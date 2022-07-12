Польща готова навчати в себе українських саперів, – міністр оборони Блащак

Глави Міноборони України Олексій Резніков і Республіки Польща Маріуш Блащак обговорили проєкти, пов'язані з постачанням та обслуговуванням артилерії, а також підготовкою українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер українського міністра.

"Я мав честь приймати хорошого друга України Маріуша Блащака. Ми обговорили низку проєктів, пов'язаних із постачанням та обслуговуванням артилерії, військовою підготовкою тощо", - написав Резніков.

Як повідомляє Польське радіо, Блащак наголосив, що мир в Україні також є інтересом Польщі.

"Ми також говорили про можливість навчання українських військових у Польщі. Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території", - сказав Блащак.

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Очільник міноборони Польщі підкреслив, що вартість наданої Україні допомоги вже перевищує 700 мільйонів доларів.Передано, серед іншого, зброю польського виробництва – переносні зенітні комплекси "Piorun" та гаубиці "Krab"; також приблизно 250 танків.