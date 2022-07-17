Європа не має іншого вибору, ніж перемогти Путіна, - Боррель

ЄС не може дозволити Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це означало б руйнацію європейської демократії та світового правопорядку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Найбільше питання: чи призведуть санкції та їхній ефект до зміни стратегічних розрахунків путіна, і якщо так, то коли? У цьому ми маємо бути обережними, оскільки його дії були завжди відокремлені від економічних міркувань. Путін переконаний у магічній силі політичного волюнтаризму. Але це не може тривати вічно. Тож Європа має продемонструвати стратегічне терпіння. Ця війна буде довгою, і тест на силу буде тривалим. У нас немає вибору. Якщо дозволити росії перемогти, це означатиме дозволити їй зруйнувати наші демократії та самі основи міжнародного порядку, що оснований на правилах", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що поточний високий курс російського рубля не є підставою говорити про неефективність європейських санкцій. Насправді це відображує той факт, що росія має величезний дисбаланс між обсягом експорту нафти й газу та колапсом імпорту, що став наслідком санкцій з боку Заходу.

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"Експортуючи сировинні матеріали, росія має імпортувати багато високотехнологічних продуктів, які вона не виробляє сама. По такій високотехнологічній продукції росія залежить від Європи більш ніж на 45%, від США – на 21%, від Китаю – на 11%. росія може спробувати замістити цей імпорт за рахунок внутрішнього виробництва, як це не без успіху відбулося з імпортозаміщенням у сільському господарстві. Але імпортозаміщення у сфері високотехнологічної продукції буде набагато важче досягти", - впевнений Високий представник ЄС.

За його словами, санкції на постачання напівпровідників, наприклад, мають прямий вплив на діяльність компаній з виробництва електронники, комп’ютерів, літаків, автомобілів та військового обладнання. У цій сфері, яка має очевидну важливість у зв’язку із війною проти України, санкції обмежують спроможність росії виробляти високоточні ракети, та обмежують їх застосування в Україні, як і знижують спроможності російських повітряних сил.

"Автобудівний сектор суттєво відчув на собі ефект санкцій. Майже всі іноземні виробники вирішили вийти з росії, тож виробництво протягом травня 2022 року впало на 97% у порівнянні з 2021 роком. На додаток, ті автомобілі, що все ще виробляються в росії, не матимуть подушок безпеки та автоматичних коробок передач", - зауважив Боррель.

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