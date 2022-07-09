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Дунай (49) Чорне море (1363) канал (94) АМПУ (48)

Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море", - Адміністрація морських портів

Новини Цензор.НЕТ Економіка

администрация,украины,ампу,морских,портов

На Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний від російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба адміністрації морських портівУкраїни.

"Відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море". Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію", - сказано у повідомленні на сайті відомства.

Також на сайті уточнили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

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Автор: Роман Свиридович
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Супер. Перепрошую, хтось знає що то за країна новососсия? її прапор вісить за спиною у гіркіна, вже на 8-й секунді.
https://www.youtube.com/watch?v=xc7246FG8_g
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09.07.2022 22:11 Відповісти
знищити би вигрібну *********, відновити Великий Шовковий Шлях....
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09.07.2022 22:13 Відповісти
АМПУ *****. пшеницю палять, і це тільки початок, які нах перевезення
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09.07.2022 22:15 Відповісти
В мене питання до Киян.Слухайте на майдані виносили всіх.Київ це місто сердце і душа країни.Питання доки попи фсбшники будуть в Лаврі?Для мене це реально якась загадка.Це лайно сидить в центрі міста і вільно пересувається.І Це Київ ! Чесно кажучи в шоці.Люди сини доньки батьки гинуть на фронті в Києві сидить це лайно.Навіть на заході заборонили московітів.Я не розумію цього !
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09.07.2022 22:16 Відповісти
Украинцы не религиозная нация. Это очевидно. В церковь по воскресеньям ходят может сотая часть процента от всего населения. Это даже не США. Беготня с яйцами на пасху это скорее культ Карго. Поэтому всем пох на попов. В Киеве так точно. Ну вот так сложилось. Посему влияние фсбэшников в рясах ябы не переоценивал. Вот ермаки с рабиновичами это уже другой вопрос.
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09.07.2022 23:00 Відповісти
Це відверта брехня.Цю сволоту люди ненавидять.Українці дуже набожна нація особливо захід .І це лайно паплюжить святиню столиці не кажучі що це московіти яких треба геть прибрати с країніи !
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10.07.2022 00:13 Відповісти
Горить новий врожай. Не віддавайте зерно!!! Дебіли!!!!
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09.07.2022 22:32 Відповісти
Звідки пишеш , пожежнику ? (( Або простіше - на кого працюєш ?
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10.07.2022 01:23 Відповісти
 
 