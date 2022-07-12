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Правительство подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины, - Шмыгаль

шмигаль

В Правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее протокольное поручение на выполнение задания президента Украины было поддержано сегодня во время заседания", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов. Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины.

"Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - добавил Шмыгаль.

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гражданство (1312) Зеленский Владимир (20255) Кабмин (14025) экзамены (156) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+14
Введите для любителей "срущего мира" в Украине статус не-гражданина, что бы внутри почистить авгиевы конюшни.
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12.07.2022 17:20
+9
)))))))))))))))))))) Ціна іспиту?
Не продешеви, шмигаль....
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12.07.2022 17:10
+6
Іспит - це саме нагальне?А не хоче прем'єр припинити фінасування лугандона,приблизно,на 2,5 - 3 млрд.грн. в МІСЯЦЬ?
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12.07.2022 17:23
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)))))))))))))))))))) Ціна іспиту?
Не продешеви, шмигаль....
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12.07.2022 17:10 Ответить
Не спешіть, торгуйте ще 30 років посвідками на проживання та громадянством. Потім харошим рускім екзамени будемо приймати по спєцпроцедурє
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12.07.2022 19:54 Ответить
Для нашестя кацапів готують почву.
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12.07.2022 17:10 Ответить
если хотите в Европу нужно принимать законы не совковые. у бульбаше и в Украине похожие законы остались. Нужно отходить от старых стандартов.
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12.07.2022 17:14 Ответить
Достатньо екзамену з мови і 5 років роботи без правопорушень.
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12.07.2022 17:18 Ответить
В якій державі цього буде достатньо?
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12.07.2022 17:23 Ответить
Введите для любителей "срущего мира" в Украине статус не-гражданина, что бы внутри почистить авгиевы конюшни.
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12.07.2022 17:20 Ответить
На кінець то. Тільки аби нормально зробили і чим швидше
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12.07.2022 17:21 Ответить
На який кінець?
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12.07.2022 17:28 Ответить
Шкарлет теж хоче бути в долі, тому в ОПі зараз буде аврал від напливу "хароших рускіх".
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12.07.2022 17:22 Ответить
Іспит - це саме нагальне?А не хоче прем'єр припинити фінасування лугандона,приблизно,на 2,5 - 3 млрд.грн. в МІСЯЦЬ?
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12.07.2022 17:23 Ответить
Мовний залік- пані Фаріон, історію України- Вятровіч... вуаля!
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12.07.2022 17:25 Ответить
Чим ви там займаєтесь? Які іспити? Тут від орди відбитись треба а снарядів і ракет нема.
Вже будівництво підземних цехів іде, виробничі лінії встановлюються? Ахметов метал ллє?
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12.07.2022 17:26 Ответить
То ж скоро кримнаші додому попросяться
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12.07.2022 17:28 Ответить
одно другому не мешает
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12.07.2022 17:29 Ответить
Мова, література й історія як мінімум
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12.07.2022 17:27 Ответить
- знання історії України:
- знання мови рівня С2, (слобожанський говір, львівська ґвара,....);
- що таке *****?
...........
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12.07.2022 17:29 Ответить
усе для рабиновича та фридмана......
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12.07.2022 17:30 Ответить
хороший шпион будет знать несколько языков если захочет и историю выучит какую нужно
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12.07.2022 17:38 Ответить
то може з того шпійона і непоганий громадянин вийде?
он совєтскі шпійони так гарно мови і все інше вчили... шо потім у совок не повертались.

.

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12.07.2022 18:24 Ответить
Авжеж. Але до чого тут це взагалі?
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12.07.2022 19:51 Ответить
Якщо би цей іспит здавало все населення України, то 73% громадян України цей іспит провалили б.
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12.07.2022 17:41 Ответить
Почніть з себе і ОПи.
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12.07.2022 18:21 Ответить
Ну, по-перше - треба бути відомим блогєром, по-друге - треба мати гебнявих родичів, а по-третє - треба говорити, як на рассіі все погано. Все інше (знання української мови, історії України, незаплямована репутація і т. д.) неважливо. Ліш би чілавєк бил "хароший".
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12.07.2022 19:26 Ответить
Першого Єрмака та Портнова
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12.07.2022 20:22 Ответить
Шмыгаль , или приведите миграционное законодательство в соответствии с законодательством ЕС ИЛИ ИДИТЕ ВОН ИЗ КАБМИНА . Хватит косить под дурачков
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13.07.2022 01:24 Ответить
 
 