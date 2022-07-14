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Новини За кордоном
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Італія (1004) Драгі (56)

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що сьогодні має намір піти з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa

"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері піду у відставку... Сьогоднішні голоси в парламенті є дуже важливим чинником", - розповів пан Драгі під час засідання Ради міністрів Італії.

У ході голосування про довіру до уряду в італійському парламенті сенатори від партії "Рух п'яти зірок" відмовилися підтримувати вотум довіри. Де-факто відмова партії від участі у голосуванні означила її вихід із парламентської більшості. Маріо Драгі раніше заявляв, що не вважає функціонування кабміну можливим без підтримки партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир має бути таким, яким його хоче бачити Україна, - прем’єр Італії Драгі

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
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14.07.2022 20:35
+12
Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
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14.07.2022 20:36
+11
Драги был за Украину
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14.07.2022 20:35
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пздц бігуть криси, одні відставки, то Бориса турнули, то в Естонії ну там хоч не йду зовсім а переформат, тут Драгі тікає... вони всі обісралися від війни. Джонсон тільки красунчик, але його виштовхали, макроністая шалава обісралася, драгі обісралася, шольц взагалі з лайна й не вилазив...
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14.07.2022 20:29 Відповісти
шольц просто валяет шольца. тот хитрый гад
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14.07.2022 20:30 Відповісти
Драги был за Украину
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14.07.2022 20:35 Відповісти
Вже другий союзник пішов...
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14.07.2022 20:42 Відповісти
Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
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14.07.2022 20:35 Відповісти
Так. Зараз у світі популярні балаболи (кацапською πZдоболи).
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14.07.2022 20:45 Відповісти
Никто не "бежит", ни Джонсон, ни Драги... Это союзники Украины, которых сожрали соросы-швабы, нынешние неоглобалисты. Как до этого сожрали Трампа, так ненавистного украинцам, но при котором путлер сидел тихо.
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14.07.2022 20:50 Відповісти
путлер сидел тихо - при Порохе
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14.07.2022 21:12 Відповісти
Ги...
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14.07.2022 23:19 Відповісти
при кому там ***** сиділо тихо,при Чубчику,якого ще кгб за яйця взяло?)))))
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15.07.2022 00:12 Відповісти
Ну я считаю это работа ГУР сракостана. При том не плохая достаточно работа. Такого масштаба шпионажа и засланных казачков даже я не ожидал....
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14.07.2022 20:57 Відповісти
іди уже, убоїще.
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14.07.2022 20:29 Відповісти
у вас декілька помилок в слові убоїще. правильно писать уйобіщє мабуть Т9 рамси поплутав
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14.07.2022 20:31 Відповісти
Ты вкурсе что на Драги и Де Майо держалась помощь и солидарность Украине в Италии? И их отставка будет означать что пуйлонисты в правительстве победили. Здесь ситуация хуже чем в Англии где у Джонсона есть соратники, и для нас ничего неизменится, здесь все печальней. Хотя шлите кого хотите, так нынче модно.
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14.07.2022 20:41 Відповісти
Тому він, мабуть, і радіє.
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14.07.2022 20:46 Відповісти
корисним ідіотам то заскладно,нафіга їм знати які процеси йдуть в кулуарах західних урядів,їм головне покричати "що вони нам всі винні"
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15.07.2022 00:14 Відповісти
Валите в рашу
Иван Иван 7cede0c3

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.07.2022
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15.07.2022 00:45 Відповісти
європа сипеться(
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14.07.2022 20:33 Відповісти
Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
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14.07.2022 20:36 Відповісти
В такой ситуации лучше отсидеться. Политические очки заработать, но там кто его знает..
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14.07.2022 20:40 Відповісти
валите в рашу
Андрей Карпюк

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.07.2022
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15.07.2022 00:43 Відповісти
Пятизвездочники разбушевались и довели. Жаль, Драги действительно в стороне Украины. Кстати он не первый раз вытаскивал свою страну из финансовой ямы. Не удивлюсь что любители ***** скоро доведут всё до ручки и будет звать Драги обратно.
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14.07.2022 20:47 Відповісти
Драги поддерживал Украину
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14.07.2022 20:47 Відповісти
Все,пішов у відставку. Шкода,нормальний був.Тепер виберуть якусь прокацапську шавку
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14.07.2022 20:48 Відповісти
майже єдиний адекватний італієць з усього кодла пропутінських пдарасів.
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14.07.2022 21:11 Відповісти
Отставка не принята...
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14.07.2022 21:13 Відповісти


Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

Ще один великий прихильник України, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі йде у відставку.

Не добре…
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14.07.2022 21:13 Відповісти
Дуже багато кацапської тролятини на форумах, багато вкидів в Україні, відставки в Европі. Дуже схоже на ********** агонію
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14.07.2022 21:51 Відповісти
Кацапы включили все скрытые резервы - засветят всех своих многолетних агентов
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15.07.2022 00:47 Відповісти
 
 