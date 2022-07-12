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Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час воєнного стану

школа

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання до закінчення воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський пояснив, що державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада, а реалізують Кабмін, Міносвіти, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Наразі організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації забезпечують обласні та Київська міська військова адміністрація разом із засновниками навчальних закладів.

"З огляду на зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", – йдеться у відповіді президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі нестачі місць у шкільних укриттях навчання рекомендовано проводити у дві зміни чи у змішаному форматі, - Міносвіти

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) школа (2205) навчання (575) петиція (320)


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Топ коментарі
+12
Как то странно, вот когда был карантин то переходили на онлайн обучение а когда в любую школу в любой момент может прилететь ракета то люди хотят очного обучения и тут возникает вопрос есть ли мозги у людей которые хотят такое обучение?
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12.07.2022 22:37
+7
Ага відповів... він хіба їх читає? Як там по Резнікову він відповів "не чітал, не знаю"...Там агент фсб дЄрмак на них відповідає. Коли звільнеш дЄрмака?!
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12.07.2022 22:33
+7
Останні дані за 2019 рік: мозку нема у 13,5млн населення.
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12.07.2022 22:56
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на петицию видповив?
якый молодэць...першый в списке на орден манделы.
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12.07.2022 22:21 Відповісти
Мандела, це якийсь людський орган?
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12.07.2022 22:36 Відповісти
Премия ООН имени Нельсона Манделы
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13.07.2022 09:08 Відповісти
Коротше кажучи, «я не я, і хата не моя».
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12.07.2022 22:30 Відповісти
Ага відповів... він хіба їх читає? Як там по Резнікову він відповів "не чітал, не знаю"...Там агент фсб дЄрмак на них відповідає. Коли звільнеш дЄрмака?!
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12.07.2022 22:33 Відповісти
знову з пустого в порожнє..насамперед, в Україні головним законом є Конституція, крім того існує ЗУ Про правовий режим воєнного стану. І ніяких пояснень не потрібно. Є тільки одне питання..чому воєнний стан ввели тільки зараз? А не 8 років тому...можна б було й на перевиборах зекономіти..причому не пільки президента - у всі органи влади...навіть у селищні ради..а тепер питання - кому вигідно?? Ми тепер з зешоблою на довічному можемо опинитись
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12.07.2022 22:33 Відповісти
Та можна було й на виборах секономити - був би Турчинов в.о. президента.
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13.07.2022 12:20 Відповісти
ну що, кротовня, тре' більше цілей кацапам для "гуманітарних бомбардіровок" забезпечити..?
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12.07.2022 22:36 Відповісти
Как то странно, вот когда был карантин то переходили на онлайн обучение а когда в любую школу в любой момент может прилететь ракета то люди хотят очного обучения и тут возникает вопрос есть ли мозги у людей которые хотят такое обучение?
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12.07.2022 22:37 Відповісти
Открою секрет,очное обучение это идея от зекоманды и директора школ в шоке от этого.Уже отчитались зеленые,что многие школы имеют бомбоубежища,на самом деле подвалы,но зеленым,что подвал,что обомбоубежище-одинаково.У зеленых мозгов нет,чему удивляться?
Скорее это делается целенаправлено для отвлечения общественности от основных проблем.
Сами создают проблемы для прикрытия других
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12.07.2022 22:51 Відповісти
Останні дані за 2019 рік: мозку нема у 13,5млн населення.
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12.07.2022 22:56 Відповісти
Предлагаю всё, что оно гундосит, полностью игнорировать.
По слухам от "вражьих голосов" ему осталось совсем чуть-чуть.
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12.07.2022 22:42 Відповісти
А варіант безпечного очного навчання за кордоном ,навіть, не розглядається. Бо хлопців-студентів таки не випускають. І це не кацапо-фейк, ні. Це правда. Доки не приймають. Кажуть, нема наказу від МО чи ГШ. Треба теж петицію писати чи суди закидати справами? А ось чінуші під сорокет, які вирішили "навчатися" по Гарвардах, отримують спецдозволи від МО(пише київська депутатка).
Все як завжди, портновим зелене світло, майбутньому країни - комбінація з 3х пальців.
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12.07.2022 23:00 Відповісти
очного навчання загальноосвітньої школи України за кордоном?))) про що ти мелеш предурок...?!
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12.07.2022 23:46 Відповісти
сидіти нашим дітям у звичайних підвалах під назвою "бомбосховища", цеж не його діти...
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12.07.2022 23:44 Відповісти
До кінця війни онлайн і без варіантів
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12.07.2022 23:45 Відповісти
https://ye.ua/syspilstvo/59839_Misce_moyeyi_smerti_i_mogo_zhittya__u_Hmelnickomu_pokazali_vistavku_pro_zahisnikiv_Azovstali.html Місце моєї смерті і мого життя: у Хмельницькому показали виставку про захисників Азовсталі

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13.07.2022 00:12 Відповісти
Нащо взагалі офлайн-форми навчання? То карантин, то війна... Це вже реальність, треба пристосовуватись та ефективно розвивати онлайн-напрямок.
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13.07.2022 00:52 Відповісти
‼️‼️‼️Те, що МІН ОСВІТИ упорото держиться за офлайн навчання наводите на думки , шо воно має з цього якись кошти . А при он лайн навчанні требуется набагато менш різного персоналу і бюджет буде меншим
но дурням з Кабмину економити не цікаво - це з кошти платників податку ,
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13.07.2022 01:17 Відповісти
 
 