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Новини Війна
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Рашисти у паніці, - нардеп "Голосу" Костенко про паритетні удари ЗСУ

костенко

Переломний момент на фронті ще не настав, але ЗСУ почали паритетно завдавати ударів по тиловій інфраструктурі ворога. Звісно, російське командування масово жене сили і засоби, але рашисти в паніці: знищення складів відновити буде складно.

Так коментує ситуацію на фронті захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз той момент, коли ми паритетно почали завдавати ударів по тиловій інфоаструктурі ворога. Те, що ми чуємо в перехопленнях і бачимо самі: ворог в паніці. Вони вже почали менше використовувати артилерії на передньому краї. Відновити знищені склади їм буде дуже складно, враховуючи, що вони кілька місяців накопичували там боєприпаси і вважали, що для української артилерії вони недосяжні. Ми нанесли їм серйозні втрати", — констатує Костенко.

За словами захисника Півдня, противник вже не має тієї переваги, яка була раніше, хоча це ще не переломний момент на війні.

"Ми і далі нарощуємо свої спроможності: і за допомогою наших партнерів, і за допомогою наших внутрішніх можливостей. Зараз росіяни поставили собі ціль — Донбас. Насправді це те, що залишилось від їхніх стратегічних цілей по захопленню всієї України на початку війни. І це поки ті території, де вони ще можуть, накопичивши всі свої сили і засоби, по-трохи просуватися, бо на Півдні вони зупинені, з Півночі їх вигнали. Кожен знищений російський солдат, кожна знищена одиниця російської техніки наближає нас до перемоги", — наголошує представник "Голосу".

Також читайте: Нардеп Костенко про логістичні проблеми окупантів: Ще не критично, але й не так, як було раніше

Автор: 

Голос партія (512) Костенко Роман (206)


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Топ коментарі
+27
Людина з думкою якої потрібно рахуватись!
Ато вилазять всілякі пустодзвони данілови, рєзнікови і інші зеленські мов вони мають якийсь стосунок до захисту країни!
Якби не такі люди як Марченко, якого переслідував зеленський, чи Костенко, то з Миколаєвим було б те ж саме, що й з Херсоном! Ці люди робили свою справу, а в мережах красувався кіндерсюрприз від зеленського Кім!
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13.07.2022 19:05
+26
"В паніці" кацапи будуть тоді коли від агентів типу Єрмаку будуть "зачищені" АП, Кабмін та ВР і в України почнеться масове серійне виробництво ракет "Грім" та інших далекобійних модифікацій. От тоді їм дійсно варто обісратись і тікати за Урал де їх вже ждуть зневажені та пограбовані ними народи. Донбас кацапам потрібен тому що там знайшли великі поклади літію. Все інше вже вони розграбували і знищили "в гівно". Сепари даунбасу їм живими і на фуй не потрібні тому їх всіх пустять "на мясо" в перших лавах "героїчної оборони днр"...
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13.07.2022 19:08
+25
вони призначили, наприклад, зрадника Наумова, який передав рашистам повні списки працівників СБУ. і зараз сидить в Сербії.
вони призначили колаборанта Ковальова, який зараз працює на парашу в херсонській області.
вони призначили Татарова, Портнова, Демченка - патентованих ворогів і зрадників.
цих ти, сподіваюсь, теж знаєш?
марченка він не знає.
хай тобі ті подоляківські 3 гривні в горлі застрягнуть, ботяра.
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13.07.2022 19:20
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І "братські" білоруські сто тон *********** не врятували!
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13.07.2022 18:56 Відповісти
Там не сто тонн було - сто вагонів драники відвантажили ((
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13.07.2022 19:10 Відповісти
Я читав про офіційну циру в сто тон Може була інша кількість - але вже офіційно заявлено Лукою що він дає ********** росіянам! У березні-квітні це ними робилося тихцем - брали зі складів і поповнювали б/к літакам і сухопутним військам російським напряму
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13.07.2022 19:41 Відповісти
Мабуть, у кожному вагоні була тонна ***********, а на місце, що залишилось, завантажили драники.
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13.07.2022 19:51 Відповісти
Не знаю! Я "свічку не тримав"!
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13.07.2022 20:08 Відповісти
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13.07.2022 18:59 Відповісти
Украіна переможе , так як наші захисники сильні , мужні , вмотивовані
та непереможні 😠‼️
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13.07.2022 19:00 Відповісти
А у нас есть выбор?
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13.07.2022 19:09 Відповісти
В даному конкретному випадку ( це війна) у нас немає !!

Тільки перемога !
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13.07.2022 19:18 Відповісти
Р.Костенку і ЗСУ уважуха.
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13.07.2022 19:36 Відповісти
ещё раз...
кацапы должны страдать и на своей территории також...
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13.07.2022 19:02 Відповісти
Всму свое время. Вчера была информация, что и Мариуполя вышла очень длинная колонна, сегодня "Українські сили атакували скупчення окупантів у Чкаловому та завдали удару по Чорнобаївці - ОК Південь". А это 180км от Николаева.
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13.07.2022 19:22 Відповісти
Чкалове там не одне. Знакових українців не вистачає для увічнення в назвах сіл.
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13.07.2022 20:09 Відповісти
как божеНька ссмолвил
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13.07.2022 19:02 Відповісти
Людина з думкою якої потрібно рахуватись!
Ато вилазять всілякі пустодзвони данілови, рєзнікови і інші зеленські мов вони мають якийсь стосунок до захисту країни!
Якби не такі люди як Марченко, якого переслідував зеленський, чи Костенко, то з Миколаєвим було б те ж саме, що й з Херсоном! Ці люди робили свою справу, а в мережах красувався кіндерсюрприз від зеленського Кім!
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13.07.2022 19:05 Відповісти
Ох і шершавий в тебе язик. Подоляк повинен премію виписать
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13.07.2022 19:17 Відповісти
вони призначили, наприклад, зрадника Наумова, який передав рашистам повні списки працівників СБУ. і зараз сидить в Сербії.
вони призначили колаборанта Ковальова, який зараз працює на парашу в херсонській області.
вони призначили Татарова, Портнова, Демченка - патентованих ворогів і зрадників.
цих ти, сподіваюсь, теж знаєш?
марченка він не знає.
хай тобі ті подоляківські 3 гривні в горлі застрягнуть, ботяра.
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13.07.2022 19:20 Відповісти
на тобі про Наумова: https://www.chesno.org/traitor/73/ https://www.chesno.org/traitor/73/

на тобі про Ковальова: https://youtu.be/rBlgfDruIWM

на тобі про татарова і портнова: https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.07.2022 19:49 Відповісти
на тобі про Наумова: https://www.chesno.org/traitor/73/ https://www.chesno.org/traitor/73/
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13.07.2022 19:51 Відповісти
на тобі про ковальова, про нього ВСІ знають, йому вже й підозру оголосили:
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2.3736j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.07.2022 19:53 Відповісти
на тобі про портнова і татарова:

https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13.07.2022 19:54 Відповісти
Особливо сумлінно працюе Дармак. Тільки на кого?
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13.07.2022 19:20 Відповісти
На кого працює єрмак? Звісно , що на ФСБ РФ@!
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13.07.2022 19:22 Відповісти
Спробую пояснити: Костенко і Марченко-це реальні бійці, які із зброєю в руках воюють на передовій., Данілов, Кім, Подоляк, Єрмак і Ко.- віртуальні персонажі...і Зеленський також!
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13.07.2022 19:24 Відповісти
Надають якраз західні партнери І надають ЗСУ, а не "зеленій шоблі" "Блазенята навіть не знають точно номенклатури *********** та їх типи І це добре - краще "сюрпризи" для кацапів виходять Д"Єрмак пару разів пробував всунуть свій "п"ятак" у Генштаб, але його звідти "культурним підсрачником виставили"
Слухай! У тебе нік "Странник" від "мандрівника", чи від твоєї "странності"? Бо я давно до тебе придивляюся - "мутний" ти якийсь!
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13.07.2022 19:49 Відповісти
Помиляєшся. Основну роботу роблять хлопці на передовій та в окопах
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13.07.2022 19:24 Відповісти
Виповз свідок телемарафону і зайшовся вилизувати обісраних. Смачного!
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13.07.2022 19:29 Відповісти
я тільки нагадаю , що саме зеленські ,данілови, рєзнікови та інші зелені гандони займались підготовкою країни до війни ! тому ми 24 лютого зустріли ворога абсолютно не підготовлені !
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13.07.2022 19:53 Відповісти
"В паніці" кацапи будуть тоді коли від агентів типу Єрмаку будуть "зачищені" АП, Кабмін та ВР і в України почнеться масове серійне виробництво ракет "Грім" та інших далекобійних модифікацій. От тоді їм дійсно варто обісратись і тікати за Урал де їх вже ждуть зневажені та пограбовані ними народи. Донбас кацапам потрібен тому що там знайшли великі поклади літію. Все інше вже вони розграбували і знищили "в гівно". Сепари даунбасу їм живими і на фуй не потрібні тому їх всіх пустять "на мясо" в перших лавах "героїчної оборони днр"...
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13.07.2022 19:08 Відповісти
Вірю в ЗСУ !!

Вірю в нашу перемогу !!
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13.07.2022 19:27 Відповісти
В ЗСУ 80% етнічних українцв. Тому ЗСУ це наше все. Але ... в АП самі жиди, піджидки і кацапи. В ВР в монобільшості лише 9% українців, а в Кабміні лише 15,5% етнічних українців. Перемога буде досягнута значно швидше і з значно меншими втратами якщо кількість українців не тільки в ЗСУ а й усіх державних органів буде пропорційною до складу населення - 80%. Українці воюють зброєю за свою Батьківщину, а представники етнічних меншин "воюють ротом" за ті привілеї які їм надав Сталін свої указом ще в 1928 році (не більше 15% етнічних українців в усіх органах влади щоб унеможливити "ураїнський буржуазний націоналізм"). Потрібно негано почати етнічну чистку латентних "рускомірцев" в усіх органах влади і ввести пропорційний принцип представництва етнічних меншин у владі на рівні законів, як це, до речі, зроблено в Ізраїлі.
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13.07.2022 20:09 Відповісти
Росія не збирається нападати: нардеп розповів про війська поблизу України

27 грудня 2021, 11:23

Костенко вважає, що Росія робила вигляд нарощування сил поблизу українських кордонів



Можливо Росія просто блефує і не збирається нападати. Колаж "Сьогодні"

В Україні офіційно не підтверджується інформація про нібито https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/rossiya-nachala-otvod-voysk-iz-kryma-i-ukrainskoy-granicy-1593067.html відведення 10 тисяч російських військових від кордонів України - кількість сил суттєво не змінилася. При цьому на сьогоднішній день немає серйозних підстав вважати, що Росія вторгнеться в Україну.

Про це сказав в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024 Україна 24 народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Він зазначив, що поблизу кордонів України стоять війська, які перебувають там ще з 2014 року: це не ті сили, які розгорнуті для нападу, а просто перебувають там для здійснення політичного тиску.

"Росія вдавала, що вона нарощує війська і ми бачимо, що вони все-таки хочуть провести переговори та підвищити ставки", - сказав Костенко.

Коментуючи слова секретаря РНБО про те, що https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/stoyat-v-200-km-ot-granicy-danilov-nazval-novoe-kolichestvo-voysk-rf-1592519.html за 200 км від нашого кордону 120 тисяч солдатів РФ , за 400 км ще більше сил - це просто місця дислокації російських військ.

"Якогось суттєвого нарощування (сил) не сталося. Нарощування відбулося навесні, коли назбирали техніку і там (поблизу кордону) залишили. Зараз Росія в такий спосіб то підганяє людей, то відводить. Тому я вважаю, що зараз на вторгнення можна не чекати: загострення може бути, і в ******** умовах нарощування військ може відбуватися дуже швидко. А та інформація, що вони відвели 10 тисяч - її я не маю, і розвідка її теж нам не дає. Думаю, зараз на кордонах у нас стільки ж стабільно (сил РФ), невеликі переміщення військ, але це зараз не загрожує нашій армії, країні якимось вторгненням", - наголосив нардеп.

Костенко підкреслив, що коли Росія захоче напасти, ми це побачимо з накопичення військ, мобілізації сил. Також і з політичної точки зору, вважає нардеп, Кремль ще не вирішив нападати на Україну."

Одне питання - ПОБАЧИЛИ?
Ще той спеціаліст мля
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13.07.2022 19:36 Відповісти
А коли він це сказав? Посилання можеш дати?
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13.07.2022 19:40 Відповісти
https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/mneniya/rossiya-ne-sobiraetsya-napadat-nardep-rasskazal-o-voyskah-vblizi-ukrainy-1593278.html
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13.07.2022 19:52 Відповісти
Так розумію ож цього тягнуть на роль "лідера нації" на місце сявика та кіри. Цікаво хто за це платить?
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14.07.2022 07:26 Відповісти
Гей, редактори! Що то за неподобство: "знищення складів відновити буде складно". Тобто трохи познищували, а тепер зупинилися, і відновити знищення буде складно?
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13.07.2022 19:48 Відповісти
Не смію запитати - чи можна двічі паритетно? Diakuju.
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14.07.2022 01:03 Відповісти
 
 