В Латвії Сейм затвердив заборону на постачання газу з РФ

Сейм Латвії ухвалив у четвер в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Проти рішення про повну заборону газу із Росії виступала Latvijas gaze. Так, голова правління АТ Latvijas gaze Айгар Калвітіс на початку квітня 2022 року говорив, що таке рішення викличе енергетичну кризу в Латвії і спричинить підвищення цін для споживачів, оскільки воно фактично змусить Latvijas gaze закуповувати запаси газу за історично рекордною ціною та зберігати його в Інчукалнському підземному сховищі.

Щодо закупівель зрідженого природного газу (ЗПГ) компанія була налаштована скептично.

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