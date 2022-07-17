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Вночі в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів. Є займання, - Сєнкевич

миколаїв

Близько 10 потужних вибухів прогриміло вночі у Миколаєві. Попередньо, є займання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.

"Більше інформації повідомлю вам згодом!", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти зранку обстріляли Миколаїв. Під постійними обстрілами і населені пункти області, - ОВА

Автор: 

вибух (4445) Миколаїв (1799) обстріл (28378) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+13
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17.07.2022 08:05
+10
Саме так. А після Миколаїва підійде черга Одеси. Поки наша влада кожного тижня ротом йде у контрнаступ на Херсон, кацапи ракетами кожен день все більше руйнують південь.
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17.07.2022 07:47
+9
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17.07.2022 08:02
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ПОЧЕМУ НЕ ИЗНИЧТОЖАЕТСЯ В РАДИУСЕ 100 га место пуска ракет?
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17.07.2022 06:47 Відповісти
Якщо запуск з літака над Каспієм, то чим знищити?
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17.07.2022 07:04 Відповісти
100-300 км по ту сторону поребрика - лунный пейзаж будет достаточным. Так шо не переймайтеся каким-то морем Вилайет.
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17.07.2022 11:13 Відповісти
виродки
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17.07.2022 06:48 Відповісти
Вы можете верит, можете нет, но Николаев ждет судьба Мариуполя. Об этом бойцы тер. обороны говорили еще два месяца назад. Каждую ночь и каждое утро удары ракетами и ? И никакого ПВО-ПРО. Сотрут орки город, а потом ВСУ его оставит... Какой смысл оборонять руины?
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17.07.2022 07:22 Відповісти
Саме так. А після Миколаїва підійде черга Одеси. Поки наша влада кожного тижня ротом йде у контрнаступ на Херсон, кацапи ракетами кожен день все більше руйнують південь.
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17.07.2022 07:47 Відповісти
Зеля рассказывает, что массовые ракетные обстрелы это фейк рашисткой пропаганды. По 10 ракет каждый день этого мало? Ежедневно раненые, убитые, разрушенные дома и объекты это фейк?
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17.07.2022 08:05 Відповісти
Zе виконує свою частину роботи у відповідності до оманських домовленостей, за яку вже отримав чи буде отримувати гроші
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17.07.2022 08:13 Відповісти
Ще в 90-х про це говорив мольфар. Всі ржали і обзивали діда старим придурком.
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17.07.2022 08:15 Відповісти
Ну не всі, майбутні зєбоби, так.
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17.07.2022 08:46 Відповісти
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17.07.2022 08:02 Відповісти
Хотілось, щоб так і було
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17.07.2022 08:06 Відповісти
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17.07.2022 08:05 Відповісти
Я вас підтримую, але завжди є це ******** але, мокші завжди перед і під час любих перемовин з нами, використовували посилення обстрілів і загострення ситуації на фронті, друге, відмовившись від перемовин, ми підіграємо *****, і його брехні. Тепер питання в іншому які умови і ціна України, за вирішення цієї проблеми.
Тепер стосовно знищення руссні, я так розумію пані далека від реальності, послухайте ще раз пані Партс, намби навести порядок з цими тварями у нас в тилу, під час війни, уроди ходять і рекламують срускій мір, скрізь п'янки і шашлики, а інші хоронять своїх рідних,
******** імпотентна влада, знову зробила
наших воїнів заробітчанами, посиливши розкол у суспільстві. Усе що робить СБУ з колоборантами, це проводить бесіди, бесіди з ким про що, пакувати підарів і відправляти на обмін наших полонених , і пох-й на усі правила людяності, по іншому їм не дійде.
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17.07.2022 08:53 Відповісти
А взагалі, або ми Zє, або Zє нас. Скоріш за все останнє.
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17.07.2022 08:50 Відповісти
Київська центральна влада хоче перетворити Миколаїв на Маріуполь! Інакше б Херсонщину вже давно почали б звільняти, а не розповідали нам казки про ландшафт і рельєф, які типу небезпечні для ЗСУ ( а тобто для рашистів безпечні?) І не дозволили б рашистам там набудувати укріплень, щоб в майбутньому розповісти нам про 'неможливість деокупації бо ворога в 10раз більше'. Здача надважливого стратегічно для України півдня - державна зрада всієї київської влади! От тільки і киянам і не мешканцям півдня ***** на інтереси власної країни і ***** на владу. Всі зайняті особистими життями.
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17.07.2022 13:16 Відповісти
 
 