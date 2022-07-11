Остров Змеиный: история освобождения. ВИДЕО
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В оперативном командовании "Південь" рассказали подробности и результаты операции по освобождению острова Змеиный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на странице ОК Південь" в соцсети также опубликовано видео, на котором зафиксированы основные моменты операции.
Военные рассказали, что операция длилась более 2 месяцев. Это был целый комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств, сбора данных обстановки и применения разного вооружения и оборудования, вычет тактики и стратегии врага, выстраивание собственных, более эффективных, целесообразных, часто нестандартных. К участию были привлечены группировки разных сил ВМС, эскадрилья Байрактаров, Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки, а также другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".
У операции было несколько этапов. Во-первых, это обрезание путей логистического обеспечения, когда поражался корабельно-катерный состав, суда снабжения и техники, которыми враг пытался обустраивать гарнизон. На этом этапе точной работой БПЛА "Байрактар" и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий было поражено 4 быстроходных патрульных катера типа "раптор", скоростной десантный катер на воздушном каверне типа "серна", существенные повреждения получил фрегат "адмирал эссен" новый современный буксир "спасатель василий бех" переведен в подводный флот.
Тем не менее по разведданным на остров было доставлено около трех десятков единиц техники: ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 4 ЗГРК "Панцирь-С1", 2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", 1 ББМ, 3 военных автомобиля, 2 дизель-генератора и еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.
После потопления "Москвы", своей противовоздушной обороной обеспечивавшей прикрытие корабельной группировки в море, решисты и решили создать себе с острова, так сказать стационарный крейсер.
Но взвешенное и тщательное изучение ситуации, мощное планирование и подготовка к активному этапу дали свой результат.
Внезапно и точно были поражены командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Кроме самих потерь, это произвело еще и убедительное впечатление на врага относительно отчаянности и настоящих мощностей сил обороны юга Украины.
В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове, которое осуществлялось морским путем, деморализацией личного состава противника. Противник оставил о. Змеиный, уничтожив огневые средства, которые не были поражены.
Всего подтверждено уничтожение: 3 ЗГРК "Панцирь-С1", 1 ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему, 1 РЛС "Мыс", 1 РСЗО "Торнадо-Г", 1 РСЗО "Град", 1 система РЭБ, 1 маломерный катер, 2 ББМ, 8 единиц автотехники,
1 склад боеприпасов. Общие потери русских оккупационных войск вокруг эпопеи по острову составляют более $900 млн.
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"Якщо російським військам вдасться зайняти острів Зміїний і встановити там свої системи протиповітряної оборони великої дальності, вони будуть контролювати море, сушу і повітря в північно-західній частині Чорного моря і на півдні України", - розповідав ВВС в травні український військовий експерт Олег Жданов.
Острів цінний передусім як майданчик для засобів ППО, вважає кореспондент ВВС Павло Аксьонов. "Якби на Зміїному можна було розмістити батарею ЗРК середнього радіуса, вона могла б прикрити десантну операцію російського ВМФ під Одесою, якої побоюються в Україні", - вважає він.
Власне тому росіяни раз за разом постачали туди озброєння, а українська армія раз за разом звітувала про знищення чергової партії техніки.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-61998995
https://twitter.com/KAMEHRP/status/1545768815849783296
це не діє , тому що йому здається , що він взмозі знищити нашу націю 😠
Тварюка ботоксна , скоро ти здохнеш від злоби , так як наш народ вистоіть і на цей раз !!
За найпоширенішою версією, свою назву острів отримав саме через наявність змій. Буцімто з Дунаю течія виносила змій на скелі острова.
Однак є і метафізичні версії, які пов'язують назву Зміїного з культом відомого давньогрецького героя Ахілла, який велику роль відігравав у культурі Північного Причорномор'я. На острові був його храм. Сам культ Ахілла дуже пов'язаний зі зміями.
- Ахілл - герой легендарної Троянської війни. Відомий нам за приповідкою, що йому треба в п'яту влучити, мовляв, він такий взагалі невразливий, але є у нього одне вразливе місце.
- Так. І цю невразливість йому забезпечила його мати, німфа чи богиня Фетіда, в якої була здатність перетворюватися на змію. Тому вважається, що Ахілл має зміїне походження, і зображення змій було безпосередньо з ним пов'язане.
Є також міф, буцімто Ахілл жив на цьому острові та являвся людям в образі великого змія. На острові було знайдено перстень із зображенням змія. Схожі зображення також знаходили в найбільших північно-чорноморських полісах: Тірі (******** Білгород-Дністровський) та Ольвії.
Інший дуже важливий аспект: культ Ахілла дуже пов'язаний із потойбіччям. За однією з гіпотез, царство мертвих Аїда знаходилося у наших краях, за Чорним морем, і Понт Евксинський був останнім морем, яке душі бачили, коли прямували в царство мертвих.
Є різні версії, де вхід до царства мертвих міг розташовуватися. Дехто його розміщує приблизно там, де зараз Керченський міст, де нестабільна тектоніка і багато грязьових вулканів, які зараз під водою, а тоді були значно ближче до поверхні. Як вважається, після загибелі Ахілла його мати Фетида попросила бога морів Посейдона підняти частину суші й сформувати острів, на якому її син знайшов вічне життя.