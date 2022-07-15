Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"

Российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Отмечается, что враг не достиг цели.

"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.

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