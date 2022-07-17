Росія планує позбутися SWIFT, - помічник Путіна
Помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.
"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав він.
Помічник Путіна зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі".
Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються "й інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію".
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Щось постійна палає у росіян, - збіг обставин? - не думаю.
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Про все інше то само можна сказати. Грозний пєрдьож в лужу від країни, яка нічого не навчилась робити за 30 років крім зброї.
Нє, ну можна "калібром" гроші з банку в банк пересилати і смси прив'язувати, а на танках до праці їздити, але то трохи "на любітєля".
На складах на Далекому Сході на армійських складах є 600000 шабель, потрібні ще 600000 коней
Если кто думает что сейчас нет альтернативы свифту то они глубоко ошибаются, криптовалюты очень неплохая замена.
Хотя если вы свидетель "доляр скоро рухнет и пиндосам усьо..." то вы точно не догадаетесь...
Скоро появяцца...
- Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: https://www.interfax.ru/world/841591?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Турции , Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, https://www.interfax.ru/world/780340?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Белоруссии , Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, https://www.interfax.ru/forumspb/846598 Египтом и Венесуэлой.))
хйло підняло Роzzію з колін аби поставити її раком, і багатьом це подобається у КНДР 2.0
головне, якнайменше приймати в Україні "хароших" узкіх, бо "зеленське" стане вічним і тут.. не треба нам тут КНДР 3.0
А это значит рабZeя опять встала с Валенок...
Краснопузые бараны не учли один нюанс...Шариковы моцкальские самые тупые идиоты в Мире...
Капитализм невозможно победить...
Хрюкайте дальше про 1945 год... и паБеду дохлого Совка...
Идём ва-Банк, мы же иМперия...****дь
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