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Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают римские СМИ.
Теперь, согласно решению главы государства, парламент Италии должен провести голосование, которое покажет, располагает ли правительством Драги поддержкой большинства депутатов.
СМИ отмечают, что такое голосование может состояться в ближайшую среду.
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- Моцарелла, нах
В Японії вбили жкспремьер міністра , котрий відроджував армію .
Драгі у відставку явно гнали друзя мацкви . І т п