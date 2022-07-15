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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) дефолт (107) Moody's (16)

У Білорусі - дефолт за зовнішнім боргом, - Moody's

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

Рейтингове агентство Moody's визнало, що Білорусь допустила дефолт за своїми євробондами, виплативши черговий купон у білоруських рублях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Білорусь повинна була в кінці червня виплатити $22,9 млн за десятирічними облігаціями з погашенням у 2027 році. Міністерство фінансів Білорусі заявило, що платіж у валюті неможливий через санкції, тому виплату здійснили в білоруських рублях.

13 липня сплинув так званий грейс-період, протягом якого Білорусь могла передумати й заплатити доларами.

В Moody's вказали, що погашення валютного боргу в білоруських рублях означає дефолт.

Також читайте: Росія допустила дефолт щодо євробондів, - агентство Moody's

Таким чином, Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом майже одразу після свого найближчого союзника Росії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Этого *****, лукашенку, можно понять. Миф про белараша партизан это советская *****. Их кацапы возьмут за жопу за один день и перебьют там всех нахер. Плюс РБ экономически полностью зависима от кацапстана. У него просто другого выбора нету. Начнет петлять по настоящему, то ему гайки, смерть. Окупация как в лугандоне, а так есть хоть 1% свободы из 100 %. Типо на улицах не стреляют и слава богу, ну ****** кацап какуюто сябруху, так повезло малышке. Просто патовая ситуация. У народа РБ нету не силы, ни воли. Есть только цветы для силовиков и снятые ботинки шоб лавочку не запачкать. Пацыфисты, терпилы и ***** 99 левела...
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15.07.2022 10:27
+30
Все ще гірше. Білорусі вже не існує.
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15.07.2022 10:16
+18
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15.07.2022 10:26
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15.07.2022 10:15 Відповісти
Чудова, симпатична тваринка, більше б таких...
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15.07.2022 10:22 Відповісти
Все ще гірше. Білорусі вже не існує.
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15.07.2022 10:16 Відповісти
Этого *****, лукашенку, можно понять. Миф про белараша партизан это советская *****. Их кацапы возьмут за жопу за один день и перебьют там всех нахер. Плюс РБ экономически полностью зависима от кацапстана. У него просто другого выбора нету. Начнет петлять по настоящему, то ему гайки, смерть. Окупация как в лугандоне, а так есть хоть 1% свободы из 100 %. Типо на улицах не стреляют и слава богу, ну ****** кацап какуюто сябруху, так повезло малышке. Просто патовая ситуация. У народа РБ нету не силы, ни воли. Есть только цветы для силовиков и снятые ботинки шоб лавочку не запачкать. Пацыфисты, терпилы и ***** 99 левела...
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15.07.2022 10:27 Відповісти
Там і "перебивать" нікого не треба! Просто білоруси якоь вранці прокинуться а над державними установами - "триколори" І замість "зайчиків" ходять рублі
Білоруси ще з часів Жечі Посполитої звикли мать господаря Самостійно вони нічого робить не здатні Саме тому в Білорусі до цих пір діє "радянська влада" Саме при ній не треба думать самостійно і проявлять ініціативу - просто роби що накажуть І ти будеш мать гарантований шматок хліба і дах над головою!
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15.07.2022 10:36 Відповісти
Ну знач после победы, поделим РБ между Нами, Польшей и Литвой. Дабы закрыть это недоразумение навсегда. Сделаем свой мини-альянс по типу ВКЛ в этом регионе
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15.07.2022 10:39 Відповісти
нах нам это го*но???
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15.07.2022 16:17 Відповісти
паркан і кулеметні вежі,нахуй не треба цього совкового заповідника.хай там сидять і далі в голову їдять,ще не вистачало на них витрачати ресурси і час...
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16.07.2022 00:34 Відповісти
Погано ти знаєш їхню історію. Всі ті польські антиросійські повстання ХІХ століття були, значною мірою, литвинськими. Тадеуш Костюшко і Кастусь Калиновський були литвинами. Просто їх ламати стали ще у тому ж столітті, й не було у них свого "П'ємонту", яким в Україні була Галичина, що після поділів Польщі опинилася в Австро-Угорській імперії.
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15.07.2022 11:25 Відповісти
так глубоко в жопу туПина картофельньій таракан еще не залазил......
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15.07.2022 10:16 Відповісти
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15.07.2022 10:25 Відповісти
бльо... хто посмів зіпсувати "нєтлєнну класіку",цими хвойдами))))
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16.07.2022 00:35 Відповісти
рашка денег даст. Хотя картофюрер уже давно на подсосе у мордора и ему что дефолт, что не дефолт
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15.07.2022 10:20 Відповісти
Кто бы рашке денег дал
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15.07.2022 10:24 Відповісти
Европа,Индия, Китай, Бразилия пока что дают, за газ-нефть-дизель

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15.07.2022 11:49 Відповісти
Там поток денег разве что на дошерак пожрать да боярой запить
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15.07.2022 12:20 Відповісти
Это он чо сперму ***** с усов вытирает?
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15.07.2022 10:21 Відповісти
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15.07.2022 10:26 Відповісти
на паРаші теж "дефолт" стався, вже кілька тижнів тому. у їблорусі точно такий же "дефолт".
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15.07.2022 10:24 Відповісти
Мазелтоф!
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15.07.2022 10:27 Відповісти
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15.07.2022 10:28 Відповісти
Судячи з обстрілів наших міст, ці дефолти їм до сраки.
Може це подіє в довготерміновій перспективі, але от прямо зараз це можна сприймати хіба як нищівний руйнівний обстріл їх фінансової системи.
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15.07.2022 10:28 Відповісти
Ну от і закінчилися "понти" "Полатать" свою економіку за рахунок підтримки Кремля і співучасті в російсько-українській війні не "проскочило" Тепер підійшов час "платить за рахунками"!
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15.07.2022 10:28 Відповісти
И...? Дефолт это всего лишь невозможность оплатить внешние кредиты, а кто говорил что их вообще собираются выплачивать? Это удар по инвесторам.
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15.07.2022 10:33 Відповісти
Долги отдают только трусы...
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15.07.2022 11:10 Відповісти
Беларусь просрала себя и легла под Парашу, поэтому её территория будет использована как буферная зона войсками НАТО. Другого варианта не остаётся, а уничтожать их пока не хочется.
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15.07.2022 10:38 Відповісти
Він уже показав на карті, звідки готувався дефолт?)) Всє чєтирє направлєнія!
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15.07.2022 10:38 Відповісти
В нормальній обстановці, коли діє Міжнародне право, дефолт для держави те ж саме, що стан банкрутства для приватного підприємства.
Що в такому випадку роблять з банкрутом? Призначають зовнішнє управління, яке займається або санацією підприємства, або розпродажем його майна, щоб хоч частково погасити збитки кредиторів (інвесторів).
Так зрозуміло?
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15.07.2022 10:40 Відповісти
Так то да. Но обращение взыскания возможно только на имущество, принадлежащее государству-должнику. Сильно сомневаюсь, что его много. Может быть кое-что можно наскрести по акциям, принадлежащим государству, но вроде как ни рэфия, ни лукаленд не являются мажоритариями в иностранных корпорациях. Все поделено между частными акционерами
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15.07.2022 12:13 Відповісти
Це треба ж. А Україна розриваїма війною і обстрілами досі не в дефолті. А все тому що дефолт штучний, але тепер точно ніхто не буде вкладати інвестиції у Білорусь.
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15.07.2022 10:41 Відповісти
Трохи не так, вірніше зовсім не так.Україна не в дефолті тому, що Захід нам допомогає.
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15.07.2022 11:26 Відповісти
Лукашешку богатый Буратин...бабла мавзолейного валом валит от братана КГБшного...путлер свое гоффно не бросает...
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15.07.2022 10:42 Відповісти
рано или поздно будет большой конец всем этим отпрыскам имперским. вопрос только еще в том, а что делать после развала россии, белоруссии? думаю это будущее тоже сейчас беспокоит многих в мире
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15.07.2022 10:52 Відповісти
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15.07.2022 10:59 Відповісти
Странно. Ведь Токаев финансово помогает Путину и Лукашенко посредством завышенного курса российского рубля по отношению к тенге. То есть, роССияне и отчасти белоруССы получают от токаевцев сотни миллионов долларов финансовой помощи. Уж белоруССкую-то несостоятельность по долговым обязательствам можно было предотвратить! Кемелджемелевичу надо провести расследование, куда уходит его помощь стратегическим союзникам.
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15.07.2022 11:22 Відповісти
Беларуси уже не существует. Существует Беларусский округ фашистской *********.
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15.07.2022 11:41 Відповісти
Им те дефолты до одного места. И нам от них не холодно и не жарко. Только и того, шо возрастает вероятность тог , шо ***** погонит Бульборашку на убой в Украину. Капец Бульборашке
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15.07.2022 12:03 Відповісти
Та зрозуміло ж, що заборона зовнішніх запозичень нічого ж не міняє. Білорусь же самодостатня країна, якій всього вистачає, еге ж?
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15.07.2022 12:55 Відповісти
То фігня, бо то область росії.
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15.07.2022 12:12 Відповісти
ще трошка і буде вам сесесер!)))хуйвусатий!
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15.07.2022 12:14 Відповісти
Хитрожопого батьку путин заставляет вступить в войну,но он понимает чем это закончится в конце и предпочёл дефолт санкциям и трибуналу.Ближайшие дни покажут ,что он будет делать.
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15.07.2022 13:16 Відповісти
Для нормальной рыночной экономики это может и катастрофа. Для ручных экономик типа праши и бульбашей это ниочем.
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15.07.2022 14:38 Відповісти
Ни о чём ,это когда у тебя самодостаточная страна,к тому же, единственная лазейка для импорта, может схлопнуться и для московии.
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15.07.2022 15:06 Відповісти
 
 