Рашисти у паніці, - нардеп "Голосу" Костенко про паритетні удари ЗСУ

Переломний момент на фронті ще не настав, але ЗСУ почали паритетно завдавати ударів по тиловій інфраструктурі ворога. Звісно, російське командування масово жене сили і засоби, але рашисти в паніці: знищення складів відновити буде складно.

Так коментує ситуацію на фронті захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз той момент, коли ми паритетно почали завдавати ударів по тиловій інфоаструктурі ворога. Те, що ми чуємо в перехопленнях і бачимо самі: ворог в паніці. Вони вже почали менше використовувати артилерії на передньому краї. Відновити знищені склади їм буде дуже складно, враховуючи, що вони кілька місяців накопичували там боєприпаси і вважали, що для української артилерії вони недосяжні. Ми нанесли їм серйозні втрати", — констатує Костенко.

За словами захисника Півдня, противник вже не має тієї переваги, яка була раніше, хоча це ще не переломний момент на війні.

"Ми і далі нарощуємо свої спроможності: і за допомогою наших партнерів, і за допомогою наших внутрішніх можливостей. Зараз росіяни поставили собі ціль — Донбас. Насправді це те, що залишилось від їхніх стратегічних цілей по захопленню всієї України на початку війни. І це поки ті території, де вони ще можуть, накопичивши всі свої сили і засоби, по-трохи просуватися, бо на Півдні вони зупинені, з Півночі їх вигнали. Кожен знищений російський солдат, кожна знищена одиниця російської техніки наближає нас до перемоги", — наголошує представник "Голосу".

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