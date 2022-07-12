Уряд підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України, - Шмигаль
В Уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання", - зазначив Шмигаль.
За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.
"Громадянство України сьогодні - це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - додав Шмигаль.
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Не продешеви, шмигаль....
Вже будівництво підземних цехів іде, виробничі лінії встановлюються? Ахметов метал ллє?
- знання мови рівня С2, (слобожанський говір, львівська ґвара,....);
- що таке *****?
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он совєтскі шпійони так гарно мови і все інше вчили... шо потім у совок не повертались.
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