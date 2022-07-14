РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16539 посетителей онлайн
Новости За рубежом
9 966 26
Беларусь (7524) контрабанда (2376) разведка (4006)

Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - разведка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Командованию Государственного пограничного комитета Беларуси руководство страны предоставило негласное указание – не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

Отмечается, что решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.

"Власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь — табачных изделий местных производителей.

Кроме того, таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси (а в дальнейшем и РФ) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС", — отметили в ГУР МО.

Пограничники Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.

Читайте: В оккупированном Херсоне ожидают российских политтехнологов для подготовки "референдума", - разведка
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:58
+14
Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
показать весь комментарий
14.07.2022 15:00
+5
та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та тут не нужно служить в контрразведке что бы это понять.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:57 Ответить
Закрити пункти пропуску ізолювати мордор. Посилити охорону кордону. При спробі перетину - вогонь на враження.
показать весь комментарий
14.07.2022 14:58 Ответить
Если страны-соседи Белараши будут закрывать глаза на контрабанду, особенно это нас касается, так режим Бульбофюрера и дальше будет сидеть на всех стульях и рассказывать сказки, а мы снова можем получить удар с их территории, ну чтобы не скучали
показать весь комментарий
14.07.2022 15:00 Ответить
Европа своїми подвійними стандартами вже дістала, з іншого боку а чи може українська сторона стверджувати що у нас нема контрабасу з бульбашами?
Так ото ж..... .
показать весь комментарий
14.07.2022 16:05 Ответить
Что они могут открыть, с Польшей, Латвией, может с Украиной? А с рашей у них и так все открыто...
показать весь комментарий
14.07.2022 15:02 Ответить
Контрабанда. На фото бацька страхивает кокаин с усов
показать весь комментарий
14.07.2022 15:03 Ответить
лукашенко вонючий ублюдок ,чтоб ты здох ***** и все твои ******** которых ты наплодил
показать весь комментарий
14.07.2022 15:05 Ответить
Прирівняти на рівні Закону покарання за контрабанду та будь яке переміщення взагалі будь яких товарів через кордони з Білоруссю та *********** до статті 111 (державна зрада) з обовязковою конфіскацією майна контрабандиста та всіх членів його родини які живуть з його злочинної діяльності.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:05 Ответить
Знову будуть продавати білоруські шпроти та кривєтки?
показать весь комментарий
14.07.2022 15:05 Ответить
Забивайте в папиросы немножко пороха. Пусть курят.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:07 Ответить
Слоід не ліше відкривати, а ще й зачиняти-прикривати від кари Небесної - дупу свою запроданську, нікчемну засрану.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:09 Ответить
Те, кто этим занимается проходят строгую проверку и получают разрешение. Никакой простой человек не сможет привезти себе из Литвы, Польши и тем более Украины что-то по выгодной цене. Таракановы полицаи прекрасно понимают, что таким способом может попасть оружие, которым вполне можно убить полицая или кацапского хозяина.
Поэтому, таких контрабасеров надо убивать без всяких колебаний. Это в лучшем случае отборный ябатька, но скорее диверсант, наводчик, вербовщик и тд.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:10 Ответить
не с неба ж они будут падать, а с другой стороны границы..., значит контрабандистов надо валить еще до границы с белорашей...
показать весь комментарий
14.07.2022 15:13 Ответить
янтар херачат
показать весь комментарий
14.07.2022 15:14 Ответить
Поясніть, як товари попадуть на білоруський кордон, якщо Литва Латвія і Естонія, ******* які чесні європейські і не корумповані, що вони зі своєї сторони, нічого не пропускають (чи роблять тільки вид що не пропускають?)
показать весь комментарий
14.07.2022 15:17 Ответить
І тут Татаров почав потирати свої спітнілі рученята...
показать весь комментарий
14.07.2022 15:20 Ответить
в чем причина ввести визовый режим с белорусами
показать весь комментарий
14.07.2022 15:23 Ответить
Теперь нашему лучшему пограничному псу придётся повышать квалификацию: на границе искать не только наркотики, но и спиртопроводы, как в 90-ые годы.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:26 Ответить
Зе влада вже руки потирає - вже рахують скільки зароблять на контрабасі з
Бульболендом, бо мораль і Зе влада це взаємовиключні поняття
показать весь комментарий
14.07.2022 15:31 Ответить
Цікаво звідки?? Країни: Польша, Литва, Україна - підсанкційні товари не пропустить. То "відкіль" буде контрабанда?!
показать весь комментарий
14.07.2022 15:38 Ответить
Потому это и называется контрабанда, ее никто не пропускает но она есть
показать весь комментарий
14.07.2022 18:33 Ответить
Государство-террорист, государство-наркоторговец,- это всё понятно... Но, вот, государство-контрабандист,- это что-то особенное.
показать весь комментарий
14.07.2022 15:40 Ответить
Поэтому запад и просит не бить по Беларуси. Это единственный короткой путь из Европы в орду. Можно всякую контрабанду гонять...
показать весь комментарий
14.07.2022 16:32 Ответить
Чык черык - наносит ответный удар!!!!
показать весь комментарий
14.07.2022 17:51 Ответить
В общем большое пмр. Простыми словами это называеться -приплыли
показать весь комментарий
14.07.2022 18:32 Ответить
мне прям интересно стало, а какие такие каналы контрабанды в сторону Белоруссии еще есть с Украины? Есть еще те камикадзе, что возят? А почему их не присекают наши пограничники? Ведь по сути это снабжение еще одной страны агрессора
показать весь комментарий
15.07.2022 11:02 Ответить
 
 