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Звіт ОБСЄ про воєнні злочини в Україні викликає тривогу - МЗС Франції

обсє

Факти, викладені у звіті ОБСЄ стосовно воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російської воєнної агресії, викликають особливу тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Зазначається, що Франція вітає публікацію Організацією з безпеки та співробітництва в Європі другої доповіді незалежних експертів про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, про воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні з 1 квітня до 25 червня 2022 року в рамках так званого московського механізму. Цей звіт ініціювали 45 країн, у тому числі Франція, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Франція з глибоким занепокоєнням взяла до відома висновки цієї доповіді, в якій висвітлюються чіткі моделі серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, пов’язані в основному з російськими збройними силами", - зазначають в МЗС.

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Указується, що факти, викладені у звіті, викликають особливу тривогу, зокрема щодо звинувачень у створенні російською федерацією "фільтраційних центрів" та передачі ув’язнених до "сепаратистських утворень Донецька та Луганська", де їм загрожує смерть.

МЗС підкреслює, що Франція залишається рішуче відданою Україні та українцям, своїм міжнародним партнерам і міжнародним судам у боротьбі з безкарністю винних в цих злочинах. Висновки звіту будуть використані у поточних розслідуваннях з метою офіційного встановлення юридичної та політичної відповідальності за порушення, скоєні на території України.

Також читайте: ОБСЄ підтверджує, що російські окупанти ґвалтували і вбивали дітей

Автор: 

ОБСЄ (3503) воєнний стан (570)


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Топ коментарі
+28
Если в результате сговора в Турции окажется, шо условием есть прекращение огня - это будет значить, шо всю верхушку влады во главе с Боневтиком можно смело резать за измену, там, где поймали.
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16.07.2022 02:19
+19
Ну що ж, виявляється, Денисова не роьлв того, у чому її звинувптила зелена влада, щоб мати можливість звільнити, тв щп й в обхід законодавства - не "придумувала" злочини кацапів. А УП, яка надрукувала пасквіль тої самої Соні проти Денисової так і не вибачилась за замовне цькування, чим ще раз продемонструвала свою залежність від ОПи Єрмака. Гидко.
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16.07.2022 02:04
+18
Денісова, якою б не була, притягла занадто багато уваги до себе, а найголовніше - суперечила політиці зешмар про "не треба турбуватись, панікувати та виїжджати з окупованих або потенційних окупованих територій".
Арєстовіч сказав "********", ну з ким не буває.
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16.07.2022 02:18
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Франція з глибоким занепокоєнням взяла....з заглотом, а Німеччина два разом....
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16.07.2022 02:01 Відповісти
***** тривогу. Абдристаєтесь ісчо.
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16.07.2022 02:02 Відповісти
Ну що ж, виявляється, Денисова не роьлв того, у чому її звинувптила зелена влада, щоб мати можливість звільнити, тв щп й в обхід законодавства - не "придумувала" злочини кацапів. А УП, яка надрукувала пасквіль тої самої Соні проти Денисової так і не вибачилась за замовне цькування, чим ще раз продемонструвала свою залежність від ОПи Єрмака. Гидко.
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16.07.2022 02:04 Відповісти
Денісова, якою б не була, притягла занадто багато уваги до себе, а найголовніше - суперечила політиці зешмар про "не треба турбуватись, панікувати та виїжджати з окупованих або потенційних окупованих територій".
Арєстовіч сказав "********", ну з ким не буває.
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16.07.2022 02:18 Відповісти
ОБСЕбуче! Сколько можно пи*деть ? Какая от вас польза ?
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16.07.2022 02:08 Відповісти
А какая польза от Дерьмаковской ОП в этом плане?
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16.07.2022 02:11 Відповісти
Если в результате сговора в Турции окажется, шо условием есть прекращение огня - это будет значить, шо всю верхушку влады во главе с Боневтиком можно смело резать за измену, там, где поймали.
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16.07.2022 02:19 Відповісти
Прекращение огня может быть только условием сговора по возврату всех территорий 1991 года, поэтому, почему бы и нет.
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16.07.2022 04:45 Відповісти
То обеспокоенность то тревога, которые сменяются паническими атаками. Прям диагноз хронического невротика.
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16.07.2022 02:20 Відповісти
А шо истинно Украинские СМИ пишут по этому поводу?
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16.07.2022 02:27 Відповісти
А після використання свинопсами яо, вони напишуть що вони просто в ****?
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16.07.2022 02:59 Відповісти
Жабьи лапки,прекрасный закусон национальной кухни судного дня говнюков...
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16.07.2022 03:00 Відповісти
У мене таке враження що в Европі сліпі глухі німі ,а головне
Й@@БНУТІ НА ВСЮ ГОЛОВУ ! Хай ще добавлять стурбовані і занепокоєні.
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16.07.2022 03:04 Відповісти
****, сколько арабов в Париже надо зарезать, шоб вы озаботились всерьез?
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16.07.2022 03:19 Відповісти
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16.07.2022 04:08 Відповісти
Одесса пару секунд назад *******
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16.07.2022 04:51 Відповісти
по звуку думал что самолет ...через секунду -а может ракета ...и сразу взрыв
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16.07.2022 04:53 Відповісти
Блин, между часом и двумя слышал вой сирен. Наверное , около 4-х утра тоже выли... А взрывов не слышал, вырубился. Вчера тоже целый день - сирены, в паркинге много деток было. Все время думается, когда наши лупонут по установкам запуска.
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16.07.2022 06:20 Відповісти
Тривогу? Тільки зараз викликає?
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16.07.2022 05:43 Відповісти
"викликає тривогу"© - нихуясебе
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16.07.2022 06:06 Відповісти
Так, сильно!
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16.07.2022 07:18 Відповісти
Конечно Макрон "встревожился"!. Как же при таких делах спасать рожу Путлра? Тут и пластическая операция уже не поможет
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16.07.2022 06:16 Відповісти
Жабоеды превратились в макарончиков. Даже не верится , шо у них мог быть Наполеон.
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16.07.2022 06:23 Відповісти
Від занепокоєності до тривоги... Так років через 75 може й терористами визнають
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16.07.2022 06:46 Відповісти
Мало. Там ще попереду велика тривога, особлива тривога, нестерпна тривога, панічна атака...років на 250 не меньше.
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16.07.2022 07:14 Відповісти
Та невже? І яка ступінь цієї тривоги?
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16.07.2022 07:11 Відповісти
С пріскорбієм і нєкоторой озабочєнностью
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16.07.2022 07:17 Відповісти
Мене одну нудить від слів" з глибоким занепокоєнням"?
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16.07.2022 07:22 Відповісти
Доброго ранку , Франція зробила вигляд що проснулась.
И увидела вдруг убитых и изнасилованных мирных жителей . Которые не могли сопротивляться.
На сегодняшний день больше 350 детей убитo . И раненых деток больше 650.(это только те о которых Украина точно знает) И больше 2 тысяч украинских малышей насильно вывезенных в россию из детскиx домов.
За это не будет прощения никогда . Пиз#@ц вам будет cкоро!
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16.07.2022 07:43 Відповісти
Лише тривогу??? Центр Європи, 21 вік.... одна країна намагається захватити територію другої , фізично вбиваючи населення і шантажує всіх ядерною зброєю 😡. Це у вас викликає лише тривогу????
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16.07.2022 08:25 Відповісти
Не минуло й 5 місяців геноциду украінського народу орками, як французи почали "занепокоюватися"...
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16.07.2022 09:51 Відповісти
 
 