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війна (56949) Миколаїв (1341) обстріл (21421) Сєнкевич (220)

Понад 10 потужних вибухів пролунало вранці у Миколаєві, - Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Ранок у Миколаєві почався з вибухів. У місті та області спрацювали сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

Як повідомляється, пролунало понад десять вибухів. Жителів просять залишатися в укриттях.

"Понад 10 потужних вибухів пролунало щойно в Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з будинків і укриттів! Всю важливу інформацію повідомлю вам з згодом", - написав Сєнкевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
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15.07.2022 09:08
+18
Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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15.07.2022 08:23
+16
Якщо на кацапський терор не відповідатиме терором, то він продовжуватиметься й надалі.
А можливо, що Зеленський спеціально підігрує путіну - намагаються зламати українців, щоб ті погодилися на поступки.
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15.07.2022 08:44
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Потрібно знищити міст в Херсоні Рф все одно його знищить, як тільки наші почнуть наступ на Херсон... питання деокупації міста Херсона і обстрілів Миколаєва буде закрите, чому наші цього не роблять незрозуміло...
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15.07.2022 08:23 Відповісти
Мабуть ми не все знаємо. Військовим видніше.
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15.07.2022 08:36 Відповісти
Ага через цей міст щодня колони з трубами для смерчів ідуть, які далі обстрілюють Миколаїв, путін сподівається далі перти на Одесу, ось і йому і потрібен цей міст.
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15.07.2022 08:40 Відповісти
Смерчами вони стріляють з лівого берега Дніпра
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15.07.2022 13:27 Відповісти
Звичайно військовим видніше, як майже за півроку здати ворогу південь України
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15.07.2022 11:32 Відповісти
Саме тому, чому розмінували Чонгар.
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15.07.2022 09:11 Відповісти
Той міст треба було підірвати з самого початку. Це ж всім ясно. І з Півднем було б менше проблем. От чого цього до цієї пори не зробили не ясно і дуже підозріло. Що собі там думають наші генерали?! А з зеленими все ясно. І вина лежить на "мудрому нАріду". Це він так вирішив. Доржалися? Ржіть далі...
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15.07.2022 09:12 Відповісти
А в кінці звинуватять Захід, не дав досить зброї... "Мудрий нАрід" і зелень нє при делах....
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15.07.2022 09:16 Відповісти
Тут палка з двома кінцями. Як знищимо міст то потім як самі переберемося на лівий берег, щоб орків гнати далі?
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15.07.2022 10:14 Відповісти
Костя, сейчас Николаев, да и другие города Украины обстреливают ракетами морского базирования типа Калибр и ракетами с самолётов дальность - 5000 км., модифицированными С 300 - дальность - 200 км. Антоновский мост в Херсоне здесь как бы ни причём - там между нашими городами из - за Антоновского моста 60 км. Касетные смерчи давно не прилетают - ****** крупным калибром. Это действительно жесть - каждый день и утром и вечером ждём и они летят. Твари сдают координаты наших - а сбу в Николаеве - ну ловят одного в неделю , а там их десятки, если не сотни.
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15.07.2022 12:06 Відповісти
бо кацапи намацали слабку ланку куди вони бьють туди де нема захисту ППО взагалі відсутне я так розумію в Миколаїві і Харкові кожен день таке
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15.07.2022 08:25 Відповісти
15 ракет за раз то ПВО что у нас есть не остановит, а бьют кацапы тупо по центру города, им без разницы куда прилетит, и делают они в час пик когда люди добираются на работу специально. Возможно они думают что это заставит нас повлиять на ситуацию и давить на зеблевоту, но давить нужно только для того чтобы дать старт разработки своего ядерного оружия, у нас для этого есть все. Только ядерный удар по Москве и другим городам парашки будет способствовать окончанию войны
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15.07.2022 08:34 Відповісти
А виходить все навпаки. Люди ще більше ненавидять маскалоту.
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15.07.2022 08:38 Відповісти
Ще достатньо у нас в Україні сидять ворогів, потрібно щось робити з ними.
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15.07.2022 08:45 Відповісти
Я вважаю ядерний удар по мАцквє буде не ефективним. Політично це буде програш.
Краще нанести удар по бєктах інфраструктури - водогон, каналізація, електророзподільні станції, метро, мости ,,,,, Також по ППО.
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15.07.2022 08:43 Відповісти
Кацапи мають логіку нелюдів і не розуміють, що ми не будемо давити сьогодні "слуг", бо це означатиме знищення самих себе. Ми можемо їх критикувати, вказувати на недоліки, але допомагати в спільній справі по знищенню потвор із засрашки. Звичайно вимагаємо виправлення ситуацій та позбавитися від тих, хто здав південь і блокував вироблення ракет, щоб цього не було в падальшому. А розбиратися конкретно будемо після війни і я впевнений, що Україна переможе, правда з великими втратами, бо ми воюємо не з людьми. Надія також сьогодні на Залужного, генерала Марченко і командування "Південь", щоб скоріше розробили заходи і ліквідували ті установки, які знищують Миколаїв.
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15.07.2022 08:47 Відповісти
Обьясните мне, глупой, почему ,,мы нэ будэмо давыты ,,слуг" сёгодни, бо цэ означатымэ зныщення самых сэбэ"(с)? Почему это уничтожение откровенных колаборантов и ФСБшных кротов превратится вдруг в акт самоуничтожения? Бо ***** нападэ? Или шо?
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15.07.2022 08:59 Відповісти
Не захищаю зелених *******, але згадайте, як орки віджали крим, користуючись тим, що стара влада пішла, а нова ще не прийшла, і нова влада через це юридично не мала права давати накази ЗСУ.
Ви справді хочете такої самої ситуації зараз? Чи думаєте, що ЗСУ будуть просто все робити на свій власний розсуд?
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15.07.2022 09:13 Відповісти
Автор коммента имел в виду совсем не кротов, а то, что мы должны заставить "слуг" скорее подписать капитуляцию.
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15.07.2022 09:19 Відповісти
я там чітко написав, що колаборантів, які зробили здачу територій і зривали оборонні замовлення замінити,посадити, щоб вони не продовжували шкодити державі, але решті об'єднатися, на ходу виправляти помилки і знищувати ворога, бо ми можемо створити всередині ситуацію, якою самі себе і погубимо!
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15.07.2022 09:30 Відповісти
Толя, ну вот скажи, как один нарик снимет милованова( другого нарика) с Укроборонпрома, если оно гавкает на конгресвумен из-за сына офицера гру рф - да никак.
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15.07.2022 12:12 Відповісти
Тоді у відповідь прилетить ядерна боєголовка по Києву, тому це не вихід. Мати ЯЗ треба, хіба як гарантію власної безпеки.
А на росії потрібна наша методична диверсійна діяльність. З підривами інфаструктурних об'єктів, підпалами тощо. Щоб примусити їх до миру на наших умовах.
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15.07.2022 10:19 Відповісти
когда уже дойдет что пора бить по средствам доставки ракет. нет ракет есть диверсанты, если стратегические бомберы уменьшать то с них перестанут пулять, так как это и средство для яо и их потеря будет чувствительна. это же касается и подлодок
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15.07.2022 08:25 Відповісти
Правильно, а бы вообще выслал 500 ТУ-96 на бункер Крысы чтобы ее там засыпало. Не понимаю, почему Г*авнокоман-дующий этого не делает?
А в диверсанты вы сам пойдешь, правда?)
"есть диверсанты" это как бы больше чем просто написать что они "есть".
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15.07.2022 08:30 Відповісти
Сили спеціальних операцій
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15.07.2022 09:30 Відповісти
Якщо ПЛ в підводному положенні, то потрібні протичовнові кораблі з глибинними бімбами.
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15.07.2022 08:41 Відповісти
ПЧ потрібно ловити в базі, коли вони приймають боєкомплект.
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15.07.2022 08:47 Відповісти
та всі розуміють, що потрібно бити по засобам доставки ракет, по місцю їх зберігання, але постає логічне і практичне питання, чим? Знову буду писати непопулярні тут речі, але справедливі, бо нарід побаждав ржать, жрать і спать. Нарід вибрав замість виготовлення ракет "Сапсан", "Вільха М", "Грім 2" "велике крадівництво" і шашлики, а як показав час, що даром нічого не проходить. Якщо сказати коротко - то немає мабуть чим гатили по пусковим, зато є асфальт!!!
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15.07.2022 08:59 Відповісти
Ватники насчет Винницы писали - Это вам за Каховку. То есть то что они на чужой земле, неважно? И куда только рыло это грязное сунется - все начинают себя обстреливать и делиться на "народы".

Европейцам надо эти радостные вопли показывать со словами: И это они нас еще "братьями" считают, а что было бы с вами на нашем месте? Одна Буча сплошная. Вам национал-социализм показался бы игрой в песочнице с разбитой коленкой и ушибом рожи с последующим фингалом.
А против этих варваров так и любой там даже Тамерлан - просто шутник. Ну ладно не шутник, но и не маньяк и не настолько лжец, что разобрав в щебень город, скажет что это освобождение(жителям как то оно нахрен не нужно было)
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15.07.2022 08:26 Відповісти
Кацапы искренне верят что мы ударили по их даже без референдумов пропагандоны на канале вчера посмотрите Рашистские пропагандисты призывают наносить как можно больше ракетных ударов по Украине
А Херсонскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую, Харьковскую область называют россией. https://t.me/hueviyherson/22136
пока ми не освободим Херсон тогда начнется переломный момент когда "ихнее" не станет таковым и будет шок и чтото придеться говорить своим кровожадным оркам зрителям про "их" Херсон Мелитополь и другие города жест доброй воли уже не проканает
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15.07.2022 08:40 Відповісти
"Це і було наше, тільки здавали татарам на пашу, Та полякам"
Т.Г.Шевченко.
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15.07.2022 08:44 Відповісти
Потрібно 120-150 тисяч 200-х орків, а може і більше.
Орків зупинить лише страх смерті, причому жорстокої і показувати на весь Світ без +18
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15.07.2022 08:51 Відповісти
Просто безответный тир.
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15.07.2022 08:29 Відповісти
на жаль це так
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15.07.2022 08:40 Відповісти
Зате дороги є.
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15.07.2022 08:43 Відповісти
...і відкати.
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15.07.2022 08:54 Відповісти
Якщо на кацапський терор не відповідатиме терором, то він продовжуватиметься й надалі.
А можливо, що Зеленський спеціально підігрує путіну - намагаються зламати українців, щоб ті погодилися на поступки.
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15.07.2022 08:44 Відповісти
ну так в Омане встречался же с патрушевым, может и самолет тогда сбили как жертвоприношение что ли. просто ничему уже не удивлюсь. хриплое же ничего для армии не закупало, а Тарана демонстративно назначили в Словению, это как плевок просто
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15.07.2022 08:54 Відповісти
Якщо відповідати на терор терором захід помаше ручкою і скаже: розбирайтесь між собою дві держави-терориста. Це не вихід.
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15.07.2022 09:00 Відповісти
Це ЗАХІД вам ОСОБИСТО на вухо нашепотів чи "музика навіяла"?
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15.07.2022 13:14 Відповісти
Та це 10000000 %.
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15.07.2022 09:27 Відповісти
ТАКЕ БУДЕ ПО ТОЙ ЧАС, ПОКИ УКРАЇНА НЕ БОМБИТИМЕ ТЕРИТОРІЮ ОРКІВ!
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15.07.2022 08:52 Відповісти
Потрібно, як в Ізраїлі - один постріл - у відповідь 10.
Саме цікаве, коли в будинку присутні терористи і цивільні, то не зважають на цивільних - зносять весь будинок, бо цивільні знають, що в будинку терористи і вони за одне з терористами.
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15.07.2022 08:59 Відповісти
В ізраїлі вибрали до влади тих, що служили в їх армії, тих, хто переживає за державу, розвиває їх мову і культуру, а в нас вибрали також ніби євреїів, але тих, що косили від армії, обсміювали Україну і її мову, скорочували армію..., одним словом "какая разница"!
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15.07.2022 09:02 Відповісти
Що це таке? Нема просто слів. Що значить "пролунали вибухи"? Всі знають, що вибухи лунають, гримлять, бахкають...

Напишіть: москалі обстріляли крилатими ракетами або гаубицями, або з РЗСО. Є у Миколаєві якась військова адміністрація? Чи вже вся війна коментується якимись телевізійними сосками з нафарбованими нігтями?
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15.07.2022 08:53 Відповісти
останні дні орки луплять з С-300, "х-35" та "смерчей"
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15.07.2022 09:02 Відповісти
Кловун Кім прокоментує скоро.
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15.07.2022 09:28 Відповісти
В Миколаєві і Кім і арахамія, то хіба цього мало? Миколаївці не бажали в місті мати нормальних військових, таких наприклад, як Марченко, вони на нього склепали справу і посадили. А ті бронежилети, які ніби були погані, зразу після вторгнення ворога далі, роздали у війська. Хтось за це сів? Миколаївці бажали сміятися, ходити на шашлики, а ситуація якось сама по собі розв'яжеться, бо так їх вчив великий Володя, що війни бажав Порошенко і як тільки він отримає булаву, то все зразу і скінчиться. Повірили? Тепер лікуйтеся, щоб відрізняти слова від справ!!!
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15.07.2022 09:35 Відповісти
Володі дають зброю, набої, паливо і фінансово тримають Україну на плаву. Йде війна, до речі. Так що перестаньте бісити всіх своїми політичними уподобаннями. Переможемо - будете обливати своїх політичних опонентів какашками, скільки захочете. А зараз, якщо щось не подобається - автомат в зуби і на передову, щоб в голові просвітліло.
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15.07.2022 10:13 Відповісти
Ти це зараз на передовій "бісишся"?
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15.07.2022 11:27 Відповісти
Про ТИХ, хто по недоумію, недомислію чи ЗАВДЯКИ вродженому спадковому ідіотизму здав Південь, ледве не здав Київ, прирік на смерть 100 тис. українців треба знати і пам'ятати ЗАВЖДИ. А після війни їх треба віддати під суд. Так що ідіть з вашим "не на часі" в сраку.
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15.07.2022 13:20 Відповісти
влучили в два виши міста. какого хера? навіщо?
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15.07.2022 09:00 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

18 мин

Пост\член РБ ООН РФ Ліквідовує іншого члена ООН Масово убиваючи мирних громадян Перетворюючи їх поселення на "місячну поверхню" Державу,яку СПIЛЬНО Роззброїли Надавши ЖЕРТВI Гарантії Безпеки РФ бомбардує УКРАЇНУ з тих самих стратег\бомбардув\тими ракетами\які УКРАЇНА віддалаРФ
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15.07.2022 09:00 Відповісти
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15.07.2022 09:08 Відповісти
А найвеличніший проти.
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15.07.2022 09:29 Відповісти
Вивіз зерна з України припинити, інакше через рік будете сушити, молоти корінці пирію й пекти пляцки. Вже було, голодомор створює орда для знищення українців і України. І вони цього не приховують, прямо так й кажуть.
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15.07.2022 09:31 Відповісти
це все х-ня і пишуть про це люди ,які в цьому нічого не розуміють. Нам не потрібне те зерно ,воно продане ще минулого року. Але є інша проблема - повні елеватори і нема куди складать новий врожай.
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15.07.2022 09:32 Відповісти
новий врожай, який буде, вивозити на елеватори в Польшу. готують вже. Якщо новий урожай буде тут, москалі його спалять або вкрадуть. Не забудьте повідомити орків про координати українських елеваторів...
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15.07.2022 09:52 Відповісти
Читати новини України неможливо. Відосіки найвеличнішого, відосіки про знищення танка чи бтр,звіт про кількість загиблих і звіт Генштабу про стан.
Ніякого руху, досягнень немає.
А москалі що хочуть то й роблять, знищують населені пункти, лікарні, заклади освіти, інфраструктуру...
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15.07.2022 10:14 Відповісти
 
 