Правительство подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины, - Шмыгаль
В Правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Соответствующее протокольное поручение на выполнение задания президента Украины было поддержано сегодня во время заседания", - отметил Шмыгаль.
По его словам, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов. Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины.
"Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - добавил Шмыгаль.
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Не продешеви, шмигаль....
Вже будівництво підземних цехів іде, виробничі лінії встановлюються? Ахметов метал ллє?
- знання мови рівня С2, (слобожанський говір, львівська ґвара,....);
- що таке *****?
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он совєтскі шпійони так гарно мови і все інше вчили... шо потім у совок не повертались.
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