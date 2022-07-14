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Новини За кордоном
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Італія (1004) Драгі (56)

Президент Італії Маттарелла не прийняв відставку прем'єра Драгі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

драгі

Президент Італії Серджо Маттарелла у четвер увечері не прийняв відставку прем'єра країни Маріо Драгі.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомляють римські ЗМІ.

Тепер, згідно з рішенням глави держави, парламент Італії має провести голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні уряд Драгі підтримку більшості депутатів.

ЗМІ зазначають, що таке голосування може відбутися найближчої середи.

Також читайте: Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
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14.07.2022 21:40
+1
Маццарелла?
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14.07.2022 21:34
+1
А дед у них был Пармезан Иванович
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14.07.2022 21:37
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*******
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14.07.2022 21:28 Відповісти
Моторолла в прези подався!!!)))
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14.07.2022 21:30 Відповісти
Гдето зарыдал гиви, ведь он просто мохнатая картошка
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14.07.2022 21:38 Відповісти
Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
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14.07.2022 21:40 Відповісти
здохли як лохи)))
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14.07.2022 22:03 Відповісти
Mozzarella
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14.07.2022 21:41 Відповісти
для італійців змінювати уряди то, друга після футболу національна гра...
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14.07.2022 21:33 Відповісти
Маццарелла?
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14.07.2022 21:34 Відповісти
А дед у них был Пармезан Иванович
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14.07.2022 21:37 Відповісти
- *****, а у него родаки оригиналиные однако. Слышь, Мань, какую себе фамилию возьмем?
- Моцарелла, нах
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14.07.2022 21:36 Відповісти
Кого ще ФСБ із політіков видавит із влади ? Агентура раши всюди за 30 років внедрилась
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15.07.2022 00:28 Відповісти
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15.07.2022 00:29 Відповісти
Друзі України . В Лондоні ДЖОНСОН пішов в отставку із-за Гея.
В Японії вбили жкспремьер міністра , котрий відроджував армію .
Драгі у відставку явно гнали друзя мацкви . І т п
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15.07.2022 00:33 Відповісти
 
 