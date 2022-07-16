Половину ракет, що летять на українські міста, збиває ППО, - Резніков

Закрити небо на 100% неможливо. Але українська ППО збиває 50% російських ракет, що летять на українські міста.

Про це він сказав в інтерв’ю "BBC News Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте будемо реалістами. Якби наша ППО не працювала, то, повірте мені, жаху і страхіття було б кратно більше. Коли я кажу "кратно більше", я маю на увазі, що 50% ракет, які летять в наші міста, збиваються нашою ППО", - сказав він.

За словами міністра, повністю гарантувати захист від ракет не може жодна система.

"Ізраїльські фахівці, наприклад, скажуть, що вони гарантують захист на 80%. Але не сто. Сьогодні не існує 100% захисту від крилатих та балістичних ракет певного виду, наприклад, від тих же "Калібрів". Ізраїльський "Залізний купол", дуже відома система захисту, теж збиває певний тип ракет, але не крилаті ракети", - каже Рєзніков.

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Він також нагадав, що США обіцяють надати Україні дві системи ППО NASAMS. Але зазначив, що і вони не зможуть захистити все небо України.