Понад 10 потужних вибухів пролунало вранці у Миколаєві, - Сєнкевич

Ранок у Миколаєві почався з вибухів. У місті та області спрацювали сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Як повідомляється, пролунало понад десять вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.

"Понад 10 потужних вибухів пролунало щойно в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з згодом", - написав Сєнкевич.

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