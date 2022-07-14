Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что сегодня намерен уйти с должности. По его мнению, у итальянского правительства больше нет поддержки в парламенте и нет условий для эффективной работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет La Stampa.
"Я хочу объявить, что сегодня вечером уйду в отставку... Сегодняшние голоса в парламенте очень важный фактор", - рассказал господин Драги во время заседания Совета министров Италии.
В ходе голосования о доверии правительству в итальянском парламенте сенаторы от партии "Движение пяти звезд" отказались поддерживать вотум доверия. Де-факто отказ партии от участия в голосовании обозначил ее выход из парламентского большинства. Марио Драги ранее заявлял, что не считает функционирование Кабмина возможным без поддержки партии.
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Иван Иван 7cede0c3
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Андрей Карпюк
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Реєстрація: 01.07.2022
Volodymyr Omelyan
@V_Omelyan
Ще один великий прихильник України, Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі йде у відставку.
Не добре…