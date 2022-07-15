В Беларуси – дефолт по внешнему долгу, - Moody's

Рейтинговое агентство Moody's признало, что Беларусь допустила дефолт по своим евробондам, выплатив очередной купон в белорусских рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Ліга.нет.

Беларусь должна была в конце июня выплатить $22,9 млн по десятилетним облигациям с погашением в 2027 году. Министерство финансов Беларуси заявило, что платеж в валюте невозможен из-за санкций, поэтому выплату произвели в белорусских рублях.

13 июля прошел так называемый грейс-период, в течение которого Беларусь могла передумать и заплатить долларами.

В Moody's указали, что погашение валютного долга в белорусских рублях означает дефолт.

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Таким образом Беларусь допустила дефолт по внешнему долгу почти сразу после своего ближайшего союзника России.