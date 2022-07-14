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Новости За рубежом
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Италия (1514) Драги (47)

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что сегодня намерен уйти с должности. По его мнению, у итальянского правительства больше нет поддержки в парламенте и нет условий для эффективной работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.

"Я хочу объявить, что сегодня вечером уйду в отставку... Сегодняшние голоса в парламенте очень важный фактор", - рассказал господин Драги во время заседания Совета министров Италии.

В ходе голосования о доверии правительству в итальянском парламенте сенаторы от партии "Движение пяти звезд" отказались поддерживать вотум доверия. Де-факто отказ партии от участия в голосовании обозначил ее выход из парламентского большинства. Марио Драги ранее заявлял, что не считает функционирование Кабмина возможным без поддержки партии.

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Топ комментарии
+21
Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
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14.07.2022 20:35
+12
Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
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14.07.2022 20:36
+11
Драги был за Украину
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14.07.2022 20:35
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пздц бігуть криси, одні відставки, то Бориса турнули, то в Естонії ну там хоч не йду зовсім а переформат, тут Драгі тікає... вони всі обісралися від війни. Джонсон тільки красунчик, але його виштовхали, макроністая шалава обісралася, драгі обісралася, шольц взагалі з лайна й не вилазив...
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14.07.2022 20:29 Ответить
шольц просто валяет шольца. тот хитрый гад
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14.07.2022 20:30 Ответить
Драги был за Украину
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14.07.2022 20:35 Ответить
Вже другий союзник пішов...
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14.07.2022 20:42 Ответить
Драги не бежит, его начала дрочить партия 5 звезд в коалиции темой дороговизны газа и бензина. Как известно эта партия известна своей любовью к Путину, и то что они завели свою шарманку синхронно с Газпромом - неудивительно. Жалко, Драги был на удивление проукраинским итальянцем, и не популистом что вообще сенсация для Италии последних десятилетий
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14.07.2022 20:35 Ответить
Так. Зараз у світі популярні балаболи (кацапською πZдоболи).
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14.07.2022 20:45 Ответить
Никто не "бежит", ни Джонсон, ни Драги... Это союзники Украины, которых сожрали соросы-швабы, нынешние неоглобалисты. Как до этого сожрали Трампа, так ненавистного украинцам, но при котором путлер сидел тихо.
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14.07.2022 20:50 Ответить
путлер сидел тихо - при Порохе
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14.07.2022 21:12 Ответить
Ги...
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14.07.2022 23:19 Ответить
при кому там ***** сиділо тихо,при Чубчику,якого ще кгб за яйця взяло?)))))
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15.07.2022 00:12 Ответить
Ну я считаю это работа ГУР сракостана. При том не плохая достаточно работа. Такого масштаба шпионажа и засланных казачков даже я не ожидал....
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14.07.2022 20:57 Ответить
іди уже, убоїще.
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14.07.2022 20:29 Ответить
у вас декілька помилок в слові убоїще. правильно писать уйобіщє мабуть Т9 рамси поплутав
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14.07.2022 20:31 Ответить
Ты вкурсе что на Драги и Де Майо держалась помощь и солидарность Украине в Италии? И их отставка будет означать что пуйлонисты в правительстве победили. Здесь ситуация хуже чем в Англии где у Джонсона есть соратники, и для нас ничего неизменится, здесь все печальней. Хотя шлите кого хотите, так нынче модно.
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14.07.2022 20:41 Ответить
Тому він, мабуть, і радіє.
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14.07.2022 20:46 Ответить
корисним ідіотам то заскладно,нафіга їм знати які процеси йдуть в кулуарах західних урядів,їм головне покричати "що вони нам всі винні"
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15.07.2022 00:14 Ответить
Валите в рашу
Иван Иван 7cede0c3

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Я читаю: 0

Реєстрація: 10.07.2022
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15.07.2022 00:45 Ответить
європа сипеться(
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14.07.2022 20:33 Ответить
Дураки радуются. Путин своими прихвостнями крошит всю нашу коалицию. Джонсон, Драги, болгарин. Во Франции сделал парламент почти нежизнеспособным. Зато у нас найвелычниший боневтик.
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14.07.2022 20:36 Ответить
В такой ситуации лучше отсидеться. Политические очки заработать, но там кто его знает..
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14.07.2022 20:40 Ответить
валите в рашу
Андрей Карпюк

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 01.07.2022
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15.07.2022 00:43 Ответить
Пятизвездочники разбушевались и довели. Жаль, Драги действительно в стороне Украины. Кстати он не первый раз вытаскивал свою страну из финансовой ямы. Не удивлюсь что любители ***** скоро доведут всё до ручки и будет звать Драги обратно.
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14.07.2022 20:47 Ответить
Драги поддерживал Украину
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14.07.2022 20:47 Ответить
Все,пішов у відставку. Шкода,нормальний був.Тепер виберуть якусь прокацапську шавку
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14.07.2022 20:48 Ответить
майже єдиний адекватний італієць з усього кодла пропутінських пдарасів.
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14.07.2022 21:11 Ответить
Отставка не принята...
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14.07.2022 21:13 Ответить


Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

Ще один великий прихильник України, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі йде у відставку.

Не добре…
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14.07.2022 21:13 Ответить
Дуже багато кацапської тролятини на форумах, багато вкидів в Україні, відставки в Европі. Дуже схоже на ********** агонію
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14.07.2022 21:51 Ответить
Кацапы включили все скрытые резервы - засветят всех своих многолетних агентов
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15.07.2022 00:47 Ответить
 
 