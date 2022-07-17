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Новости Война
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Войска РФ бьют по Змеиному, пытаются "заметать следы", - ОК "Південь"

зміїний

Российские оккупанты уничтожают остатки своей техники на острове Змеиный.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие-то силы... Что он может еще сделать, как время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный, поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они им владеют и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще какие следы заметать", - отметила она.

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Змеиный (180)


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Топ комментарии
+13
Це їх ковбасить там наш прапор.
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17.07.2022 09:31
+12
Кожна ракета, що вдарить по острову не потрапить у нашi мiста. Що можна сказати? Не зупиняйтесь - використайте по безлюдному острову максимум ваших вундерваффе
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17.07.2022 09:33
+10
Ну що тут скажеш - Ідіоти
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17.07.2022 09:30
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Ну що тут скажеш - Ідіоти
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17.07.2022 09:30 Ответить
Приземлені, народженні повзати.......
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17.07.2022 09:32 Ответить
Це їх ковбасить там наш прапор.
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17.07.2022 09:31 Ответить
https://t.me/truexanewsua/54295 В Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов», - ERT Самолет выполнял рейс из Сербии в Иорданию, предварительно пассажиров на борту не было. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы. Как уточняет телеканал, самолет был обнаружен возле села Палеохори в муниципалитете Пангеу. Сейчас спасатели тушат пожар.
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17.07.2022 09:33 Ответить
Кожна ракета, що вдарить по острову не потрапить у нашi мiста. Що можна сказати? Не зупиняйтесь - використайте по безлюдному острову максимум ваших вундерваффе
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17.07.2022 09:33 Ответить
Потрібно фанерниих муляжів туди загнати. Нехай ********.
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17.07.2022 10:04 Ответить
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17.07.2022 12:11 Ответить
Кацапы получили знатных люлей от наших ВСУ на Змеинном, и все их обстрелы по острову, на котором никого нет, напоминают мне нашу дворовую собаку-дворняжку. Сосед по подъезду, которому эта собачка сделала какую-то шкоду,, поймал ее и несколько раз ударил веником, довольно таки сильно. И теперь эта собачка каждый раз, когда проходит мимо нашего подъезда, поджимает хвост и рычит, даже когда на лавочке у подъезда никого нет.
Так-же и кацапы, получили люлей и каждый раз поджимают хвост, когда вспоминают остров Змеиный.
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17.07.2022 10:11 Ответить
підловити да збити їх літак
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17.07.2022 10:22 Ответить
По ходу чего-то они там забыли забрать. Может ОМП там складировали.
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17.07.2022 11:15 Ответить
Не стоит упрощать. Что-то ценное там еще осталось, вот и пытаются уничтожить. Кацапы, конечно, маньяки еще те. Но все-таки есть и рациональное в том, что они делают. Тупостью их действия здесь не объяснить.
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17.07.2022 11:33 Ответить
Прапор наш там їм муляє .
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17.07.2022 11:41 Ответить
Якщо вони другий тиждень б'ють по Зміїному це означає лише одне модуляційний блок продовжує відповідати на конфігураційні запити, а значить він цілий.‼️‼️
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17.07.2022 13:04 Ответить
В дурдоме валянок теж трахають,так шо рбіть виводи.
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17.07.2022 15:30 Ответить
 
 