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Європа не має іншого вибору, ніж перемогти Путіна, - Боррель

боррель,жозеп

ЄС не може дозволити Путіну перемогти у війні проти України, оскільки це означало б руйнацію європейської демократії та світового правопорядку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Найбільше питання: чи призведуть санкції та їхній ефект до зміни стратегічних розрахунків путіна, і якщо так, то коли? У цьому ми маємо бути обережними, оскільки його дії були завжди відокремлені від економічних міркувань. Путін переконаний у магічній силі політичного волюнтаризму. Але це не може тривати вічно. Тож Європа має продемонструвати стратегічне терпіння. Ця війна буде довгою, і тест на силу буде тривалим. У нас немає вибору. Якщо дозволити росії перемогти, це означатиме дозволити їй зруйнувати наші демократії та самі основи міжнародного порядку, що оснований на правилах", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що поточний високий курс російського рубля не є підставою говорити про неефективність європейських санкцій. Насправді це відображує той факт, що росія має величезний дисбаланс між обсягом експорту нафти й газу та колапсом імпорту, що став наслідком санкцій з боку Заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС не визнаватиме паспорти, які режим Путіна роздаватиме українцям, - Боррель

"Експортуючи сировинні матеріали, росія має імпортувати багато високотехнологічних продуктів, які вона не виробляє сама. По такій високотехнологічній продукції росія залежить від Європи більш ніж на 45%, від США – на 21%, від Китаю – на 11%. росія може спробувати замістити цей імпорт за рахунок внутрішнього виробництва, як це не без успіху відбулося з імпортозаміщенням у сільському господарстві. Але імпортозаміщення у сфері високотехнологічної продукції буде набагато важче досягти", - впевнений Високий представник ЄС.

За його словами, санкції на постачання напівпровідників, наприклад, мають прямий вплив на діяльність компаній з виробництва електронники, комп’ютерів, літаків, автомобілів та військового обладнання. У цій сфері, яка має очевидну важливість у зв’язку із війною проти України, санкції обмежують спроможність росії виробляти високоточні ракети, та обмежують їх застосування в Україні, як і знижують спроможності російських повітряних сил.

"Автобудівний сектор суттєво відчув на собі ефект санкцій. Майже всі іноземні виробники вирішили вийти з росії, тож виробництво протягом травня 2022 року впало на 97% у порівнянні з 2021 роком. На додаток, ті автомобілі, що все ще виробляються в росії, не матимуть подушок безпеки та автоматичних коробок передач", - зауважив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські злочини в Україні схожі на геноцид у Сребрениці, - Єврокомісія

Автор: 

путін володимир (23785) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Так закройте небо над Украиной дружно ‼️
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17.07.2022 01:24
+5
литовець днями добре проїхався по цій всій бюрократичній європейській шоблі,яка вигодувала московського монстра.Просто знущальними для мене прозвучали недавні голоси з Італії,де через турбулентності в уряді нібито не зможуть продовжувати надавати Україні військову *допомогу*.Не давали,не давали,та ще й забули.
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17.07.2022 01:53
+5
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17.07.2022 07:43
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Так закройте небо над Украиной дружно ‼️
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17.07.2022 01:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BfPclEyhjNc 🔴 Тарас Чорновіл 🔴 СТРІМ | Ганьба Відмазок Єрмака - YouTube

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17.07.2022 01:25 Відповісти
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17.07.2022 01:49 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь, лівий чорт, зрадник батька , регіонал
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17.07.2022 07:33 Відповісти
Ви вже ротом кілька разів перемогли.
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17.07.2022 01:31 Відповісти
Старый тупой п*здун.
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17.07.2022 01:50 Відповісти
Как можно победить собственные деньги???
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17.07.2022 01:50 Відповісти
литовець днями добре проїхався по цій всій бюрократичній європейській шоблі,яка вигодувала московського монстра.Просто знущальними для мене прозвучали недавні голоси з Італії,де через турбулентності в уряді нібито не зможуть продовжувати надавати Україні військову *допомогу*.Не давали,не давали,та ще й забули.
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17.07.2022 01:53 Відповісти
Вата уже определяется со следующей целью, и одна из них это страны ЕС, а вы всё про демократию. Не прикончите фашистскую гадину сейчас, тогда она прийдет к вам
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17.07.2022 03:25 Відповісти
Ви вибудували залежну Європу ідіоти , а тепер хочете перемагати хуулабад башлчючи йому 1 млрд євро в день ?
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17.07.2022 07:35 Відповісти
Ну так, звичайно, перемогти, кров'ю українців. А може вже пора його просто ліквідувати?
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17.07.2022 07:36 Відповісти
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17.07.2022 07:43 Відповісти
Союз штатов с саудитами в свое время развалил совок.
Правильным путем идут эти мужики, что на фото.
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17.07.2022 07:48 Відповісти
Борель, ты уже понял, кто вас, разжиревших свиней защищает. Ты правильно прокукарекал. И теперь Европа пусть хотя-бы по поставках нам вооружения пусть по объемах догонит штаты.
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17.07.2022 07:46 Відповісти
Нічого нового не сказав. Чергове не може дозволити перемогти...
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17.07.2022 09:48 Відповісти
 
 