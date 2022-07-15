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Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Отмечается, что враг не достиг цели.

"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ ударили по острову Змеиный, борются с остатками своей техники, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+29
Асфальтом не зіб'єш.
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15.07.2022 07:52
+11
чому не збили?
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15.07.2022 07:49
+5
Почему Антоновский мост в Херсоне не разрушен до сих пор?Орки эшелонами сейчас завозят по нему в город боеприпасы, бетонные конструкции и лес для укрепления оборонительных сооружений. Если еще такое положение продлиться 2-3 дня мы город не возьмем никогда. осенью кацапстан объявит что это рассея и будет угрожать ядерной бомбой
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15.07.2022 08:10
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чому не збили?
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15.07.2022 07:49 Ответить
Асфальтом не зіб'єш.
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15.07.2022 07:52 Ответить
A что хутину после этого похорошело, после того как обстреляли Остров Змеиный , чи поплохело , и он потребовал срочно заветный чемоданчик. От же утырок.
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15.07.2022 07:56 Ответить
Так там нема шо атакувати?! Дебіли, бл....!
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15.07.2022 08:03 Ответить
скоро підтаранят гарні базуки таи будем збивати
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15.07.2022 08:05 Ответить
Почему Антоновский мост в Херсоне не разрушен до сих пор?Орки эшелонами сейчас завозят по нему в город боеприпасы, бетонные конструкции и лес для укрепления оборонительных сооружений. Если еще такое положение продлиться 2-3 дня мы город не возьмем никогда. осенью кацапстан объявит что это рассея и будет угрожать ядерной бомбой
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15.07.2022 08:10 Ответить
Су-24 не "тактичні" бомбардувальники а "фронтові" Тактичні - це ті що працюють на передньому краї - безпосередньо по окопах і траншеях Такими можуть буть Су-25 або учбові - той же Як-130 А фронтові працюють на 300-500 км в глибину
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15.07.2022 08:30 Ответить
На зміїний треба завозити у ночі макети техніки. Хай стріляють рашисти.
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15.07.2022 08:58 Ответить
Хлебное перемирие?
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15.07.2022 09:25 Ответить
 
 