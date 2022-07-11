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ЗСУ показали, як вибивали окупантів зі Зміїного. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В оперативному командуванні "Південь" розповіли подробиці та результати операції зі звільнення острова Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці ОП "Південь" в соцмережі також опубліковане відео, на якому зафіксовані основні моменти операції.

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Військові розповіли, операція тривала понад 2 місяці. Це був цілий комплекс і каскад управлінських рішень, розрахунків сил та засобів, забору даних обстановки та застосування різнорідного озброєння і обладнання, вирахування тактики та стратегії ворога, вибудовування власних, більш ефективних, доцільних, часто нестандартних. До участі було залучено угруповання різнорідних сил ВМС, ескадрилья Байрактарів, Повітряні сили, ракетні війська і артилерія, підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки, також інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Олександрія".

В операції було кілька етапів. По-перше, це обрізання шляхів логістичного забезпечення, коли уражався корабельно-катерний склад, судна забезпечення і техніка, якою ворог намагався облаштовувати гарнізон. На цьому етапі влучною роботою БПЛА "Байрактар" і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій було уражено 4 швидкохідних патрульних катери типу "раптор", швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу "серна", суттєві пошкодження отримав фрегат "адмірал ессен", а новий сучасний буксир "спасатель василий бех" переведений у підводний флот.

 Тим не менш, за розвідданими на острів було доправлено близько трьох десятків одиниць техніки: ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього, 4 ЗГРК "Панцирь-С1", 2 РСЗВ "Град" та "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 військові автомобілі, 2 дизель-генератори і ще близько півтора десятки об'єктів ретельно замаскованих сіткою.

 Після потоплення "Москви", що своєю протиповітряною обороною забезпечувала прикриття корабельного угруповання в морі, рашисти й вирішили створити собі з острова, так би мовити стаціонарний крейсер.

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Але виважене й ретельне вивчення ситуації, потужне планування та підготовка до найактивнішого етапу дали свій результат.

 Раптово і влучно було уражено командний пункт, засоби перешкод та розвідки, які окупаційні війська розташували на вкрадених бурових установках в Одеському газоконденсатному родовищі. Крім самих втрат це справило ще й переконливе враження на ворога щодо відчайдушності та справжніх потужностей сил оборони півдня України.

В умовах завдавання противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного подавлення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута, шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові, яке здійснювалося морським шляхом, деморалізацією особового складу противника. Противник залишив о. Зміїний, знищивши вогневі засоби, які не були уражені.

 Всього підтверджено знищення: 3 ЗГРК "Панцирь-С1", 1 ЗРК "Тор-М2" та ТЗМ до нього, 1 РЛС "Мис", 1 РСЗВ "Торнадо-Г", 1 РСЗВ "Град", 1 система РЕБ, 1 маломірний катер, 2 ББМ, 8 одиниць автотехніки,

1 склад боєприпасів. Загальні ж втрати російських окупаційних військ навколо епопеї по острову становлять понад $ 900 млн.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Це дуже добре, але все ж, що там з дєрьмаком?
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11.07.2022 16:31
+5
Всім хто планував та виконував спецоперацію по Зміїному-респектище...
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11.07.2022 16:32
+5
Зміїний звільнили і тепер судна, що перевозять агропродукцію, зможуть піти через гирло Бистре
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11.07.2022 16:39
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На острів Зміїний зкинули Тимошенку
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11.07.2022 16:31 Відповісти
не заважайте-вона працює...
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11.07.2022 16:33 Відповісти
Я звісно все розумію але це просто довбана скала в морі, не треба це піарити упродовж тижнів.
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11.07.2022 16:35 Відповісти
Зміїний звільнили і тепер судна, що перевозять агропродукцію, зможуть піти через гирло Бистре
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11.07.2022 16:39 Відповісти
якби росіяни змогли закріпитися там, це мало б руйнівні наслідки для оборони України на півдні, переконані експерти.

"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - розповідав ВВС в травні український військовий експерт Олег Жданов.

Острів цінний передусім як майданчик для засобів ППО, вважає кореспондент ВВС Павло Аксьонов. "Якби на Зміїному можна було розмістити батарею ЗРК середнього радіуса, вона могла б прикрити десантну операцію російського ВМФ під Одесою, якої побоюються в Україні", - вважає він.

Власне тому росіяни раз за разом постачали туди озброєння, а українська армія раз за разом звітувала про знищення чергової партії техніки.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61998995
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11.07.2022 17:00 Відповісти
Це дуже добре, але все ж, що там з дєрьмаком?
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11.07.2022 16:31 Відповісти
Андрій Єрмак ніколи не мав стосунку до росії! Це все брехня!!
https://twitter.com/KAMEHRP/status/1545768815849783296
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11.07.2022 16:37 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/10/7357353/. Там усьо харашо.
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11.07.2022 16:46 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/10/7357353/
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11.07.2022 16:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/07/10/7357353/
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11.07.2022 16:48 Відповісти
Всім хто планував та виконував спецоперацію по Зміїному-респектище...
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11.07.2022 16:32 Відповісти
Добре русофашисти попали , але на кремлівського злого карлика
це не діє , тому що йому здається , що він взмозі знищити нашу націю 😠
Тварюка ботоксна , скоро ти здохнеш від злоби , так як наш народ вистоіть і на цей раз !!
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11.07.2022 16:35 Відповісти
Про острів історію почули тепер потрібно переходити на пів-острів
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11.07.2022 16:42 Відповісти
Історія острова Зміїний

За найпоширенішою версією, свою назву острів отримав саме через наявність змій. Буцімто з Дунаю течія виносила змій на скелі острова.

Однак є і метафізичні версії, які пов'язують назву Зміїного з культом відомого давньогрецького героя Ахілла, який велику роль відігравав у культурі Північного Причорномор'я. На острові був його храм. Сам культ Ахілла дуже пов'язаний зі зміями.

- Ахілл - герой легендарної Троянської війни. Відомий нам за приповідкою, що йому треба в п'яту влучити, мовляв, він такий взагалі невразливий, але є у нього одне вразливе місце.

- Так. І цю невразливість йому забезпечила його мати, німфа чи богиня Фетіда, в якої була здатність перетворюватися на змію. Тому вважається, що Ахілл має зміїне походження, і зображення змій було безпосередньо з ним пов'язане.

Є також міф, буцімто Ахілл жив на цьому острові та являвся людям в образі великого змія. На острові було знайдено перстень із зображенням змія. Схожі зображення також знаходили в найбільших північно-чорноморських полісах: Тірі (******** Білгород-Дністровський) та Ольвії.

Інший дуже важливий аспект: культ Ахілла дуже пов'язаний із потойбіччям. За однією з гіпотез, царство мертвих Аїда знаходилося у наших краях, за Чорним морем, і Понт Евксинський був останнім морем, яке душі бачили, коли прямували в царство мертвих.

Є різні версії, де вхід до царства мертвих міг розташовуватися. Дехто його розміщує приблизно там, де зараз Керченський міст, де нестабільна тектоніка і багато грязьових вулканів, які зараз під водою, а тоді були значно ближче до поверхні. Як вважається, після загибелі Ахілла його мати Фетида попросила бога морів Посейдона підняти частину суші й сформувати острів, на якому її син знайшов вічне життя.
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11.07.2022 17:11 Відповісти
Добре, але навіщо вставляти в ролик відео затоплення USS Buchanan? Щоби давати аргументи кацапам?
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11.07.2022 17:23 Відповісти
носяться з тим Зміїним як дурень зі ступою. Той острів був приречений з самого початку, не хватало політичної мужності (а можливо язики в ОП заважали) дати команду стріляти по ньому. Звільнити Херсон - ото буде ПЕРЕМОГА
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11.07.2022 18:33 Відповісти
І це ще вони навіть не починали)
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11.07.2022 22:58 Відповісти
 
 