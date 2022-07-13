Зеленський призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази глави держави.

З посади начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ звільнений Сергій Левченко. Замість нього призначений Олександр Дубровін.

Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.

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