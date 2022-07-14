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Президент Італії Маттарелла не прийняв відставку прем'єра Драгі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Італії Серджо Маттарелла у четвер увечері не прийняв відставку прем'єра країни Маріо Драгі.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють римські ЗМІ.
Тепер, згідно з рішенням глави держави, парламент Італії має провести голосування, яке покаже, чи має в своєму розпорядженні уряд Драгі підтримку більшості депутатів.
ЗМІ зазначають, що таке голосування може відбутися найближчої середи.
Топ коментарі
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- Моцарелла, нах
В Японії вбили жкспремьер міністра , котрий відроджував армію .
Драгі у відставку явно гнали друзя мацкви . І т п