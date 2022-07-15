Понад 10 потужних вибухів пролунало вранці у Миколаєві, - Сєнкевич
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ранок у Миколаєві почався з вибухів. У місті та області спрацювали сирени повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.
Як повідомляється, пролунало понад десять вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.
"Понад 10 потужних вибухів пролунало щойно в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з згодом", - написав Сєнкевич.
Топ коментарі
+19 аспм мпри
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+18 Konsatntin Kotsan
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+16 stanis nasvaiko
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Будь ласка, зачекайте...
Краще нанести удар по бєктах інфраструктури - водогон, каналізація, електророзподільні станції, метро, мости ,,,,, Також по ППО.
Ви справді хочете такої самої ситуації зараз? Чи думаєте, що ЗСУ будуть просто все робити на свій власний розсуд?
А на росії потрібна наша методична диверсійна діяльність. З підривами інфаструктурних об'єктів, підпалами тощо. Щоб примусити їх до миру на наших умовах.
А в диверсанты вы сам пойдешь, правда?)
"есть диверсанты" это как бы больше чем просто написать что они "есть".
Европейцам надо эти радостные вопли показывать со словами: И это они нас еще "братьями" считают, а что было бы с вами на нашем месте? Одна Буча сплошная. Вам национал-социализм показался бы игрой в песочнице с разбитой коленкой и ушибом рожи с последующим фингалом.
А против этих варваров так и любой там даже Тамерлан - просто шутник. Ну ладно не шутник, но и не маньяк и не настолько лжец, что разобрав в щебень город, скажет что это освобождение(жителям как то оно нахрен не нужно было)
А Херсонскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую, Харьковскую область называют россией. https://t.me/hueviyherson/22136
пока ми не освободим Херсон тогда начнется переломный момент когда "ихнее" не станет таковым и будет шок и чтото придеться говорить своим кровожадным оркам зрителям про "их" Херсон Мелитополь и другие города жест доброй воли уже не проканает
Т.Г.Шевченко.
Орків зупинить лише страх смерті, причому жорстокої і показувати на весь Світ без +18
А можливо, що Зеленський спеціально підігрує путіну - намагаються зламати українців, щоб ті погодилися на поступки.
Саме цікаве, коли в будинку присутні терористи і цивільні, то не зважають на цивільних - зносять весь будинок, бо цивільні знають, що в будинку терористи і вони за одне з терористами.
Напишіть: москалі обстріляли крилатими ракетами або гаубицями, або з РЗСО. Є у Миколаєві якась військова адміністрація? Чи вже вся війна коментується якимись телевізійними сосками з нафарбованими нігтями?
@BorisenkoBoris
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18 мин
Пост\член РБ ООН РФ Ліквідовує іншого члена ООН Масово убиваючи мирних громадян Перетворюючи їх поселення на "місячну поверхню" Державу,яку СПIЛЬНО Роззброїли Надавши ЖЕРТВI Гарантії Безпеки РФ бомбардує УКРАЇНУ з тих самих стратег\бомбардув\тими ракетами\які УКРАЇНА віддалаРФ
Ніякого руху, досягнень немає.
А москалі що хочуть то й роблять, знищують населені пункти, лікарні, заклади освіти, інфраструктуру...