Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян через юридичні проблеми, - Bloomberg
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Євросоюз обговорює скасування санкцій на деяких росіян, адже вони нібито могли бути накладені на слабких підставах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.
Наразі близько 30 осіб звернулися до суду з ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС.
Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС, що деякі з цих запитів були виправданими. На їхню думку, інформація, згодом надана підсанкційними особами показала, що докази, на яких ґрунтуються санкції, могли бути слабкими, застарілими або неправильними. Співрозмовники агентства не уточнили кількість помилок, які знайшли юристи ЄС, і імена причетних людей.
Наразі відомо, що серед тих, хто оскаржує накладені на них санкції ЄС – російські олігархи Роман Абрамович, Віктор Рашніков, Михайло Фрідман, Пьотр Авен, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін. Одним із перших, ще наприкінці квітня, позов до Європейського суду подав олігарх Алішер Усманов, санкції проти якого запровадили майже відразу після повномасштабного вторгнення. Також санкції оскаржує сталевий магнат Олексій Мордашов.
Зазначається, що ЄС планує включити до санкційного списку ще близько 50 осіб та організацій у рамках сьомого пакету санкцій.
Загалом у відповідь на санкції блоку до суду подано 41 позов стосовно фізичних, юридичних та галузевих заходів.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС та країни G7 наклали санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування чи пропаганди російської війни.
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Как пишет британское издание The Times, об этом говорится в письме Арахамии, которое используют адвокаты Абрамовича при обжаловании в суде западных санкций против олигарха.
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Сообщается, что Арахамия указывает на "положительную роль" Абрамовича. По его словам, с помощью российского олигарха были достигнуты договоренности по "гуманитарным коридорам, с помощью которых было эвакуировано более 400 тысяч мирных жителей".
"Его усилия также привели к ряду обменов военнопленными, с помощью которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия", - цитирует британское издание письмо Арахамии.
В свою очередь адвокаты российского миллиардера утверждают, что санкции ограничили возможности Абрамовича участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности.
Защита Абрамовича пытается доказать, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны "на ложных обвинениях о его близости к президенту Путину".
яким боком ху@лостан і орки до європейського законодавства?
The Times: Арахамия написал письмо в поддержку снятия санкций с Абрамовича.
9 июн. 2022 г.
Скоро суд по "привату". Не здивуюсь, якщо його повернуть ляльководу зешобли і він відкличе всі позови проти себе.
Прокинемось одного ранку, а в країні немає ні бабломойського, ні жодної з його пліснявих ляльок.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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З таким ресурсом,як в нас:газова та нафтова труби,4АЕС ,а Головне-ХЛІБ для 1/5 населення планети,ЦЕ МИ ПОВИНЕІ ДИКТУВАТИ УМОВИ,на будь-яких перемовинах.А шістки *****,імплементовані в українську політику,ведуть переговори з ворогом,не маючі на це ЖОДНОГО ПРАВА!