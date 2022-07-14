ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям, - Боррель

Європейський Союз засуджує рішення Володимира Путіна спростити роздавання російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін в понеділок підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців. МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.