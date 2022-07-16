Звіт ОБСЄ про воєнні злочини в Україні викликає тривогу - МЗС Франції

Факти, викладені у звіті ОБСЄ стосовно воєнних злочинів, скоєних в Україні під час російської воєнної агресії, викликають особливу тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.

Зазначається, що Франція вітає публікацію Організацією з безпеки та співробітництва в Європі другої доповіді незалежних експертів про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, про воєнні злочини та злочини проти людяності, вчинені в Україні з 1 квітня до 25 червня 2022 року в рамках так званого московського механізму. Цей звіт ініціювали 45 країн, у тому числі Франція, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Франція з глибоким занепокоєнням взяла до відома висновки цієї доповіді, в якій висвітлюються чіткі моделі серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, пов’язані в основному з російськими збройними силами", - зазначають в МЗС.

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Указується, що факти, викладені у звіті, викликають особливу тривогу, зокрема щодо звинувачень у створенні російською федерацією "фільтраційних центрів" та передачі ув’язнених до "сепаратистських утворень Донецька та Луганська", де їм загрожує смерть.

МЗС підкреслює, що Франція залишається рішуче відданою Україні та українцям, своїм міжнародним партнерам і міжнародним судам у боротьбі з безкарністю винних в цих злочинах. Висновки звіту будуть використані у поточних розслідуваннях з метою офіційного встановлення юридичної та політичної відповідальності за порушення, скоєні на території України.

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