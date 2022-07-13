Рашисти у паніці, - нардеп "Голосу" Костенко про паритетні удари ЗСУ
Переломний момент на фронті ще не настав, але ЗСУ почали паритетно завдавати ударів по тиловій інфраструктурі ворога. Звісно, російське командування масово жене сили і засоби, але рашисти в паніці: знищення складів відновити буде складно.
Так коментує ситуацію на фронті захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз той момент, коли ми паритетно почали завдавати ударів по тиловій інфоаструктурі ворога. Те, що ми чуємо в перехопленнях і бачимо самі: ворог в паніці. Вони вже почали менше використовувати артилерії на передньому краї. Відновити знищені склади їм буде дуже складно, враховуючи, що вони кілька місяців накопичували там боєприпаси і вважали, що для української артилерії вони недосяжні. Ми нанесли їм серйозні втрати", — констатує Костенко.
За словами захисника Півдня, противник вже не має тієї переваги, яка була раніше, хоча це ще не переломний момент на війні.
"Ми і далі нарощуємо свої спроможності: і за допомогою наших партнерів, і за допомогою наших внутрішніх можливостей. Зараз росіяни поставили собі ціль — Донбас. Насправді це те, що залишилось від їхніх стратегічних цілей по захопленню всієї України на початку війни. І це поки ті території, де вони ще можуть, накопичивши всі свої сили і засоби, по-трохи просуватися, бо на Півдні вони зупинені, з Півночі їх вигнали. Кожен знищений російський солдат, кожна знищена одиниця російської техніки наближає нас до перемоги", — наголошує представник "Голосу".
Будь ласка, зачекайте...
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та непереможні 😠‼️
Тільки перемога !
кацапы должны страдать и на своей территории також...
Ато вилазять всілякі пустодзвони данілови, рєзнікови і інші зеленські мов вони мають якийсь стосунок до захисту країни!
Якби не такі люди як Марченко, якого переслідував зеленський, чи Костенко, то з Миколаєвим було б те ж саме, що й з Херсоном! Ці люди робили свою справу, а в мережах красувався кіндерсюрприз від зеленського Кім!
вони призначили колаборанта Ковальова, який зараз працює на парашу в херсонській області.
вони призначили Татарова, Портнова, Демченка - патентованих ворогів і зрадників.
цих ти, сподіваюсь, теж знаєш?
марченка він не знає.
хай тобі ті подоляківські 3 гривні в горлі застрягнуть, ботяра.
на тобі про Ковальова: https://youtu.be/rBlgfDruIWM
на тобі про татарова і портнова: https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2.3736j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Слухай! У тебе нік "Странник" від "мандрівника", чи від твоєї "странності"? Бо я давно до тебе придивляюся - "мутний" ти якийсь!
Вірю в нашу перемогу !!
27 грудня 2021, 11:23
Костенко вважає, що Росія робила вигляд нарощування сил поблизу українських кордонів
Можливо Росія просто блефує і не збирається нападати. Колаж "Сьогодні"
В Україні офіційно не підтверджується інформація про нібито https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/rossiya-nachala-otvod-voysk-iz-kryma-i-ukrainskoy-granicy-1593067.html відведення 10 тисяч російських військових від кордонів України - кількість сил суттєво не змінилася. При цьому на сьогоднішній день немає серйозних підстав вважати, що Росія вторгнеться в Україну.
Про це сказав в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024 Україна 24 народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зазначив, що поблизу кордонів України стоять війська, які перебувають там ще з 2014 року: це не ті сили, які розгорнуті для нападу, а просто перебувають там для здійснення політичного тиску.
"Росія вдавала, що вона нарощує війська і ми бачимо, що вони все-таки хочуть провести переговори та підвищити ставки", - сказав Костенко.
Коментуючи слова секретаря РНБО про те, що https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/stoyat-v-200-km-ot-granicy-danilov-nazval-novoe-kolichestvo-voysk-rf-1592519.html за 200 км від нашого кордону 120 тисяч солдатів РФ , за 400 км ще більше сил - це просто місця дислокації російських військ.
"Якогось суттєвого нарощування (сил) не сталося. Нарощування відбулося навесні, коли назбирали техніку і там (поблизу кордону) залишили. Зараз Росія в такий спосіб то підганяє людей, то відводить. Тому я вважаю, що зараз на вторгнення можна не чекати: загострення може бути, і в ******** умовах нарощування військ може відбуватися дуже швидко. А та інформація, що вони відвели 10 тисяч - її я не маю, і розвідка її теж нам не дає. Думаю, зараз на кордонах у нас стільки ж стабільно (сил РФ), невеликі переміщення військ, але це зараз не загрожує нашій армії, країні якимось вторгненням", - наголосив нардеп.
Костенко підкреслив, що коли Росія захоче напасти, ми це побачимо з накопичення військ, мобілізації сил. Також і з політичної точки зору, вважає нардеп, Кремль ще не вирішив нападати на Україну."
Одне питання - ПОБАЧИЛИ?
Ще той спеціаліст мля