обласних, Київської міської та районних військових адміністрацій, а також - органів місцевого самоврядування з вимогою терміново - до 25 липня - опрацювати питання надання людям тимчасового або соціального житла з придатними умовами для поселення.