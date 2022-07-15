У Білорусі - дефолт за зовнішнім боргом, - Moody's
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Рейтингове агентство Moody's визнало, що Білорусь допустила дефолт за своїми євробондами, виплативши черговий купон у білоруських рублях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".
Білорусь повинна була в кінці червня виплатити $22,9 млн за десятирічними облігаціями з погашенням у 2027 році. Міністерство фінансів Білорусі заявило, що платіж у валюті неможливий через санкції, тому виплату здійснили в білоруських рублях.
13 липня сплинув так званий грейс-період, протягом якого Білорусь могла передумати й заплатити доларами.
В Moody's вказали, що погашення валютного боргу в білоруських рублях означає дефолт.
Таким чином, Білорусь допустила дефолт за зовнішнім боргом майже одразу після свого найближчого союзника Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Білоруси ще з часів Жечі Посполитої звикли мать господаря Самостійно вони нічого робить не здатні Саме тому в Білорусі до цих пір діє "радянська влада" Саме при ній не треба думать самостійно і проявлять ініціативу - просто роби що накажуть І ти будеш мать гарантований шматок хліба і дах над головою!
Може це подіє в довготерміновій перспективі, але от прямо зараз це можна сприймати хіба як нищівний руйнівний обстріл їх фінансової системи.
Що в такому випадку роблять з банкрутом? Призначають зовнішнє управління, яке займається або санацією підприємства, або розпродажем його майна, щоб хоч частково погасити збитки кредиторів (інвесторів).
Так зрозуміло?