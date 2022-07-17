Войска РФ бьют по Змеиному, пытаются "заметать следы", - ОК "Південь"

Российские оккупанты уничтожают остатки своей техники на острове Змеиный.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы... Что он может еще сделать, как время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный, поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще какие следы заметать", - отметила она.

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