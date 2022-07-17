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Новини Війна
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Війська РФ б'ють по Зміїному, намагаються "замітати сліди", - ОК "Південь"

зміїний

Російські окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог продовжує вишукувати можливості довести, що у нього є ще якісь сили... Що він може ще зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити. Але поки що вони б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі. Напевно, є ще які сліди замітати", - зазначила вона.

Читайте: Парою тактичних бомбардувальників Су-24 РФ атакувала острів Зміїний, - ОК "Південь"

Автор: 

Зміїний (164)


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Топ коментарі
+13
Це їх ковбасить там наш прапор.
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17.07.2022 09:31
+12
Кожна ракета, що вдарить по острову не потрапить у нашi мiста. Що можна сказати? Не зупиняйтесь - використайте по безлюдному острову максимум ваших вундерваффе
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17.07.2022 09:33
+10
Ну що тут скажеш - Ідіоти
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17.07.2022 09:30
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Ну що тут скажеш - Ідіоти
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17.07.2022 09:30 Відповісти
Приземлені, народженні повзати.......
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17.07.2022 09:32 Відповісти
Це їх ковбасить там наш прапор.
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17.07.2022 09:31 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/54295 В Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов», - ERT Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию, предварительно пассажиров на борту не было. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы. Как уточняет телеканал, самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Сейчас спасатели тушат пожар.
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17.07.2022 09:33 Відповісти
Кожна ракета, що вдарить по острову не потрапить у нашi мiста. Що можна сказати? Не зупиняйтесь - використайте по безлюдному острову максимум ваших вундерваффе
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17.07.2022 09:33 Відповісти
Потрібно фанерниих муляжів туди загнати. Нехай ********.
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17.07.2022 10:04 Відповісти
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17.07.2022 12:11 Відповісти
Кацапы получили знатных люлей от наших ВСУ на Змеинном, и все их обстрелы по острову, на котором никого нет, напоминают мне нашу дворовую собаку-дворняжку. Сосед по подъезду, которому эта собачка сделала какую-то шкоду,, поймал ее и несколько раз ударил веником, довольно таки сильно. И теперь эта собачка каждый раз, когда проходит мимо нашего подъезда, поджимает хвост и рычит, даже когда на лавочке у подъезда никого нет.
Так-же и кацапы, получили люлей и каждый раз поджимают хвост, когда вспоминают остров Змеиный.
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17.07.2022 10:11 Відповісти
підловити да збити їх літак
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17.07.2022 10:22 Відповісти
По ходу чего-то они там забыли забрать. Может ОМП там складировали.
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17.07.2022 11:15 Відповісти
Не стоит упрощать. Что-то ценное там еще осталось, вот и пытаются уничтожить. Кацапы, конечно, маньяки еще те. Но все-таки есть и рациональное в том, что они делают. Тупостью их действия здесь не объяснить.
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17.07.2022 11:33 Відповісти
Прапор наш там їм муляє .
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17.07.2022 11:41 Відповісти
Якщо вони другий тиждень б'ють по Зміїному це означає лише одне модуляційний блок продовжує відповідати на конфігураційні запити, а значить він цілий.‼️‼️
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17.07.2022 13:04 Відповісти
В дурдоме валянок теж трахають,так шо рбіть виводи.
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17.07.2022 15:30 Відповісти
 
 