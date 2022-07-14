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Євросоюз може зняти санкції з деяких росіян через юридичні проблеми, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

санкції

Євросоюз обговорює скасування санкцій на деяких росіян, адже вони нібито могли бути накладені на слабких підставах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Наразі близько 30 осіб звернулися до суду з ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 звернулися з таким запитом безпосередньо до ЄС.

Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС, що деякі з цих запитів були виправданими. На їхню думку, інформація, згодом надана підсанкційними особами показала, що докази, на яких ґрунтуються санкції, могли бути слабкими, застарілими або неправильними. Співрозмовники агентства не уточнили кількість помилок, які знайшли юристи ЄС, і імена причетних людей.

Наразі відомо, що серед тих, хто оскаржує накладені на них санкції ЄС – російські олігархи Роман Абрамович, Віктор Рашніков, Михайло Фрідман, Пьотр Авен, Андрій Мельниченко та Дмитро Мазепін. Одним із перших, ще наприкінці квітня, позов до Європейського суду подав олігарх Алішер Усманов, санкції проти якого запровадили майже відразу після повномасштабного вторгнення. Також санкції оскаржує сталевий магнат Олексій Мордашов.

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Зазначається, що ЄС планує включити до санкційного списку ще близько 50 осіб та організацій у рамках сьомого пакету санкцій.

Загалом у відповідь на санкції блоку до суду подано 41 позов стосовно фізичних, юридичних та галузевих заходів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС та країни G7 наклали санкції проти сотень фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування чи пропаганди російської війни.

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Топ коментарі
+15
Ну так абрамовичу сам арахамия характеристику для суда писал. Золотой человек за шо ж его тиранить...
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14.07.2022 16:55
+10
Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что российский олигарх Роман Абрамович помог спасти сотни тысяч украинцев во время войны.

Как пишет британское издание The Times, об этом говорится в письме Арахамии, которое используют адвокаты Абрамовича при обжаловании в суде западных санкций против олигарха.

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Сообщается, что Арахамия указывает на "положительную роль" Абрамовича. По его словам, с помощью российского олигарха были достигнуты договоренности по "гуманитарным коридорам, с помощью которых было эвакуировано более 400 тысяч мирных жителей".

"Его усилия также привели к ряду обменов военнопленными, с помощью которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия", - цитирует британское издание письмо Арахамии.

В свою очередь адвокаты российского миллиардера утверждают, что санкции ограничили возможности Абрамовича участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности.

Защита Абрамовича пытается доказать, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны "на ложных обвинениях о его близости к президенту Путину".
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14.07.2022 16:56
+9
миром правят твари
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14.07.2022 16:56
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Ну так абрамовичу сам арахамия характеристику для суда писал. Золотой человек за шо ж его тиранить...
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14.07.2022 16:55 Відповісти
арахамії з єрмаками займалися і займаються "відбілюванням" іміджа руSSкого Злодія абрамовича...а не чимсь корисним для України....
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14.07.2022 21:27 Відповісти
ще в рамзанкі дирова пробачення попросіть
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14.07.2022 16:55 Відповісти
ОШИБОЧКА..ТИПА ВЫШЛА... ПОХОЖЕ ..НУ НУ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ МЫ НЕ ПЕРВАЯ И НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ.... КОТОРАЯ ...БЫЛА--В ПРОШЛОМ.. КАЖДЫЙ РАЗ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВОЗРОЖДАЛОСЬ ПОСЛЕ ВСЕМИРНОГО КАТАКЛИЗМА СКОРЕЙ ВСЕГО ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ И ВСЕ ПО НОВОЙ... ПАМЯТЬ НАША ОТ ЭТОГО ЗАКРЫВАЛАСЬ....типа АМНЕЗИЯ И ВСЕ ШЛО ПО СПИРАЛИ ПОХОЖЕ --МЫ СКОРО СТАНЕМ В СТАТУСЕ...БЫЛИ ТАКИЕ..... мораль совесть имеют под собой материальное наполнение и смысл.. И если ЦИВИЛИЗАЦИЯ СТАНОВИТСЯ АМОРАЛЬНОЙ...... ОНА САМА СЕБЕ ПУСКАЕТ ПУЛЮ В ЛОБ...... И ОПЯТЬ ПО КРУГУ....
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14.07.2022 17:35 Відповісти
миром правят твари
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14.07.2022 16:56 Відповісти
ви неправі ,в ЄС працює закон. І якщо в суді не доведуть ,що ці санкції наложені справедливо , то вони будуть зняті. Телефонне право лише в таких країнах як росія, білорусь та на жаль Україна.
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14.07.2022 16:59 Відповісти
как меня бесят такие эльфы как вы. везде правят деньги и закон работает только на нищебродах
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14.07.2022 20:45 Відповісти
Які прикриваються демократією і "законами".
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14.07.2022 17:00 Відповісти
Бабло ним править.
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14.07.2022 18:25 Відповісти
Типа когда-то было по другому?
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14.07.2022 18:38 Відповісти
Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что российский олигарх Роман Абрамович помог спасти сотни тысяч украинцев во время войны.

Как пишет британское издание The Times, об этом говорится в письме Арахамии, которое используют адвокаты Абрамовича при обжаловании в суде западных санкций против олигарха.

Реклама

Сообщается, что Арахамия указывает на "положительную роль" Абрамовича. По его словам, с помощью российского олигарха были достигнуты договоренности по "гуманитарным коридорам, с помощью которых было эвакуировано более 400 тысяч мирных жителей".

"Его усилия также привели к ряду обменов военнопленными, с помощью которых были освобождены несколько сотен человек… Абрамович продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия", - цитирует британское издание письмо Арахамии.

В свою очередь адвокаты российского миллиардера утверждают, что санкции ограничили возможности Абрамовича участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности.

Защита Абрамовича пытается доказать, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны "на ложных обвинениях о его близости к президенту Путину".
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14.07.2022 16:56 Відповісти
сумнівне задоволення колупати в рані...
яким боком ху@лостан і орки до європейського законодавства?
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14.07.2022 17:01 Відповісти
Ничого дивного..ес знов усрався...
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14.07.2022 17:02 Відповісти
А може почати з пліснявих колаборантів, яких наобирали?

The Times: Арахамия написал письмо в поддержку снятия санкций с Абрамовича.

9 июн. 2022 г.

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14.07.2022 17:08 Відповісти
арахамії з єрмаками займалися і займаються "відбілюванням" іміджа руSSкого Злодія абрамовича...а не чимсь корисним для України....
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14.07.2022 21:28 Відповісти
Вообще что происходит последние несколько дней? Это так показывают зешобле, что либо они перестают творить херню, либо мир отдает нас всех на съедение рашке? Я теперь не знаю кого я ненавижу больше - зеленых или рашистских тварей. В идеале уничтожить всех.
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14.07.2022 17:03 Відповісти
Ви вважаєте, що зешоблу це хвилює?
Скоро суд по "привату". Не здивуюсь, якщо його повернуть ляльководу зешобли і він відкличе всі позови проти себе.
Прокинемось одного ранку, а в країні немає ні бабломойського, ні жодної з його пліснявих ляльок.
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14.07.2022 17:12 Відповісти
Начали прогибаться под паРашу.
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14.07.2022 17:10 Відповісти
Схоже на те.Спочатку прибрали Джонсона,який не давав спокою любителям пуйла в Європі і тримав їх в тонусі,а тепер відриваються по повній
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14.07.2022 17:20 Відповісти
они уже и с литвой прогнулись. все умиротворяют....
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14.07.2022 17:22 Відповісти
ЄС - це просто якісь чмошніки тухлі!
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14.07.2022 17:17 Відповісти
О! Це дуже вел! ЕС будуть шукали найменші приводи для зняття санкцій зі своїх "кАрмільцев"!
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14.07.2022 17:18 Відповісти
это в ес юридически проблем. В ********** параше их просто нет. И законов никаких нет. Тогда почему с ними поступают как с цивилизованной страной, а не как с людоедами?
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14.07.2022 17:21 Відповісти
n i g a p a c u
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14.07.2022 17:23 Відповісти
У деяких кацапів дійсно є проблеми з санкціями. Може тому ,що вони ще живі!?
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14.07.2022 17:25 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

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20 мин

З таким ресурсом,як в нас:газова та нафтова труби,4АЕС ,а Головне-ХЛІБ для 1/5 населення планети,ЦЕ МИ ПОВИНЕІ ДИКТУВАТИ УМОВИ,на будь-яких перемовинах.А шістки *****,імплементовані в українську політику,ведуть переговори з ворогом,не маючі на це ЖОДНОГО ПРАВА!
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14.07.2022 17:33 Відповісти
досить телетися,скажіть що втомилися,що то не ваша війна і запросіть ***** на вальс
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14.07.2022 17:34 Відповісти
Вот вам и,, средства,, на восстановления
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14.07.2022 17:56 Відповісти
А шо тільки про Ромчика, за Мішу теж вписалися зелені. А Лужніковські навіть і не запарювалися із судами. В Україні Єрмак видав їм квита, всі ріішення судів є. Інакше Портков не поїхав би.
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14.07.2022 18:12 Відповісти
Кёнигсберг, теперь санкции) Озабоченцев хватило не на долго, а это ещё зима не настала. Будут снимать потихоньку. Предсказуемо. Одна надежда на американцев. Хотя я это уже лет 10 говорю. Остальное то так, говорильная и распил бабла. Там коррупции в верхахне меньше чем у нас.
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14.07.2022 18:43 Відповісти
ЄС ,знімає санкції з гаманців куйла,котрі є спонсорами війни в Україні
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14.07.2022 19:19 Відповісти
эта бюрократия европейская иногда просто выводит. ребят, вы немного не в той реальности живете. у нас тут детей и людей ежедневно убивают прямо на улицах, а у вас не хватает смелости и яиц санкциями русских давить
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15.07.2022 11:00 Відповісти
 
 