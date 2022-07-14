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ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Європейський Союз засуджує рішення Володимира Путіна спростити роздавання російських паспортів усім громадянам України і не буде визнавати ці документи.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Нове російське законодавство, яке зараз спрощує процедуру отримання громадянства Росії для всіх українців, є ще одним грубим порушенням суверенітету України, пов’язаним із незаконною війною Росії", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти, і нагадав про попередню заяву Брюсселя у відповідь на рішення Путіна спростити надання громадянства мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

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Нагадаємо, президент країни-агресора Володимир Путін в понеділок підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців. МЗС України рішуче засудило цей крок і наголосило, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.
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Топ коментарі
+7
Росийский паспорт, это как клеймо раба - получить легко, а избавиться почти невозможно.
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14.07.2022 01:08
+6
І як, на думку шановного пана, ЄС буде відрізняти документи "настоящих русскіх" від "розданих українцям"?
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14.07.2022 01:03
+5
Тільки конченим ідіотам ************ рашинські паспорти і то ненадовго 😠
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14.07.2022 00:57
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І рашистські паспорти тоже
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14.07.2022 00:55 Відповісти
простіше усього російські не визнавать взагалі
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14.07.2022 01:39 Відповісти
Тільки конченим ідіотам ************ рашинські паспорти і то ненадовго 😠
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14.07.2022 00:57 Відповісти
І як, на думку шановного пана, ЄС буде відрізняти документи "настоящих русскіх" від "розданих українцям"?
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14.07.2022 01:03 Відповісти
ни как, все повторяется с 2014 года.
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14.07.2022 10:47 Відповісти
Росийский паспорт, это как клеймо раба - получить легко, а избавиться почти невозможно.
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14.07.2022 01:08 Відповісти
Паспорти терористичного утворення російська федерація взагалі визнавати не потрібно. Ніхто ж не визнає паспорти терористичного утворення ісламська держава іраку та леванту.
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14.07.2022 01:26 Відповісти
Недостаточно их не признавать. Нужно приравнять попытку их использования к намерению использовать поддельные документы, которое предполагает криминальную ответственность.
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14.07.2022 01:42 Відповісти
Ну, по-перше, то вже не українці, якщо у них пашпорт з двоголовою куркою, а по-друге, ***** саме це і потрібно, щоб колишні українці не мали змоги поїхати до Європи себе показати.
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14.07.2022 02:07 Відповісти
Розвинені країни не роздають паспорти направо й наліво,
як рекламні флаєри на вулиці.
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14.07.2022 07:58 Відповісти
 
 