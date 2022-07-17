Війська РФ б'ють по Зміїному, намагаються "замітати сліди", - ОК "Південь"

Російські окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили... Що він може ще зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати", - зазначила вона.

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