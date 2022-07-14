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Окупанти завдали авіаракетних ударів по промисловій зоні Краматорська, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вранці 14 липня російські війська завдали по Краматорську ракетного удару з літаків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Краматорської міської ради із посиланням на міського голову Олександра Гончаренка.

"Тривожний ранок. Авіаракетні удари по промисловій зоні Краматорська. Відсутнє електропостачання у деяких частинах міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відбій повітряної тривоги оголосили о 08:19.

Також дивіться: Окупанти завдали двох ударів по Краматорську. Влучили в лісосмугу і промзону, - мер Гончаренко. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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