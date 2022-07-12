Правительство подготовит законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины, - Шмыгаль

В Правительстве подготовят законопроекты о введении комплексного экзамена для приобретения гражданства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Соответствующее протокольное поручение на выполнение задания президента Украины было поддержано сегодня во время заседания", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел должны подготовить и внести на рассмотрение правительства соответствующие проекты законов. Кроме того, Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и основам Конституции Украины.

"Гражданство Украины сегодня - это привилегия. И каждый, кто на него претендует, должен знать и понимать основополагающие принципы нашей страны", - добавил Шмыгаль.

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