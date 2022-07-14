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Білорусь (5972) контрабанда (1549) розвідка (3609)

Білорусь відкриває кордони для контрабанди підсанкційних товарів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначаєтьс, що рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим Лукашенка санкції з боку країн Заходу.

"Влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу - тютюнових виробів місцевих виробників.

Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі шимрокий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", - зазначили в ГУР МО.

Прикордонники Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
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14.07.2022 14:58
+14
Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
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14.07.2022 15:00
+5
та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
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14.07.2022 14:57
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та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
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14.07.2022 14:57 Відповісти
Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
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14.07.2022 14:58 Відповісти
Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
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14.07.2022 15:00 Відповісти
Европа своїми подвійними стандартами вже дістала, з іншого боку а чи може українська сторона стверджувати що у нас нема контрабасу з бульбашами?
Так ото ж..... .
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14.07.2022 16:05 Відповісти
Что они могут открыть, с Польшей, Латвией, может с Украиной? А с рашей у них и так все открыто...
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14.07.2022 15:02 Відповісти
Контрабанда. На фото бацька страхивает кокаин с усов
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14.07.2022 15:03 Відповісти
лукашенко вонючий ублюдок ,чтоб ты здох ***** и все твои ******** которых ты наплодил
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14.07.2022 15:05 Відповісти
Прирівняти на рівні Закону покарання за контрабанду та будь яке переміщення взагалі будь яких товарів через кордони з Білоруссю та *********** до статті 111 (державна зрада) з обовязковою конфіскацією майна контрабандиста та всіх членів його родини які живуть з його злочинної діяльності.
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14.07.2022 15:05 Відповісти
Знову будуть продавати білоруські шпроти та кривєтки?
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14.07.2022 15:05 Відповісти
Забивайте в папиросы немножко пороха. Пусть курят.
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14.07.2022 15:07 Відповісти
Слоід не ліше відкривати, а ще й зачиняти-прикривати від кари Небесної - дупу свою запроданську, нікчемну засрану.
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14.07.2022 15:09 Відповісти
Те, кто этим занимается проходят строгую проверку и получают разрешение. Никакой простой человек не сможет привезти себе из Литвы, Польши и тем более Украины что-то по выгодной цене. Таракановы полицаи прекрасно понимают, что таким способом может попасть оружие, которым вполне можно убить полицая или кацапского хозяина.
Поэтому, таких контрабасеров надо убивать без всяких колебаний. Это в лучшем случае отборный ябатька, но скорее диверсант, наводчик, вербовщик и тд.
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14.07.2022 15:10 Відповісти
не с неба ж они будут падать, а с другой стороны границы..., значит контрабандистов надо валить еще до границы с белорашей...
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14.07.2022 15:13 Відповісти
янтар херачат
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14.07.2022 15:14 Відповісти
Поясніть, як товари попадуть на білоруський кордон, якщо Литва Латвія і Естонія, ******* які чесні європейські і не корумповані, що вони зі своєї сторони, нічого не пропускають (чи роблять тільки вид що не пропускають?)
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14.07.2022 15:17 Відповісти
І тут Татаров почав потирати свої спітнілі рученята...
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14.07.2022 15:20 Відповісти
в чем причина ввести визовый режим с белорусами
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14.07.2022 15:23 Відповісти
Теперь нашему лучшему пограничному псу придётся повышать квалификацию: на границе искать не только наркотики, но и спиртопроводы, как в 90-ые годы.
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14.07.2022 15:26 Відповісти
Зе влада вже руки потирає - вже рахують скільки зароблять на контрабасі з
Бульболендом, бо мораль і Зе влада це взаємовиключні поняття
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14.07.2022 15:31 Відповісти
Цікаво звідки?? Країни: Польша, Литва, Україна - підсанкційні товари не пропустить. То "відкіль" буде контрабанда?!
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14.07.2022 15:38 Відповісти
Потому это и называется контрабанда, ее никто не пропускает но она есть
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14.07.2022 18:33 Відповісти
Государство-террорист, государство-наркоторговец,- это всё понятно... Но, вот, государство-контрабандист,- это что-то особенное.
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14.07.2022 15:40 Відповісти
Поэтому запад и просит не бить по Беларуси. Это единственный короткой путь из Европы в орду. Можно всякую контрабанду гонять...
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14.07.2022 16:32 Відповісти
Чык черык - наносит ответный удар!!!!
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14.07.2022 17:51 Відповісти
В общем большое пмр. Простыми словами это называеться -приплыли
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14.07.2022 18:32 Відповісти
мне прям интересно стало, а какие такие каналы контрабанды в сторону Белоруссии еще есть с Украины? Есть еще те камикадзе, что возят? А почему их не присекают наши пограничники? Ведь по сути это снабжение еще одной страны агрессора
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15.07.2022 11:02 Відповісти
 
 