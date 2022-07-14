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Присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено найближчими тижнями, - посол США Карпентер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Найближчими тижнями присутність ОБСЄ в Україні буде відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.ua, про це повідомив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Це дуже довга історія, і довга відповідь на ваше коротке запитання: як повернути роботу ОБСЄ в Україну, щоб вона працювала над усіма питаннями, над якими вона працювала раніше, але без можливості Росії накласти вето? Гадаю, ми знайшли шлях. Я гадаю, що найближчими тижнями, але, ймовірно, не більше ніж за місяць, ви побачите, що присутність ОБСЄ буде відновлено. Ну, фактично наразі є невеличка присутність у Києві. Але надалі вона буда відновлена у більшому масштабі", - сказав Карпентер.

За його словами, в Україні відновить роботу Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні, який діятиме за рахунок внесків однодумців, тож РФ не зможе ветувати його роботу.

"Ми говоримо про те, що раніше називалося Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Ймовірно, надалі він також називатиметься Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Але вони діятимуть за рахунок внесків однодумців. Тому ми не будемо вимагати від Російської Федерації грошей і вона більше не матиме права вето", - пояснив посол.

Карпентер нагадав, що Росія ветувала роботу місії в Україні, зокрема, наклала вето і на прикордонну спостережну місію, і на Спеціальну моніторингову місію, і на Офіс координатора проєктів.

"Але я гадаю, що країни-учасниці та ОБСЄ вже втомилися від можливості Росії ветувати все. Тому що це абсолютно поза межами людської пристойності з огляду на війну, що триває", - наголосив Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ припиняє роботу проєктів в Україні через вето РФ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
а нафуя нам тут ці прокацаплені потвори....
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14.07.2022 12:55
+7
Какой смысл от этого ОБСЕ, если их присутствие ниначто не влияет😡
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14.07.2022 12:56
+7
рашке очень нужны наводчики и разведчики. Также видно, что дело идет к "заморозке"
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14.07.2022 13:11
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а нафуя нам тут ці прокацаплені потвори....
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14.07.2022 12:55 Відповісти
Так вони зараз маюсь невелику платню , тому що не згаходятся в зоні боевих дій.

ім Україна до дупи - вони про свій карман турбуються.
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14.07.2022 13:17 Відповісти
Какой смысл от этого ОБСЕ, если их присутствие ниначто не влияет😡
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14.07.2022 12:56 Відповісти
кацапам информацию сливать
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14.07.2022 13:25 Відповісти
Тобто в Україні закінчуються кацапські диверсанти?
Гнати в шию цих "бамбіть бамбас"
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14.07.2022 12:58 Відповісти
Дуже гарна новина , просто супер , тому що не можна йти на поводу
рашистів , які присутні в ОБСЄ 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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14.07.2022 12:59 Відповісти
Не дадут нам просто достаточно оружия что бы добить московитов, нова какое то обсе сунут...

Ну точно склады наши не зря взрывались....
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14.07.2022 13:00 Відповісти
ОБСЕ звучить майже як ОБІСРЕ.
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14.07.2022 13:06 Відповісти
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14.07.2022 13:18 Відповісти
пришлют Чука і Гека
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14.07.2022 13:08 Відповісти
В Україні що притулок для сліпих кацапських концерв?
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14.07.2022 13:09 Відповісти
рашке очень нужны наводчики и разведчики. Также видно, что дело идет к "заморозке"
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14.07.2022 13:11 Відповісти
Подобається нам ця контора чи ні, та мають бути іноземні спостерігачі.
Інша справа, кого делегують.
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14.07.2022 13:18 Відповісти
Крыс путлера в ОБСЕ полно...Штирлицы долбанные лезут во все дыры...
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14.07.2022 13:26 Відповісти
1/4 часть Украины Ze уже отдал.. Хмырю мавзолейному....
Заморозят опять года на три...потом опять сюда попрут...
Крысы позорные...
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14.07.2022 13:33 Відповісти
Пішли ***** зі своїм ОБСЄ
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14.07.2022 13:50 Відповісти
опять будут лазить по нашим позициям и сдавать их россиянам? а потом бухать в донецке.
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14.07.2022 14:58 Відповісти
 
 