Половину ракет, що летять на українські міста, збиває ППО, - Резніков
Закрити небо на 100% неможливо. Але українська ППО збиває 50% російських ракет, що летять на українські міста.
Про це він сказав в інтерв’ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте будемо реалістами. Якби наша ППО не працювала, то, повірте мені, жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу "кратно більше", я маю на увазі, що 50% ракет, які летять в наші міста, збиваються нашою ППО", - сказав він.
За словами міністра, повністю гарантувати захист від ракет не може жодна система.
"Ізраїльські фахівці, наприклад, скажуть, що вони гарантують захист на 80%. Але не сто. Сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же "Калібрів". Ізраїльський "Залізний купол", дуже відома система захисту, теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети", - каже Рєзніков.
Він також нагадав, що США обіцяють надати Україні дві системи ППО NASAMS. Але зазначив, що і вони не зможуть захистити все небо України.
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тим більше, що кацапи запускають ракети пачками - то треба мати двох-трьох кратний запас установок
Єслі закрить нєбо невозможно мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал
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