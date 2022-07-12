Уряд підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України, - Шмигаль

В Уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідне протокольне доручення на виконання завдання президента України підтримали сьогодні під час засідання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд Уряду відповідні проєкти законів. Крім того, Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ Конституції України.

"Громадянство України сьогодні - це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - додав Шмигаль.

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