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Новости За рубежом
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Италия (1514) Драги (47)

Президент Италии Маттарелла не принял отставку премьера Драги

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

драгі

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг вечером не принял отставку премьера страны Марио Драги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают римские СМИ.

Теперь, согласно решению главы государства, парламент Италии должен провести голосование, которое покажет, располагает ли правительством Драги поддержкой большинства депутатов.

СМИ отмечают, что такое голосование может состояться в ближайшую среду.

Читайте: Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о намерении уйти в отставку
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Топ комментарии
+4
Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
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14.07.2022 21:40
+1
Маццарелла?
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14.07.2022 21:34
+1
А дед у них был Пармезан Иванович
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14.07.2022 21:37
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*******
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14.07.2022 21:28 Ответить
Моторолла в прези подався!!!)))
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14.07.2022 21:30 Ответить
Гдето зарыдал гиви, ведь он просто мохнатая картошка
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14.07.2022 21:38 Ответить
Как же этим ****** щас обидно Уже бы генерал-прапорщика получили как недоношенков
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14.07.2022 21:40 Ответить
здохли як лохи)))
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14.07.2022 22:03 Ответить
Mozzarella
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14.07.2022 21:41 Ответить
для італійців змінювати уряди то, друга після футболу національна гра...
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14.07.2022 21:33 Ответить
Маццарелла?
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14.07.2022 21:34 Ответить
А дед у них был Пармезан Иванович
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14.07.2022 21:37 Ответить
- *****, а у него родаки оригиналиные однако. Слышь, Мань, какую себе фамилию возьмем?
- Моцарелла, нах
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14.07.2022 21:36 Ответить
Кого ще ФСБ із політіков видавит із влади ? Агентура раши всюди за 30 років внедрилась
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15.07.2022 00:28 Ответить
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15.07.2022 00:29 Ответить
Друзі України . В Лондоні ДЖОНСОН пішов в отставку із-за Гея.
В Японії вбили жкспремьер міністра , котрий відроджував армію .
Драгі у відставку явно гнали друзя мацкви . І т п
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15.07.2022 00:33 Ответить
 
 