У Білорусі - дефолт за зовнішнім боргом, - Moody's

Рейтингове агентство Moody's визнало, що Білорусь допустила дефолт за своїми євробондами, виплативши черговий купон у білоруських рублях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Білорусь повинна була в кінці червня виплатити $22,9 млн за десятирічними облігаціями з погашенням у 2027 році. Міністерство фінансів Білорусі заявило, що платіж у валюті неможливий через санкції, тому виплату здійснили в білоруських рублях.

13 липня сплинув так званий грейс-період, протягом якого Білорусь могла передумати й заплатити доларами.

В Moody's вказали, що погашення валютного боргу в білоруських рублях означає дефолт.

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Таким чином, Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом майже одразу після свого найближчого союзника Росії.