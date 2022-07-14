Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що сьогодні має намір піти з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері піду у відставку... Сьогоднішні голоси в парламенті є дуже важливим чинником", - розповів пан Драгі під час засідання Ради міністрів Італії.

У ході голосування про довіру до уряду в італійському парламенті сенатори від партії "Рух п'яти зірок" відмовилися підтримувати вотум довіри. Де-факто відмова партії від участі у голосуванні означила її вихід із парламентської більшості. Маріо Драгі раніше заявляв, що не вважає функціонування кабміну можливим без підтримки партії.

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