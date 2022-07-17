Росія планує позбутися SWIFT, - помічник Путіна

Помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав він.

Помічник Путіна зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі".

Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються "й інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію".

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