Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання до закінчення воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський пояснив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Наразі організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації забезпечують обласні та Київська міська військова адміністрація разом із засновниками навчальних закладів.

"З огляду на зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", – йдеться у відповіді президента.

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