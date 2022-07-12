УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12114 відвідувачів онлайн
Новини
2 548 27

Уряд підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України, - Шмигаль

шмигаль

В Уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні - це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - додав Шмигаль.

Також читайте: Запровадження іспиту для набуття громадянства України потребує законодавчого врегулювання, - відповідь Зеленського на петицію

Автор: 

громадянство (1071) Зеленський Володимир (23719) Кабмін (14074) іспити (121) Шмигаль Денис (4557)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Введите для любителей "срущего мира" в Украине статус не-гражданина, что бы внутри почистить авгиевы конюшни.
показати весь коментар
12.07.2022 17:20
+9
)))))))))))))))))))) Ціна іспиту?
Не продешеви, шмигаль....
показати весь коментар
12.07.2022 17:10
+6
Іспит - це саме нагальне?А не хоче прем'єр припинити фінасування лугандона,приблизно,на 2,5 - 3 млрд.грн. в МІСЯЦЬ?
показати весь коментар
12.07.2022 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)))))))))))))))))))) Ціна іспиту?
Не продешеви, шмигаль....
показати весь коментар
12.07.2022 17:10 Відповісти
Не спешіть, торгуйте ще 30 років посвідками на проживання та громадянством. Потім харошим рускім екзамени будемо приймати по спєцпроцедурє
показати весь коментар
12.07.2022 19:54 Відповісти
Для нашестя кацапів готують почву.
показати весь коментар
12.07.2022 17:10 Відповісти
если хотите в Европу нужно принимать законы не совковые. у бульбаше и в Украине похожие законы остались. Нужно отходить от старых стандартов.
показати весь коментар
12.07.2022 17:14 Відповісти
Достатньо екзамену з мови і 5 років роботи без правопорушень.
показати весь коментар
12.07.2022 17:18 Відповісти
В якій державі цього буде достатньо?
показати весь коментар
12.07.2022 17:23 Відповісти
Введите для любителей "срущего мира" в Украине статус не-гражданина, что бы внутри почистить авгиевы конюшни.
показати весь коментар
12.07.2022 17:20 Відповісти
На кінець то. Тільки аби нормально зробили і чим швидше
показати весь коментар
12.07.2022 17:21 Відповісти
На який кінець?
показати весь коментар
12.07.2022 17:28 Відповісти
Шкарлет теж хоче бути в долі, тому в ОПі зараз буде аврал від напливу "хароших рускіх".
показати весь коментар
12.07.2022 17:22 Відповісти
Іспит - це саме нагальне?А не хоче прем'єр припинити фінасування лугандона,приблизно,на 2,5 - 3 млрд.грн. в МІСЯЦЬ?
показати весь коментар
12.07.2022 17:23 Відповісти
Мовний залік- пані Фаріон, історію України- Вятровіч... вуаля!
показати весь коментар
12.07.2022 17:25 Відповісти
Чим ви там займаєтесь? Які іспити? Тут від орди відбитись треба а снарядів і ракет нема.
Вже будівництво підземних цехів іде, виробничі лінії встановлюються? Ахметов метал ллє?
показати весь коментар
12.07.2022 17:26 Відповісти
То ж скоро кримнаші додому попросяться
показати весь коментар
12.07.2022 17:28 Відповісти
одно другому не мешает
показати весь коментар
12.07.2022 17:29 Відповісти
Мова, література й історія як мінімум
показати весь коментар
12.07.2022 17:27 Відповісти
- знання історії України:
- знання мови рівня С2, (слобожанський говір, львівська ґвара,....);
- що таке *****?
...........
показати весь коментар
12.07.2022 17:29 Відповісти
усе для рабиновича та фридмана......
показати весь коментар
12.07.2022 17:30 Відповісти
хороший шпион будет знать несколько языков если захочет и историю выучит какую нужно
показати весь коментар
12.07.2022 17:38 Відповісти
то може з того шпійона і непоганий громадянин вийде?
он совєтскі шпійони так гарно мови і все інше вчили... шо потім у совок не повертались.

.

показати весь коментар
12.07.2022 18:24 Відповісти
Авжеж. Але до чого тут це взагалі?
показати весь коментар
12.07.2022 19:51 Відповісти
Якщо би цей іспит здавало все населення України, то 73% громадян України цей іспит провалили б.
показати весь коментар
12.07.2022 17:41 Відповісти
Почніть з себе і ОПи.
показати весь коментар
12.07.2022 18:21 Відповісти
Ну, по-перше - треба бути відомим блогєром, по-друге - треба мати гебнявих родичів, а по-третє - треба говорити, як на рассіі все погано. Все інше (знання української мови, історії України, незаплямована репутація і т. д.) неважливо. Ліш би чілавєк бил "хароший".
показати весь коментар
12.07.2022 19:26 Відповісти
Першого Єрмака та Портнова
показати весь коментар
12.07.2022 20:22 Відповісти
Шмыгаль , или приведите миграционное законодательство в соответствии с законодательством ЕС ИЛИ ИДИТЕ ВОН ИЗ КАБМИНА . Хватит косить под дурачков
показати весь коментар
13.07.2022 01:24 Відповісти
 
 