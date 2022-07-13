Рашисты в панике, - нардеп "Голоса" Костенко о паритетных ударах ВСУ

Переломный момент на фронте еще не наступил, но ВСУ начали паритетно наносить удары по тыловой инфраструктуре врага. Конечно, российское командование массово гонит силы и средства, но рашисты в панике: уничтожение складов восстановить будет сложно.

Так комментирует ситуацию на фронте защитник Юга, народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас тот момент, когда мы паритетно начали наносить удары по тыловой инфоаструктуре врага. То, что мы слышим в перехватах и ​​видим сами: враг в панике. Они уже стали меньше использовать артиллерии на переднем крае. Восстановить уничтоженные склады им будет очень сложно, учитывая , что они несколько месяцев накапливали там боеприпасы и считали, что для украинской артиллерии они недостижимы. Мы нанесли им серьезные потери", - констатирует Костенко.

По словам защитника Юга, противник уже не имеет того преимущества, которое было раньше, хотя это еще не переломный момент в войне.

"Мы и дальше наращиваем свои возможности: и с помощью наших партнеров, и с помощью наших внутренних возможностей. Сейчас россияне поставили себе цель — Донбасс. На самом деле это то, что осталось от их стратегических целей по захвату всей Украины в начале войны. И это пока те территории, где они еще могут, накопив все свои силы и средства, понемногу продвигаться, потому что на Юге они остановлены, с Севера их выгнали. Каждый уничтоженный российский солдат, каждая уничтоженная единица российской техники приближает нас к победе", - отмечает представитель "Голоса".

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