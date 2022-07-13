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Зеленский (16612) правоохранительные органы (2943) СБУ (18714) военная контрразведка (30)

Зеленский назначил нового начальника военной контрразведки СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сбу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента военной контрразведки СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

С должности начальника Департамента военной контрразведки СБУ уволен Сергей Левченко. Вместо него назначен Александр Дубровин.

Левченко был назначен начальником Департамента военной контрразведки СБУ 13 ноября 2020 года.

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Топ комментарии
+52
Думаю, этих эпизодов достаточно.
"З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
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13.07.2022 22:34
+38
Нова потужна заява Representative Victoria Spartz.

Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.

"Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.

Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .

На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
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13.07.2022 23:04
+32
Читаю відгуки і думаю, що Зелю люди не просто недолюблюють, а вже починають ненавидіти за всі його паскудства.
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13.07.2022 22:42
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что за штребан?что самые експертные експерты на цензоре скажут?
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13.07.2022 22:20 Ответить
Думаю Зеля знает шо делает.
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13.07.2022 22:21 Ответить
безусловно!
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13.07.2022 22:22 Ответить
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13.07.2022 22:25 Ответить
Йому *****.
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13.07.2022 22:26 Ответить
За весь час президенства він жодного разу не давав привода для такого межмежного оптимізму
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13.07.2022 22:32 Ответить
нікуя він не знає...
не може бути одна людина військовим, сбушником, ментом, аграрієм банкіром, економістом, нафтовиком, газовиком.
щей погранцем та таможенником.
в ...бучій ОП е посади.
назваються, шептуни.
от що нащептали, то й зеля підписав.
а от які шиптуни кругом нього, знають всі....
всі від слова, зовсім.
і в чиїх інтересах вони шепчуть моні в вуха,
хрен їх знає
але точно не в наших!!!!!!!
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13.07.2022 23:00 Ответить
Та що ви причепились до актора, що йому Єрмак приніс, те й підписав.
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14.07.2022 00:18 Ответить
Kagda paslednij raz lekarstva prinimal ?.......
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13.07.2022 23:06 Ответить
Точно! Тим більше, що посувєтовался з фіолетовими слонами.
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13.07.2022 23:22 Ответить
что бы про ермака забыли придумал очередной трэш.
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13.07.2022 22:55 Ответить
Дубровін? це той що банкір?
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13.07.2022 22:23 Ответить
Банкір наче Віталійович, а цей Олексійович
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13.07.2022 23:06 Ответить
А їм похрен аби по сра..и
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13.07.2022 23:59 Ответить
Андрія борісовіча єлдака призначив?
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13.07.2022 22:23 Ответить
Дубровін - це мабуть онук внєбрачьного сина Штірліца!?
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13.07.2022 22:24 Ответить
онук Дубровського від А.С. Пушкіна
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13.07.2022 22:26 Ответить
... Златая цепь на Дубє том... - ага, здається читали про таке.
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13.07.2022 22:28 Ответить
Ночь. Вор через балкон залез в комнату, подходит к кровати и говорит: «Спокойно, Маша, я Дубровский!» Слышен глухой удар и сиплый мужской голос отвечает: «Спокойно, Дубровский, я не Маша!»
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13.07.2022 22:46 Ответить
дед которого сношался с машей, бабкой марьяны облигации, через дупло?
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13.07.2022 22:48 Ответить
кого завгодно аби тільки не фаворіта д"Єрмака, який, схоже, тримає за єті Верховного.. чи вони обидва за єті тримають одне одного..(
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13.07.2022 22:26 Ответить
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13.07.2022 22:28 Ответить
Ти дебіл, новорег?
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13.07.2022 22:33 Ответить
Комент новорега видалили. Поясню що то було. Новорег не написав що то за тип, про його погляди, де він працював і де зробив кар'єру. Тупо приколупався до прізвища. У мене прізвище теж не українське, хоча по матері я з давнього козацького роду і з 24 .02. взяв до рук зброю. І аби не тисячі таких як я-він зараз смоктав би кацапський член і клявся що йому смачно.
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13.07.2022 22:44 Ответить
Оператор бойового дивану, чи кацапський провокатор ти?
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13.07.2022 23:33 Ответить
Та не звертай уваги, друже.
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13.07.2022 23:39 Ответить
Маю час і натхнення. Я зараз не на передку.
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13.07.2022 23:49 Ответить
Як се маеш? Усе гаразд?
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14.07.2022 00:01 Ответить
Всього бувало. Зараз у безпеці. Ну, відносній.
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14.07.2022 00:19 Ответить
Ну, й добре. Пiсля Перемоги, якще буде бажання,поспiлкуемось.Вiдпочивай, шоб ти мне был здоров i бодер. PS. Смородинового вiна цього року буде вже 6 ведер, 5-галлонных, уже булькает.
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14.07.2022 00:33 Ответить
Думаю, этих эпизодов достаточно.
"З лютого 2011 року до квітня 2012-го працював членом правління, фінансовим директором Терра Банку, а з квітня до жовтня 2012-го - радником голови правління Терра Банку (у 2014 році установа збанкрутувала)". Работал раньше у Бени в Привате. Родился в Параше.
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13.07.2022 22:34 Ответить
Нічого іншого від Боневтіка я й не чекав.
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13.07.2022 22:38 Ответить
офігенно черговий "друг дєтства"...
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13.07.2022 23:12 Ответить
Це Дубровін Олександр Віталійович - банкір, що народився в расєє.
А призначили якогось Дубровіна Олександра Олексійовича
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13.07.2022 23:16 Ответить
Ну хоч хось пояснив хто читає далі прізвища.
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13.07.2022 23:55 Ответить
На Дубровіна Олександра Олексійовича інформації в інтернеті катма.
Є Вітальєвіч, але керувати контрозвідкою СБУ призначили Олексійовича.
Може щось і нормальне, але з Зе клоуном сумніваюсь що щось буде нормально.
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14.07.2022 01:31 Ответить
Яке відношення до розвідки має це чмо з кацапським прізвищем яке ще й народилося в ********** і все своє життя вчилося грабувати українців через банківські структури? Будь яка особа яка мала відношення до керівництва "Приватбанку" є закінченим мерзотником і продажним корумпованим покидьком.
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13.07.2022 22:42 Ответить
Читаю відгуки і думаю, що Зелю люди не просто недолюблюють, а вже починають ненавидіти за всі його паскудства.
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13.07.2022 22:42 Ответить
так і бубачка "старається" як може,щоб "любов народна" не згасала)))
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13.07.2022 23:15 Ответить
Мабуть ті, хто його недолюблює, просто, не тямлять в піанінах, або глухі...
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13.07.2022 23:59 Ответить
І оце б..ть мотивація! С..ка, як ти зеля дістав, зі своїм дєрмаком і компанією! Вже сил немає це лайно терпіти і дивитися, як ти вгроблюш залишки країни.
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13.07.2022 22:46 Ответить
Шо за ***...во,сторожей в меры?...
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13.07.2022 22:49 Ответить
тоже что и поменять сиамского кота на импортный унитаз.
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13.07.2022 22:51 Ответить
в контрразведке есть офицеры? кажись там одни бенины шестерки.
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13.07.2022 22:53 Ответить
Ну хотя бы назначил кого с украинской фамилией ,тут явное уже видимое всем простым людям действие ФСБ ,Ермака на вилы скоро поднимут 200%и не поможет Зе теперь уже не имедж, не зелёная рубашка ,и батальная борода,😉 ****** подкрался не заметно с США
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13.07.2022 22:58 Ответить
Проблема не в прізвищі, а в його біографії. Банкір, група Приват і військова контррозвідка під час війни. То тільки в зеленому балагані таке можливо...
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13.07.2022 23:07 Ответить
Ну, Руслан Демченко с Украинской фамилией. Вас эта руснявая мразота устраивает?
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13.07.2022 23:41 Ответить
коли сам ділєтант і двбойоб, то начальник контррозвідки повинен бути і ділєтантом і двбойобом.
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13.07.2022 22:59 Ответить
Оце і все, що треба знати про ефективність цієї влади в умовах війни. Департамент військової контррозвідки СБУ очолює банкір. Це, щоб технічно переводити в офшори міжнародну фінансову допомогу для України
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13.07.2022 23:03 Ответить
То не вiн.
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14.07.2022 00:08 Ответить
Нова потужна заява Representative Victoria Spartz.

Це чудово, що є людина, котрій не плювати, що правоохоронними органами України сьогодні керує екс-зам Міністра МВС, котрий розганяв Євромайдан, друг та колега голови АП Януковича, а сьогодні замглави Офісу Президента Зеленського, під керівництвом Андрія Єрмака.

"Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці - від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь - щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил - вони ніколи не здадуться.

Хоча я була розчарованою, коли дізнався, що замість того, щоб визнати свою армію та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично очолюваний Андрієм Єрмаком, займається політикою . Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури (Велике будівництво) , але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року .

На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно хвилювали пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими, після того як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я піднімаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалась вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об'єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе." - Вікторія Спартц.
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13.07.2022 23:04 Ответить
Усі чудово розуміють хто зараз керує Україною..і це не зеленський. Бардак буде продовжуватись доки військові не візьмуть повноту влади у свої руки !
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13.07.2022 23:31 Ответить
А може це бачать люди які були на майдані(
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14.07.2022 00:09 Ответить
І може хватить нас підштовхувати нас до перевороту😔
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14.07.2022 00:12 Ответить
хватить, хватить
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14.07.2022 00:45 Ответить
фатить, фатить, нас, вже🤣
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14.07.2022 07:17 Ответить
В политическом руководстве страны практически все бывшие холуи партии регионов. Одни при них советниками были, другие на корпоративах выступали, есть те кто в чиновниках ходили при регионалах.
Всех их пристроили при Зеленском.
Взять хотя бы предателей наумова, ковалёва и т.д.
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13.07.2022 23:07 Ответить
ну цей новий "голова" походу чисто бєнін смотрящій за військовою розвідкою,приватовський...
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13.07.2022 23:19 Ответить
єрмак продовжує свою зрадницьку політику, маніпулюючи блазнем , як циган милом !
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13.07.2022 23:28 Ответить
Все іде до того, що Зєля буде своїх дружбанів призначати єпископами. Ну, тут вже Юзік не пролетить. Це його...
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13.07.2022 23:29 Ответить
Гогілашвілі стане генералом? 😁
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13.07.2022 23:29 Ответить
На кого єрмак вказав, того зелений макак і призначив.
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13.07.2022 23:58 Ответить
А взагалі такої новини ми і не маємо знати((
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14.07.2022 00:03 Ответить
Не Зеленський призначив, а Дєрмак! Буратінка підписав. Бо без Дєрмака він нуль без палички.
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14.07.2022 00:13 Ответить
Ненавиджу банкірів.
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14.07.2022 00:16 Ответить
Ой а хто його призначав? Хто призначав зашкварене чмо не знаєте?
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14.07.2022 00:53 Ответить
Кадри Януковоща вже починають смердіти навіть для Зе
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14.07.2022 01:16 Ответить
ХОЧЕТЕ ПОЧИСТИТИ УКРАЇНУ ?
ТРЕБА ПОЧАТИ З АГЕНТУРИ КДБ/ФСБ ЯКУ В 90 х РЯСНО НАСАДИЛА В УКРАЇНІ
МОСКВА.
АРХІВ З ПРІЗВИЩАМИ ЦИХ ГНІД КДБ/ФСБ ЗАБРАЛА В МАЦКВУ. БУЛИ ПАТРІОТИ
В СБУ ХТО ВИВОДИВ ЇХ НА ЧИСТУ ВОДУ, ЗАРАЗ ВЖЕ НІКОМУ І МАЙДАН НАЖАЛЬ
НЕ ДОПОМОЖЕ, БО ТРЕБА ЦІ АРХІВИ ОПУБЛІКУВАТИ, ДАЙ БОГ ЩОБ ТАК І СТАЛОСЯ
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14.07.2022 01:34 Ответить
Елдака можна зрозуміти. Тільки він піде, зразу ж його друзяк вишвирнуть, бувші спонсори стануть вимагати гроші "взад", В Росії заведуть кримінал за зраду мокшандії, брити заберуть хатки на кіпрі та в лондонах. Америкоси точно присунуться з криміналом і - усьо пропало, геть усьо. Так сидять міцно як кліщі вчепившись в крісла на Банковій - а може таки винесене судьба-кокетка з України і ще з баблом.
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14.07.2022 01:54 Ответить
Громадянське аполітичне суспільство сподівається на МЕСІЮ . який звільнить Україну від зеленої влади ! І не розуміє. що влада - це сам народ України !
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14.07.2022 02:01 Ответить
Америка не вірить зе,ЗОВСІМ....українці теж .Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям !).
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14.07.2022 07:03 Ответить
То, что в заметке не дана даже ккороткая история успехов . говорит, что это очередной предатель...
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14.07.2022 07:26 Ответить
Этого тоже подселят к помощнику валуева якобы под свингерские эабавы?
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14.07.2022 07:47 Ответить
это ответ Елдака госдепу на какие то их обвинения
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14.07.2022 08:09 Ответить
Zeлох вже такий самий ворог України, як куйло. В сьому вже немає сумнівів. Призначати під час війни, головою розвідки банкіра - це те саме, що під час пандеміїї ковіду, асфальтувати дороги за гроші ковідного фонду. Хоч давайте говорити честно все це почалося у квітні 2019-го, коли український нарід, замість президента вибрав клоуна.
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14.07.2022 08:21 Ответить
Всі кошти і зброя допомога інших країн повинна бути під контролем цих країн інакше розкрадуть або будуть гноїти на складах отака довіра до влади московський свистун позбирав біля себе московських свистунів слава зсу
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24.07.2022 11:22 Ответить
 
 