Парой тактических бомбардировщиков Су-24 РФ атаковала остров Змеиный, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты активизировали боевую авиацию на юге Украины. В частности, враг атаковал наземные ВСУ под Херсоном и остров Змеиный.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Отмечается, что враг не достиг цели.
"Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены им на острове Змеиный. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для разведки результатов своего удара", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Бруно Адольфович
показать весь комментарий15.07.2022 07:52
+11 Кіт Семен
показать весь комментарий15.07.2022 07:49
+5 Вася Путлер
показать весь комментарий15.07.2022 08:10
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кіт Семен
показать весь комментарий15.07.2022 07:49 Ответить Мне нравится 11
Бруно Адольфович
показать весь комментарий15.07.2022 07:52 Ответить Мне нравится 29
Olena Lynch
показать весь комментарий15.07.2022 07:56 Ответить Мне нравится 0
Бандерівець
показать весь комментарий15.07.2022 08:03 Ответить Мне нравится 1
✘
Валентин Коваль
показать весь комментарий15.07.2022 08:05 Ответить Мне нравится 1
Вася Путлер
показать весь комментарий15.07.2022 08:10 Ответить Мне нравится 5
Яр Холодний
показать весь комментарий15.07.2022 08:30 Ответить Мне нравится 3
Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий15.07.2022 08:58 Ответить Мне нравится 1
Инженегр Инженегрович 7a1e6572
показать весь комментарий15.07.2022 09:25 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...