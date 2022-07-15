Парою тактичних бомбардувальників Су-24 РФ атакувала острів Зміїний, - ОК "Південь"

Російські окупанти активізували бойову авіацію на півдні України. Зокрема, ворог атакував наземні ЗСУ під Херсоном та острів Зміїний.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що ворог не досяг цілей.

"Парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник зробив спробу добити залишки техніки, які кинуті ним на острові Зміїний. З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення розвідки результатів свого удару", - йдеться в повідомленні.

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