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Новости За рубежом
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Беларусь (7524) дефолт (435) Moody's (27)

В Беларуси – дефолт по внешнему долгу, - Moody's

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Рейтинговое агентство Moody's признало, что Беларусь допустила дефолт по своим евробондам, выплатив очередной купон в белорусских рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Беларусь должна была в конце июня выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Министерство финансов Беларуси заявило, что платеж в валюте невозможен из-за санкций, поэтому выплату произвели в белорусских рублях.

13 июля прошел так называемый грейс-период, в течение которого Беларусь могла передумать и заплатить долларами.

В Moody's указали, что погашение валютного долга в белорусских рублях означает дефолт.

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Таким образом Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу почти сразу после своего ближайшего союзника России.
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Топ комментарии
+34
Этого *****, лукашенку, можно понять. Миф про белараша партизан это советская *****. Их кацапы возьмут за жопу за один день и перебьют там всех нахер. Плюс РБ экономически полностью зависима от кацапстана. У него просто другого выбора нету. Начнет петлять по настоящему, то ему гайки, смерть. Окупация как в лугандоне, а так есть хоть 1% свободы из 100 %. Типо на улицах не стреляют и слава богу, ну ****** кацап какуюто сябруху, так повезло малышке. Просто патовая ситуация. У народа РБ нету не силы, ни воли. Есть только цветы для силовиков и снятые ботинки шоб лавочку не запачкать. Пацыфисты, терпилы и ***** 99 левела...
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15.07.2022 10:27
+30
Все ще гірше. Білорусі вже не існує.
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15.07.2022 10:16
+18
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15.07.2022 10:26
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15.07.2022 10:15 Ответить
Чудова, симпатична тваринка, більше б таких...
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15.07.2022 10:22 Ответить
Все ще гірше. Білорусі вже не існує.
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15.07.2022 10:16 Ответить
Этого *****, лукашенку, можно понять. Миф про белараша партизан это советская *****. Их кацапы возьмут за жопу за один день и перебьют там всех нахер. Плюс РБ экономически полностью зависима от кацапстана. У него просто другого выбора нету. Начнет петлять по настоящему, то ему гайки, смерть. Окупация как в лугандоне, а так есть хоть 1% свободы из 100 %. Типо на улицах не стреляют и слава богу, ну ****** кацап какуюто сябруху, так повезло малышке. Просто патовая ситуация. У народа РБ нету не силы, ни воли. Есть только цветы для силовиков и снятые ботинки шоб лавочку не запачкать. Пацыфисты, терпилы и ***** 99 левела...
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15.07.2022 10:27 Ответить
Там і "перебивать" нікого не треба! Просто білоруси якоь вранці прокинуться а над державними установами - "триколори" І замість "зайчиків" ходять рублі
Білоруси ще з часів Жечі Посполитої звикли мать господаря Самостійно вони нічого робить не здатні Саме тому в Білорусі до цих пір діє "радянська влада" Саме при ній не треба думать самостійно і проявлять ініціативу - просто роби що накажуть І ти будеш мать гарантований шматок хліба і дах над головою!
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15.07.2022 10:36 Ответить
Ну знач после победы, поделим РБ между Нами, Польшей и Литвой. Дабы закрыть это недоразумение навсегда. Сделаем свой мини-альянс по типу ВКЛ в этом регионе
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15.07.2022 10:39 Ответить
нах нам это го*но???
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15.07.2022 16:17 Ответить
паркан і кулеметні вежі,нахуй не треба цього совкового заповідника.хай там сидять і далі в голову їдять,ще не вистачало на них витрачати ресурси і час...
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16.07.2022 00:34 Ответить
Погано ти знаєш їхню історію. Всі ті польські антиросійські повстання ХІХ століття були, значною мірою, литвинськими. Тадеуш Костюшко і Кастусь Калиновський були литвинами. Просто їх ламати стали ще у тому ж столітті, й не було у них свого "П'ємонту", яким в Україні була Галичина, що після поділів Польщі опинилася в Австро-Угорській імперії.
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15.07.2022 11:25 Ответить
так глубоко в жопу туПина картофельньій таракан еще не залазил......
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15.07.2022 10:16 Ответить
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15.07.2022 10:25 Ответить
бльо... хто посмів зіпсувати "нєтлєнну класіку",цими хвойдами))))
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16.07.2022 00:35 Ответить
рашка денег даст. Хотя картофюрер уже давно на подсосе у мордора и ему что дефолт, что не дефолт
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15.07.2022 10:20 Ответить
Кто бы рашке денег дал
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15.07.2022 10:24 Ответить
Европа,Индия, Китай, Бразилия пока что дают, за газ-нефть-дизель

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15.07.2022 11:49 Ответить
Там поток денег разве что на дошерак пожрать да боярой запить
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15.07.2022 12:20 Ответить
Это он чо сперму ***** с усов вытирает?
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15.07.2022 10:21 Ответить
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15.07.2022 10:26 Ответить
на паРаші теж "дефолт" стався, вже кілька тижнів тому. у їблорусі точно такий же "дефолт".
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15.07.2022 10:24 Ответить
Мазелтоф!
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15.07.2022 10:27 Ответить
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15.07.2022 10:28 Ответить
Судячи з обстрілів наших міст, ці дефолти їм до сраки.
Може це подіє в довготерміновій перспективі, але от прямо зараз це можна сприймати хіба як нищівний руйнівний обстріл їх фінансової системи.
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15.07.2022 10:28 Ответить
Ну от і закінчилися "понти" "Полатать" свою економіку за рахунок підтримки Кремля і співучасті в російсько-українській війні не "проскочило" Тепер підійшов час "платить за рахунками"!
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15.07.2022 10:28 Ответить
И...? Дефолт это всего лишь невозможность оплатить внешние кредиты, а кто говорил что их вообще собираются выплачивать? Это удар по инвесторам.
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15.07.2022 10:33 Ответить
Долги отдают только трусы...
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15.07.2022 11:10 Ответить
Беларусь просрала себя и легла под Парашу, поэтому её территория будет использована как буферная зона войсками НАТО. Другого варианта не остаётся, а уничтожать их пока не хочется.
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15.07.2022 10:38 Ответить
Він уже показав на карті, звідки готувався дефолт?)) Всє чєтирє направлєнія!
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15.07.2022 10:38 Ответить
В нормальній обстановці, коли діє Міжнародне право, дефолт для держави те ж саме, що стан банкрутства для приватного підприємства.
Що в такому випадку роблять з банкрутом? Призначають зовнішнє управління, яке займається або санацією підприємства, або розпродажем його майна, щоб хоч частково погасити збитки кредиторів (інвесторів).
Так зрозуміло?
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15.07.2022 10:40 Ответить
Так то да. Но обращение взыскания возможно только на имущество, принадлежащее государству-должнику. Сильно сомневаюсь, что его много. Может быть кое-что можно наскрести по акциям, принадлежащим государству, но вроде как ни рэфия, ни лукаленд не являются мажоритариями в иностранных корпорациях. Все поделено между частными акционерами
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15.07.2022 12:13 Ответить
Це треба ж. А Україна розриваїма війною і обстрілами досі не в дефолті. А все тому що дефолт штучний, але тепер точно ніхто не буде вкладати інвестиції у Білорусь.
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15.07.2022 10:41 Ответить
Трохи не так, вірніше зовсім не так.Україна не в дефолті тому, що Захід нам допомогає.
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15.07.2022 11:26 Ответить
Лукашешку богатый Буратин...бабла мавзолейного валом валит от братана КГБшного...путлер свое гоффно не бросает...
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15.07.2022 10:42 Ответить
рано или поздно будет большой конец всем этим отпрыскам имперским. вопрос только еще в том, а что делать после развала россии, белоруссии? думаю это будущее тоже сейчас беспокоит многих в мире
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15.07.2022 10:52 Ответить
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15.07.2022 10:59 Ответить
Странно. Ведь Токаев финансово помогает Путину и Лукашенко посредством завышенного курса российского рубля по отношению к тенге. То есть, роССияне и отчасти белоруССы получают от токаевцев сотни миллионов долларов финансовой помощи. Уж белоруССкую-то несостоятельность по долговым обязательствам можно было предотвратить! Кемелджемелевичу надо провести расследование, куда уходит его помощь стратегическим союзникам.
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15.07.2022 11:22 Ответить
Беларуси уже не существует. Существует Беларусский округ фашистской *********.
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15.07.2022 11:41 Ответить
Им те дефолты до одного места. И нам от них не холодно и не жарко. Только и того, шо возрастает вероятность тог , шо ***** погонит Бульборашку на убой в Украину. Капец Бульборашке
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15.07.2022 12:03 Ответить
Та зрозуміло ж, що заборона зовнішніх запозичень нічого ж не міняє. Білорусь же самодостатня країна, якій всього вистачає, еге ж?
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15.07.2022 12:55 Ответить
То фігня, бо то область росії.
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15.07.2022 12:12 Ответить
ще трошка і буде вам сесесер!)))хуйвусатий!
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15.07.2022 12:14 Ответить
Хитрожопого батьку путин заставляет вступить в войну,но он понимает чем это закончится в конце и предпочёл дефолт санкциям и трибуналу.Ближайшие дни покажут ,что он будет делать.
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15.07.2022 13:16 Ответить
Для нормальной рыночной экономики это может и катастрофа. Для ручных экономик типа праши и бульбашей это ниочем.
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15.07.2022 14:38 Ответить
Ни о чём ,это когда у тебя самодостаточная страна,к тому же, единственная лазейка для импорта, может схлопнуться и для московии.
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15.07.2022 15:06 Ответить
 
 