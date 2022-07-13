Українські захисники відбили ворожий штурм на Слов’янському напрямку, - Генштаб ЗСУ

У напрямку населених пунктів Довгеньке і Долина українські захисники успішно відбили штурм ворога.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 13 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сорокова доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил Республіки Білорусь, що виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону, проведено ротацію частини особового складу та техніки.

Триває перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області Республіки Білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів у районі Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відбито спроби наступу окупантів на Харківському, Слов’янському та Бахмутському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк.

Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали райони Берестового, Білогорівки, Соледара, Покровського, Бахмута, Опитного, Веселої Долини, Вершини, Травневого, Кодеми, Торецька і Шумів. Завдали ракетно-авіаційних ударів по Торецьку та Райському та авіаударів неподалік Берестового. Вели повітряну розвідку з БпЛА типу "Орлан-10" та задіювали диверсійно-розвідувальні групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування наших військ, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка (Коксохімічний завод), Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Причистівка, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Камʼянське. Завдав авіаційних ударів неподалік Кам’янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

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На Південнобузькому напрямку, щоб завадити перегрупуванню наших військ, агресор вів артилерійський вогонь по районах населених пунктів Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Котляреве, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Миколаїв і Кульбакине. Для корегування вогню задіяв БпЛА.

В Чорноморській та Азовській морські зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. У готовності до завдання ракетних ударів утримується чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство. Окупанти скаржаться на неефективність своїх атак на українські позиції.