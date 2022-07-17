Вночі в Миколаєві прогриміло близько 10 потужних вибухів. Є займання, - Сєнкевич

Близько 10 потужних вибухів прогриміло вночі у Миколаєві. Попередньо, є займання.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Вибухи пролунали під час оголошеної повітряної тривоги.

"Більше інформації повідомлю вам згодом!", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти зранку обстріляли Миколаїв. Під постійними обстрілами і населені пункти області, - ОВА