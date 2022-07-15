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Парою тактичних бомбардувальників Су-24 РФ атакувала острів Зміїний, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зміїний

Російські окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що ворог не досяг цілей.

"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник зробив спробу добити залишки техніки, які кинуті ним на острові Зміїний. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення розвідки результатів свого удару", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Асфальтом не зіб'єш.
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15.07.2022 07:52
+11
чому не збили?
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15.07.2022 07:49
+5
Почему Антоновский мост в Херсоне не разрушен до сих пор?Орки эшелонами сейчас завозят по нему в город боеприпасы, бетонные конструкции и лес для укрепления оборонительных сооружений. Если еще такое положение продлиться 2-3 дня мы город не возьмем никогда. осенью кацапстан объявит что это рассея и будет угрожать ядерной бомбой
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15.07.2022 08:10
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чому не збили?
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15.07.2022 07:49 Відповісти
Асфальтом не зіб'єш.
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15.07.2022 07:52 Відповісти
A что хутину после этого похорошело, после того как обстреляли Остров Змеиный , чи поплохело , и он потребовал срочно заветный чемоданчик. От же утырок.
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15.07.2022 07:56 Відповісти
Так там нема шо атакувати?! Дебіли, бл....!
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15.07.2022 08:03 Відповісти
скоро підтаранят гарні базуки таи будем збивати
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15.07.2022 08:05 Відповісти
Почему Антоновский мост в Херсоне не разрушен до сих пор?Орки эшелонами сейчас завозят по нему в город боеприпасы, бетонные конструкции и лес для укрепления оборонительных сооружений. Если еще такое положение продлиться 2-3 дня мы город не возьмем никогда. осенью кацапстан объявит что это рассея и будет угрожать ядерной бомбой
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15.07.2022 08:10 Відповісти
Су-24 не "тактичні" бомбардувальники а "фронтові" Тактичні - це ті що працюють на передньому краї - безпосередньо по окопах і траншеях Такими можуть буть Су-25 або учбові - той же Як-130 А фронтові працюють на 300-500 км в глибину
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15.07.2022 08:30 Відповісти
На зміїний треба завозити у ночі макети техніки. Хай стріляють рашисти.
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15.07.2022 08:58 Відповісти
Хлебное перемирие?
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15.07.2022 09:25 Відповісти
 
 