Беларусь открывает границы для контрабанды подсанкционных товаров, - разведка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Командованию Государственного пограничного комитета Беларуси руководство страны предоставило негласное указание – не препятствовать фактам контрабандной деятельности на границах с Украиной, Польшей и Литвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
Отмечается, что решение связано с резким ухудшением финансовой ситуации в стране из-за наложенных на режим Лукашенко санкций со стороны стран Запада.
"Власти Беларуси надеются частично снизить дефицит поступлений в бюджет страны именно за счет максимального стимулирования контрабанды. В первую очередь — табачных изделий местных производителей.
Кроме того, таким образом режиму удастся частично обеспечить рынок Беларуси (а в дальнейшем и РФ) санкционными группами товаров, ранее доставлявшихся из стран ЕС. Список достаточно широк: запчасти к автомобильной технике, хозяйственные товары и т.д. Чтобы усилить поток товаров, власти Беларуси ослабляют требования к пересечению границы со стороны стран ЕС", — отметили в ГУР МО.
Пограничники Польши и Литвы уже заявляют об обнаружении крупных партий контрабандных белорусских табачных изделий в грузовых автомобилях.
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Так ото ж..... .
Поэтому, таких контрабасеров надо убивать без всяких колебаний. Это в лучшем случае отборный ябатька, но скорее диверсант, наводчик, вербовщик и тд.
Бульболендом, бо мораль і Зе влада це взаємовиключні поняття