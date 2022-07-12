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Польща готова навчати в себе українських саперів, – міністр оборони Блащак

блащак,зеленський

Глави Міноборони України Олексій Резніков і Республіки Польща Маріуш Блащак обговорили проєкти, пов'язані з постачанням та обслуговуванням артилерії, а також підготовкою українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер українського міністра.

"Я мав честь приймати хорошого друга України Маріуша Блащака. Ми обговорили низку проєктів, пов'язаних із постачанням та обслуговуванням артилерії, військовою підготовкою тощо", - написав Резніков.

Як повідомляє Польське радіо, Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

"Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", - сказав Блащак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Свобода й незалежність України - це свобода й незалежність Польщі": Зеленський зустрівся з міністром оборони Блащаком. ФОТОрепортаж

Очільник міноборони Польщі підкреслив, що вартість наданої Україні допомоги вже перевищує 700 мільйонів доларів.Передано, серед іншого, зброю польського виробництва – переносні зенітні комплекси "Piorun" та гаубиці "Krab"; також приблизно 250 танків. 

Автор: 

Польща (8489) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+4
В Луганске сейчас опять взрывается «селитра».

HIMARS проснулся
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12.07.2022 23:59
+4
250 танків це вешчь.
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13.07.2022 00:00
+3
Теж гарна штука. Пуляє на 40 км.
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13.07.2022 00:08
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В Луганске сейчас опять взрывается «селитра».

HIMARS проснулся
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12.07.2022 23:59 Відповісти
так їм і треба
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13.07.2022 00:01 Відповісти
Скоро бандери застосують квантову бімбу і Лоханськ зникне в чорній дірі.
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13.07.2022 00:02 Відповісти
ні ми їх звільнимо. Вони вже самі все зрозуміли
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13.07.2022 00:29 Відповісти
250 танків це вешчь.
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13.07.2022 00:00 Відповісти
краби теж. важке озброєння
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13.07.2022 00:02 Відповісти
Теж гарна штука. Пуляє на 40 км.
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13.07.2022 00:08 Відповісти
ребят, мы же понимаем что нас умрет еще не одна тыс...

А кто за это ответит?

Орки орками были давно, а кое какой *уй про шашлык втирал.

Потому, ребятушки, если есть возможность прикрывайте Юрия Бутусова и других.., кто сумеет задать "неудобные" вопросы.
Вопросы как минимум, а по максимуму вынесет свиней у кормушки на штыках.

Мир Детям!
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13.07.2022 00:18 Відповісти
Після вчорашньої заяви моравєцкого - другої людини у державі, польща викликає тільки огиду.
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13.07.2022 04:19 Відповісти
Що ти мелеш "огиду"? І це все після того, що Польща зробила для України? Не можна робити висновки на основі висловів однієї людини.
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13.07.2022 05:13 Відповісти
Точный клоун
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13.07.2022 05:31 Відповісти
Ну - хіба що "базова" підготовка З "нуля" А практиці хай вчать вже наші - бо вони працюють безпосередньо з тими мінами (в тому числі і саморобними) якими оперують орки Поляки з ними не знайомі
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13.07.2022 05:50 Відповісти
 
 