Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив про намір піти у відставку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі повідомив, що сьогодні має намір піти з посади. На його думку, італійський уряд більше не має підтримки в парламенті і не має умов для ефективної роботи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa
"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері піду у відставку... Сьогоднішні голоси в парламенті є дуже важливим чинником", - розповів пан Драгі під час засідання Ради міністрів Італії.
У ході голосування про довіру до уряду в італійському парламенті сенатори від партії "Рух п'яти зірок" відмовилися підтримувати вотум довіри. Де-факто відмова партії від участі у голосуванні означила її вихід із парламентської більшості. Маріо Драгі раніше заявляв, що не вважає функціонування кабміну можливим без підтримки партії.
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Иван Иван 7cede0c3
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Андрей Карпюк
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Реєстрація: 01.07.2022
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
Ще один великий прихильник України, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі йде у відставку.
Не добре…