Комісія з добору членів ВККС відновила роботу

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відновила роботу і продовжує конкурс із 15 липня 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі комісії, інформує Цензор.НЕТ.

Перше офіційне засідання комісії відбулося у Варшаві у середу, 13 липня.

Під час засідання члени комісії узгодили новий період подання аплікаційних заяв, який триватиме з 15 липня до 22 серпня включно. При цьому заяви, що були подані до моменту призупинення конкурсних процедур, вважаються чинними, так само як і документи, що були додані до цих заяв.

Крім того, комісія під час засідання затвердила зміни, що сприятимуть її роботі в умовах воєнного стану в Україні.

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Через ускладнення обліку декларацій про майновий стан, а також через зміни у правовому регулюванні порядку видачі довідок про відсутність судимості, конкурсна комісія створила умови сприяння поданню аплікаційних документів. Зокрема, на тепер кандидати можуть подати замість тексту декларації та відповідної довідки про відсутність судимості лише заяву про факт та дату подання цієї декларації до НАЗК, а також заяву про відсутність судимості та кримінального переслідування.

Також конкурсна комісія вирішила, що тести IQ та загальних здібностей проводитися не будуть.

Зазначені зміни внесені до Регламенту комісії та будуть оприлюднені на сайті Вищої ради правосуддя.

13 липня 2022 року члени Конкурсної комісії також провели інформаційно-орієнтаційну сесію для потенційних кандидатів, на якій надали більш детальні роз‘яснення щодо змін у процедурі конкурсу та подання документів.

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Як повідомлялось, ВККС не працює вже майже три роки, і з метою поновлення її роботи створена Конкурсна комісія, яка добере кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу. Комісія оголосила конкурс на зайняття посади члена ВККСУ, приймання заяв на участь розпочалось із 4 лютого 2022 року і мало тривати до 4 березня 2022 року та було призупинене через російську агресію.

На другому етапі буде проведена співбесіда з відібраними кандидатами, за результатом якої комісія має відібрати і передати на розгляд ВРП не менше двох кандидатів на кожну із 16 вакансій, яких рекомендує на призначення ВРП.