Остров Змеиный: история освобождения. ВИДЕО

В оперативном командовании "Південь" рассказали подробности и результаты операции по освобождению острова Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице ОК Південь" в соцсети также опубликовано видео, на котором зафиксированы основные моменты операции.

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Военные рассказали, что операция длилась более 2 месяцев. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, сбора данных обстановки и применения разного вооружения и оборудования, вычет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных. К участию были привлечены группировки разных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

У операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техники, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено 4 быстроходных патрульных катера типа "раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "серна", существенные повреждения получил фрегат "адмирал эссен" новый современный буксир "спасатель василий бех" переведен в подводный флот.

Тем не менее по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 4 ЗГРК "Панцирь-С1", 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.

После потопления "Москвы", своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, решисты и решили создать себе с острова, так сказать стационарный крейсер.

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Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.

Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией личного состава противника. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены.

Всего подтверждено уничтожение: 3 ЗГРК "Панцирь-С1", 1 ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 1 РЛС "Мыс", 1 РСЗО "Торнадо-Г", 1 РСЗО "Град", 1 система РЭБ, 1 маломерный катер, 2 ББМ, 8 единиц автотехники,

1 склад боеприпасов. Общие потери русских оккупационных войск вокруг эпопеи по острову составляют более $900 млн.

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