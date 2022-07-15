Более 10 мощных взрывов раздалось утром в Николаеве, - Сенкевич
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утро в Николаеве началось со взрывов. В городе и области сработали сирены воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича в Telegram.
Как сообщается, раздалось более десяти взрывов. Жителей просят оставаться в укрытиях.
"Более 10 мощных взрывов раздалось только в Николаеве! Воздушная тревога продолжается! Не выходите из домов и укрытий! Всю важную информацию сообщу вам со временем", - написал Сенкевич.
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Краще нанести удар по бєктах інфраструктури - водогон, каналізація, електророзподільні станції, метро, мости ,,,,, Також по ППО.
Ви справді хочете такої самої ситуації зараз? Чи думаєте, що ЗСУ будуть просто все робити на свій власний розсуд?
А на росії потрібна наша методична диверсійна діяльність. З підривами інфаструктурних об'єктів, підпалами тощо. Щоб примусити їх до миру на наших умовах.
А в диверсанты вы сам пойдешь, правда?)
"есть диверсанты" это как бы больше чем просто написать что они "есть".
Европейцам надо эти радостные вопли показывать со словами: И это они нас еще "братьями" считают, а что было бы с вами на нашем месте? Одна Буча сплошная. Вам национал-социализм показался бы игрой в песочнице с разбитой коленкой и ушибом рожи с последующим фингалом.
А против этих варваров так и любой там даже Тамерлан - просто шутник. Ну ладно не шутник, но и не маньяк и не настолько лжец, что разобрав в щебень город, скажет что это освобождение(жителям как то оно нахрен не нужно было)
А Херсонскую, Запорожскую, Одесскую, Николаевскую, Харьковскую область называют россией. https://t.me/hueviyherson/22136
пока ми не освободим Херсон тогда начнется переломный момент когда "ихнее" не станет таковым и будет шок и чтото придеться говорить своим кровожадным оркам зрителям про "их" Херсон Мелитополь и другие города жест доброй воли уже не проканает
Т.Г.Шевченко.
Орків зупинить лише страх смерті, причому жорстокої і показувати на весь Світ без +18
А можливо, що Зеленський спеціально підігрує путіну - намагаються зламати українців, щоб ті погодилися на поступки.
Саме цікаве, коли в будинку присутні терористи і цивільні, то не зважають на цивільних - зносять весь будинок, бо цивільні знають, що в будинку терористи і вони за одне з терористами.
Напишіть: москалі обстріляли крилатими ракетами або гаубицями, або з РЗСО. Є у Миколаєві якась військова адміністрація? Чи вже вся війна коментується якимись телевізійними сосками з нафарбованими нігтями?
@BorisenkoBoris
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18 мин
Пост\член РБ ООН РФ Ліквідовує іншого члена ООН Масово убиваючи мирних громадян Перетворюючи їх поселення на "місячну поверхню" Державу,яку СПIЛЬНО Роззброїли Надавши ЖЕРТВI Гарантії Безпеки РФ бомбардує УКРАЇНУ з тих самих стратег\бомбардув\тими ракетами\які УКРАЇНА віддалаРФ
Ніякого руху, досягнень немає.
А москалі що хочуть то й роблять, знищують населені пункти, лікарні, заклади освіти, інфраструктуру...