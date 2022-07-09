Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море", - Адміністрація морських портів

На Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний від російських військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба адміністрації морських портівУкраїни.

"Відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море". Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію", - сказано у повідомленні на сайті відомства.

Також на сайті уточнили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

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