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Зеленський (17517) Правоохоронні органи (2608) СБУ (10070) військова контррозвідка (30)

Зеленський призначив нового начальника військової контррозвідки СБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сбу

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні укази глави держави.

З посади начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ звільнений Сергій Левченко. Замість нього призначений Олександр Дубровін.

Левченко був призначений на посаду начальника Департаменту військової контррозвідки СБУ 13 листопада 2020 року.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
Думаю, этих эпизодов достаточно.
"З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
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13.07.2022 22:34
+38
Нова потужна заява Representative Victoria Spartz.

Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.

"Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.

Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .

На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
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13.07.2022 23:04
+32
Читаю відгуки і думаю, що Зелю люди не просто недолюблюють, а вже починають ненавидіти за всі його паскудства.
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13.07.2022 22:42
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что за штребан?что самые експертные експерты на цензоре скажут?
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13.07.2022 22:20 Відповісти
Думаю Зеля знает шо делает.
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13.07.2022 22:21 Відповісти
безусловно!
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13.07.2022 22:22 Відповісти
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13.07.2022 22:25 Відповісти
Йому *****.
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13.07.2022 22:26 Відповісти
За весь час президенства він жодного разу не давав привода для такого межмежного оптимізму
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13.07.2022 22:32 Відповісти
нікуя він не знає...
не може бути одна людина військовим, сбушником, ментом, аграрієм банкіром, економістом, нафтовиком, газовиком.
щей погранцем та таможенником.
в ...бучій ОП е посади.
назваються, шептуни.
от що нащептали, то й зеля підписав.
а от які шиптуни кругом нього, знають всі....
всі від слова, зовсім.
і в чиїх інтересах вони шепчуть моні в вуха,
хрен їх знає
але точно не в наших!!!!!!!
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13.07.2022 23:00 Відповісти
Та що ви причепились до актора, що йому Єрмак приніс, те й підписав.
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14.07.2022 00:18 Відповісти
Kagda paslednij raz lekarstva prinimal ?.......
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13.07.2022 23:06 Відповісти
Точно! Тим більше, що посувєтовался з фіолетовими слонами.
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13.07.2022 23:22 Відповісти
что бы про ермака забыли придумал очередной трэш.
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13.07.2022 22:55 Відповісти
Дубровін? це той що банкір?
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13.07.2022 22:23 Відповісти
Банкір наче Віталійович, а цей Олексійович
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13.07.2022 23:06 Відповісти
А їм похрен аби по сра..и
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13.07.2022 23:59 Відповісти
Андрія борісовіча єлдака призначив?
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13.07.2022 22:23 Відповісти
Дубровін - це мабуть онук внєбрачьного сина Штірліца!?
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13.07.2022 22:24 Відповісти
онук Дубровського від А.С. Пушкіна
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13.07.2022 22:26 Відповісти
... Златая цепь на Дубє том... - ага, здається читали про таке.
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13.07.2022 22:28 Відповісти
Ночь. Вор через балкон залез в комнату, подходит к кровати и говорит: «Спокойно, Маша, я Дубровский!» Слышен глухой удар и сиплый мужской голос отвечает: «Спокойно, Дубровский, я не Маша!»
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13.07.2022 22:46 Відповісти
дед которого сношался с машей, бабкой марьяны облигации, через дупло?
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13.07.2022 22:48 Відповісти
кого завгодно аби тільки не фаворіта д"Єрмака, який, схоже, тримає за єті Верховного.. чи вони обидва за єті тримають одне одного..(
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13.07.2022 22:26 Відповісти
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13.07.2022 22:28 Відповісти
Ти дебіл, новорег?
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13.07.2022 22:33 Відповісти
Комент новорега видалили. Поясню що то було. Новорег не написав що то за тип, про його погляди, де він працював і де зробив кар'єру. Тупо приколупався до прізвища. У мене прізвище теж не українське, хоча по матері я з давнього козацького роду і з 24 .02. взяв до рук зброю. І аби не тисячі таких як я-він зараз смоктав би кацапський член і клявся що йому смачно.
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13.07.2022 22:44 Відповісти
Оператор бойового дивану, чи кацапський провокатор ти?
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13.07.2022 23:33 Відповісти
Та не звертай уваги, друже.
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13.07.2022 23:39 Відповісти
Маю час і натхнення. Я зараз не на передку.
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13.07.2022 23:49 Відповісти
Як се маеш? Усе гаразд?
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14.07.2022 00:01 Відповісти
Всього бувало. Зараз у безпеці. Ну, відносній.
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14.07.2022 00:19 Відповісти
Ну, й добре. Пiсля Перемоги, якще буде бажання,поспiлкуемось.Вiдпочивай, шоб ти мне был здоров i бодер. PS. Смородинового вiна цього року буде вже 6 ведер, 5-галлонных, уже булькает.
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14.07.2022 00:33 Відповісти
Думаю, этих эпизодов достаточно.
"З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
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13.07.2022 22:34 Відповісти
Нічого іншого від Боневтіка я й не чекав.
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13.07.2022 22:38 Відповісти
офігенно черговий "друг дєтства"...
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13.07.2022 23:12 Відповісти
Це Дубровін Олександр Віталійович - банкір, що народився в расєє.
А призначили якогось Дубровіна Олександра Олексійовича
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13.07.2022 23:16 Відповісти
Ну хоч хось пояснив хто читає далі прізвища.
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13.07.2022 23:55 Відповісти
На Дубровіна Олександра Олексійовича інформації в інтернеті катма.
Є Вітальєвіч, але керувати контрозвідкою СБУ призначили Олексійовича.
Може щось і нормальне, але з Зе клоуном сумніваюсь що щось буде нормально.
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14.07.2022 01:31 Відповісти
Яке відношення до розвідки має це чмо з кацапським прізвищем яке ще й народилося в ********** і все своє життя вчилося грабувати українців через банківські структури? Будь яка особа яка мала відношення до керівництва "Приватбанку" є закінченим мерзотником і продажним корумпованим покидьком.
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13.07.2022 22:42 Відповісти
Читаю відгуки і думаю, що Зелю люди не просто недолюблюють, а вже починають ненавидіти за всі його паскудства.
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13.07.2022 22:42 Відповісти
так і бубачка "старається" як може,щоб "любов народна" не згасала)))
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13.07.2022 23:15 Відповісти
Мабуть ті, хто його недолюблює, просто, не тямлять в піанінах, або глухі...
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13.07.2022 23:59 Відповісти
І оце б..ть мотивація! С..ка, як ти зеля дістав, зі своїм дєрмаком і компанією! Вже сил немає це лайно терпіти і дивитися, як ти вгроблюш залишки країни.
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13.07.2022 22:46 Відповісти
Шо за ***...во,сторожей в меры?...
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13.07.2022 22:49 Відповісти
тоже что и поменять сиамского кота на импортный унитаз.
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13.07.2022 22:51 Відповісти
в контрразведке есть офицеры? кажись там одни бенины шестерки.
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13.07.2022 22:53 Відповісти
Ну хотя бы назначил кого с украинской фамилией ,тут явное уже видимое всем простым людям действие ФСБ ,Ермака на вилы скоро поднимут 200%и не поможет Зе теперь уже не имедж, не зелёная рубашка ,и батальная борода,😉 ****** подкрался не заметно с США
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13.07.2022 22:58 Відповісти
Проблема не в прізвищі, а в його біографії. Банкір, група Приват і військова контррозвідка під час війни. То тільки в зеленому балагані таке можливо...
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13.07.2022 23:07 Відповісти
Ну, Руслан Демченко с Украинской фамилией. Вас эта руснявая мразота устраивает?
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13.07.2022 23:41 Відповісти
коли сам ділєтант і двбойоб, то начальник контррозвідки повинен бути і ділєтантом і двбойобом.
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13.07.2022 22:59 Відповісти
Оце і все, що треба знати про ефективність цієї влади в умовах війни. Департамент військової контррозвідки СБУ очолює банкір. Це, щоб технічно переводити в офшори міжнародну фінансову допомогу для України
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13.07.2022 23:03 Відповісти
То не вiн.
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14.07.2022 00:08 Відповісти
Нова потужна заява Representative Victoria Spartz.

Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.

"Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.

Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .

На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
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13.07.2022 23:04 Відповісти
Усі чудово розуміють хто зараз керує Україною..і це не зеленський. Бардак буде продовжуватись доки військові не візьмуть повноту влади у свої руки !
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13.07.2022 23:31 Відповісти
А може це бачать люди які були на майдані(
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14.07.2022 00:09 Відповісти
І може хватить нас підштовхувати нас до перевороту😔
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14.07.2022 00:12 Відповісти
хватить, хватить
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14.07.2022 00:45 Відповісти
фатить, фатить, нас, вже🤣
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14.07.2022 07:17 Відповісти
В политическом руководстве страны практически все бывшие холуи партии регионов. Одни при них советниками были, другие на корпоративах выступали, есть те кто в чиновниках ходили при регионалах.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва и т.д.
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13.07.2022 23:07 Відповісти
ну цей новий "голова" походу чисто бєнін смотрящій за військовою розвідкою,приватовський...
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13.07.2022 23:19 Відповісти
єрмак продовжує свою зрадницьку політику, маніпулюючи блазнем , як циган милом !
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13.07.2022 23:28 Відповісти
Все іде до того, що Зєля буде своїх дружбанів призначати єпископами. Ну, тут вже Юзік не пролетить. Це його...
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13.07.2022 23:29 Відповісти
Гогілашвілі стане генералом? 😁
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13.07.2022 23:29 Відповісти
На кого єрмак вказав, того зелений макак і призначив.
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13.07.2022 23:58 Відповісти
А взагалі такої новини ми і не маємо знати((
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14.07.2022 00:03 Відповісти
Не Зеленський призначив, а Дєрмак! Буратінка підписав. Бо без Дєрмака він нуль без палички.
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14.07.2022 00:13 Відповісти
Ненавиджу банкірів.
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14.07.2022 00:16 Відповісти
Ой а хто його призначав? Хто призначав зашкварене чмо не знаєте?
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14.07.2022 00:53 Відповісти
Кадри Януковоща вже починають смердіти навіть для Зе
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14.07.2022 01:16 Відповісти
ХОЧЕТЕ ПОЧИСТИТИ УКРАЇНУ ?
ТРЕБА ПОЧАТИ З АГЕНТУРИ КДБ/ФСБ ЯКУ В 90 х РЯСНО НАСАДИЛА В УКРАЇНІ
МОСКВА.
АРХІВ З ПРІЗВИЩАМИ ЦИХ ГНІД КДБ/ФСБ ЗАБРАЛА В МАЦКВУ. БУЛИ ПАТРІОТИ
В СБУ ХТО ВИВОДИВ ЇХ НА ЧИСТУ ВОДУ, ЗАРАЗ ВЖЕ НІКОМУ І МАЙДАН НАЖАЛЬ
НЕ ДОПОМОЖЕ, БО ТРЕБА ЦІ АРХІВИ ОПУБЛІКУВАТИ, ДАЙ БОГ ЩОБ ТАК І СТАЛОСЯ
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14.07.2022 01:34 Відповісти
Елдака можна зрозуміти. Тільки він піде, зразу ж його друзяк вишвирнуть, бувші спонсори стануть вимагати гроші "взад", В Росії заведуть кримінал за зраду мокшандії, брити заберуть хатки на кіпрі та в лондонах. Америкоси точно присунуться з криміналом і - усьо пропало, геть усьо. Так сидять міцно як кліщі вчепившись в крісла на Банковій - а може таки винесене судьба-кокетка з України і ще з баблом.
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14.07.2022 01:54 Відповісти
Громадянське аполітичне суспільство сподівається на МЕСІЮ . який звільнить Україну від зеленої влади ! І не розуміє. що влада - це сам народ України !
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14.07.2022 02:01 Відповісти
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).
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14.07.2022 07:03 Відповісти
То, что в заметке не дана даже ккороткая история успехов . говорит, что это очередной предатель...
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14.07.2022 07:26 Відповісти
Этого тоже подселят к помощнику валуева якобы под свингерские эабавы?
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14.07.2022 07:47 Відповісти
это ответ Елдака госдепу на какие то их обвинения
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14.07.2022 08:09 Відповісти
Zeлох вже такий самий ворог України, як куйло. В сьому вже немає сумнівів. Призначати під час війни, головою розвідки банкіра - це те саме, що під час пандеміїї ковіду, асфальтувати дороги за гроші ковідного фонду. Хоч давайте говорити честно все це почалося у квітні 2019-го, коли український нарід, замість президента вибрав клоуна.
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14.07.2022 08:21 Відповісти
Всі кошти і зброя допомога інших країн повинна бути під контролем цих країн інакше розкрадуть або будуть гноїти на складах отака довіра до влади московський свистун позбирав біля себе московських свистунів слава зсу
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24.07.2022 11:22 Відповісти
 
 