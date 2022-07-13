Рашисты в панике, - нардеп "Голоса" Костенко о паритетных ударах ВСУ
Переломный момент на фронте еще не наступил, но ВСУ начали паритетно наносить удары по тыловой инфраструктуре врага. Конечно, российское командование массово гонит силы и средства, но рашисты в панике: уничтожение складов восстановить будет сложно.
Так комментирует ситуацию на фронте защитник Юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас тот момент, когда мы паритетно начали наносить удары по тыловой инфоаструктуре врага. То, что мы слышим в перехватах и видим сами: враг в панике. Они уже стали меньше использовать артиллерии на переднем крае. Восстановить уничтоженные склады им будет очень сложно, учитывая , что они несколько месяцев накапливали там боеприпасы и считали, что для украинской артиллерии они недостижимы. Мы нанесли им серьезные потери", - констатирует Костенко.
По словам защитника Юга, противник уже не имеет того преимущества, которое было раньше, хотя это еще не переломный момент в войне.
"Мы и дальше наращиваем свои возможности: и с помощью наших партнеров, и с помощью наших внутренних возможностей. Сейчас россияне поставили себе цель — Донбасс. На самом деле это то, что осталось от их стратегических целей по захвату всей Украины в начале войны. И это пока те территории, где они еще могут, накопив все свои силы и средства, понемногу продвигаться, потому что на Юге они остановлены, с Севера их выгнали. Каждый уничтоженный российский солдат, каждая уничтоженная единица российской техники приближает нас к победе", - отмечает представитель "Голоса".
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та непереможні 😠‼️
Тільки перемога !
кацапы должны страдать и на своей территории також...
Ато вилазять всілякі пустодзвони данілови, рєзнікови і інші зеленські мов вони мають якийсь стосунок до захисту країни!
Якби не такі люди як Марченко, якого переслідував зеленський, чи Костенко, то з Миколаєвим було б те ж саме, що й з Херсоном! Ці люди робили свою справу, а в мережах красувався кіндерсюрприз від зеленського Кім!
вони призначили колаборанта Ковальова, який зараз працює на парашу в херсонській області.
вони призначили Татарова, Портнова, Демченка - патентованих ворогів і зрадників.
цих ти, сподіваюсь, теж знаєш?
марченка він не знає.
хай тобі ті подоляківські 3 гривні в горлі застрягнуть, ботяра.
на тобі про Ковальова: https://youtu.be/rBlgfDruIWM
на тобі про татарова і портнова: https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2.3736j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&oq=%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.3114j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Слухай! У тебе нік "Странник" від "мандрівника", чи від твоєї "странності"? Бо я давно до тебе придивляюся - "мутний" ти якийсь!
Вірю в нашу перемогу !!
27 грудня 2021, 11:23
Костенко вважає, що Росія робила вигляд нарощування сил поблизу українських кордонів
Можливо Росія просто блефує і не збирається нападати. Колаж "Сьогодні"
В Україні офіційно не підтверджується інформація про нібито https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/rossiya-nachala-otvod-voysk-iz-kryma-i-ukrainskoy-granicy-1593067.html відведення 10 тисяч російських військових від кордонів України - кількість сил суттєво не змінилася. При цьому на сьогоднішній день немає серйозних підстав вважати, що Росія вторгнеться в Україну.
Про це сказав в ефірі телеканалу https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024 Україна 24 народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Він зазначив, що поблизу кордонів України стоять війська, які перебувають там ще з 2014 року: це не ті сили, які розгорнуті для нападу, а просто перебувають там для здійснення політичного тиску.
"Росія вдавала, що вона нарощує війська і ми бачимо, що вони все-таки хочуть провести переговори та підвищити ставки", - сказав Костенко.
Коментуючи слова секретаря РНБО про те, що https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/stoyat-v-200-km-ot-granicy-danilov-nazval-novoe-kolichestvo-voysk-rf-1592519.html за 200 км від нашого кордону 120 тисяч солдатів РФ , за 400 км ще більше сил - це просто місця дислокації російських військ.
"Якогось суттєвого нарощування (сил) не сталося. Нарощування відбулося навесні, коли назбирали техніку і там (поблизу кордону) залишили. Зараз Росія в такий спосіб то підганяє людей, то відводить. Тому я вважаю, що зараз на вторгнення можна не чекати: загострення може бути, і в ******** умовах нарощування військ може відбуватися дуже швидко. А та інформація, що вони відвели 10 тисяч - її я не маю, і розвідка її теж нам не дає. Думаю, зараз на кордонах у нас стільки ж стабільно (сил РФ), невеликі переміщення військ, але це зараз не загрожує нашій армії, країні якимось вторгненням", - наголосив нардеп.
Костенко підкреслив, що коли Росія захоче напасти, ми це побачимо з накопичення військ, мобілізації сил. Також і з політичної точки зору, вважає нардеп, Кремль ще не вирішив нападати на Україну."
Одне питання - ПОБАЧИЛИ?
Ще той спеціаліст мля