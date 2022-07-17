Вночі в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів. Є займання, - Сєнкевич
Близько 10 потужних вибухів прогриміло вночі у Миколаєві. Попередньо, є займання.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.
"Більше інформації повідомлю вам згодом!", - зазначив він.
Топ коментарі
+13 Sophia-Maria Duglass
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Тепер стосовно знищення руссні, я так розумію пані далека від реальності, послухайте ще раз пані Партс, намби навести порядок з цими тварями у нас в тилу, під час війни, уроди ходять і рекламують срускій мір, скрізь п'янки і шашлики, а інші хоронять своїх рідних,
******** імпотентна влада, знову зробила
наших воїнів заробітчанами, посиливши розкол у суспільстві. Усе що робить СБУ з колоборантами, це проводить бесіди, бесіди з ким про що, пакувати підарів і відправляти на обмін наших полонених , і пох-й на усі правила людяності, по іншому їм не дійде.