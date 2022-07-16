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Половину ракет, що летять на українські міста, збиває ППО, - Резніков

резніков

Закрити небо на 100% неможливо. Але українська ППО збиває 50% російських ракет, що летять на українські міста.

Про це він сказав в інтерв’ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте будемо реалістами. Якби наша ППО не працювала, то, повірте мені, жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу "кратно більше", я маю на увазі, що 50% ракет, які летять в наші міста, збиваються нашою ППО", - сказав він.

За словами міністра, повністю гарантувати захист від ракет не може жодна система.

"Ізраїльські фахівці, наприклад, скажуть, що вони гарантують захист на 80%. Але не сто. Сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же "Калібрів". Ізраїльський "Залізний купол", дуже відома система захисту, теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети", - каже Рєзніков.

Також читайте: Ми із Зеленським не вчимо Залужного воювати, - Резніков

Він також нагадав, що США обіцяють надати Україні дві системи ППО NASAMS. Але зазначив, що і вони не зможуть захистити все небо України.

Автор: 

ППО (3172) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+7
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі закрить нєбо невозможно мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал

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16.07.2022 10:18
+5
І це правда. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.07.2022 09:57
+4
Другу половину збиватимуть асфальтом.
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16.07.2022 10:18
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І це правда. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.07.2022 09:57 Відповісти
Пля,сверхзвук уйово...
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16.07.2022 10:06 Відповісти
Хочешь сказать ваша заслуга или просто прочитал, что мы и без тебя видели?
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16.07.2022 10:07 Відповісти
так придумайте чтоб збивала 100 процентов
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16.07.2022 10:09 Відповісти
Другу половину збиватимуть асфальтом.
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16.07.2022 10:18 Відповісти
весь світ не може придумати, а Резніков зможе? виробники ракет мабуть теж думають, як обійти ПРО
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16.07.2022 10:34 Відповісти
Україна велика - навіть якщо зібрати всі ЗРК з усієї Європи, то все одно не хватить закрити на 100% всю територію
тим більше, що кацапи запускають ракети пачками - то треба мати двох-трьох кратний запас установок
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16.07.2022 13:13 Відповісти
Каждий вечер бомби прілєтают вдруг

Єслі закрить нєбо невозможно мой друг
Єслі ат вайни ти устал
Можеш п@дла вспомнить за кого голосовал

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16.07.2022 10:18 Відповісти
Шо тут не ясного? Клоун понабирав в ОПу кротів і царює.
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16.07.2022 10:21 Відповісти
Вони уже давно на місцях. Прокуратура повернула на фронт
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16.07.2022 10:55 Відповісти
Ви впевнені?

10 червня 2022 року
Суд передав "незаконно ввезені" клістрони на потреби ППО ЗСУ. Критичні для оборони деталі близько року були у простої
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16.07.2022 13:34 Відповісти
Чи Рєзніков здурів? Хай скаже про 50% загиблим! Вони там зверху, обкурені грошима, зовсім причманіли.
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16.07.2022 12:06 Відповісти
Маю на увазі ОП й увесь каганат.
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16.07.2022 12:07 Відповісти
Остальні 50% збивають асфальтом.
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16.07.2022 12:42 Відповісти
50% лунає гарно. Але це можно покласти на слова як "чи попав чи не попав". А це вже не так дуже й гарно.
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16.07.2022 16:21 Відповісти
Ну мають бути методи впливу на керовані ракети.Електромагнітні радіоелектронні компютерніАле щоб позбутися цих обстрілів треба знищити ракети до запуску.
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17.07.2022 02:05 Відповісти
терпения и удачи
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07.01.2023 01:40 Відповісти
 
 