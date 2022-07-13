Зеленский назначил нового начальника военной контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

С должности начальника Департамента военной контрразведки СБУ уволен Сергей Левченко. Вместо него назначен Александр Дубровин.

Левченко был назначен начальником Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.

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