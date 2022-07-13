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Зеленский назначил нового начальника военной контрразведки СБУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента военной контрразведки СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
С должности начальника Департамента военной контрразведки СБУ уволен Сергей Левченко. Вместо него назначен Александр Дубровин.
Левченко был назначен начальником Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.
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+32 Віктор c1638d64
показать весь комментарий13.07.2022 22:42
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не може бути одна людина військовим, сбушником, ментом, аграрієм банкіром, економістом, нафтовиком, газовиком.
щей погранцем та таможенником.
в ...бучій ОП е посади.
назваються, шептуни.
от що нащептали, то й зеля підписав.
а от які шиптуни кругом нього, знають всі....
всі від слова, зовсім.
і в чиїх інтересах вони шепчуть моні в вуха,
хрен їх знає
але точно не в наших!!!!!!!
"З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
А призначили якогось Дубровіна Олександра Олексійовича
Є Вітальєвіч, але керувати контрозвідкою СБУ призначили Олексійовича.
Може щось і нормальне, але з Зе клоуном сумніваюсь що щось буде нормально.
Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.
"Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.
Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.
Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .
На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.
Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.
Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.
Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва и т.д.
ТРЕБА ПОЧАТИ З АГЕНТУРИ КДБ/ФСБ ЯКУ В 90 х РЯСНО НАСАДИЛА В УКРАЇНІ
МОСКВА.
АРХІВ З ПРІЗВИЩАМИ ЦИХ ГНІД КДБ/ФСБ ЗАБРАЛА В МАЦКВУ. БУЛИ ПАТРІОТИ
В СБУ ХТО ВИВОДИВ ЇХ НА ЧИСТУ ВОДУ, ЗАРАЗ ВЖЕ НІКОМУ І МАЙДАН НАЖАЛЬ
НЕ ДОПОМОЖЕ, БО ТРЕБА ЦІ АРХІВИ ОПУБЛІКУВАТИ, ДАЙ БОГ ЩОБ ТАК І СТАЛОСЯ