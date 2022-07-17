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Росія планує позбутися SWIFT, - помічник Путіна

свифт,swift,свіфт

Помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

"Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність", - сказав він.

Помічник Путіна зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі".

Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються "й інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію".

Також читайте: Російський "Газпромбанк" повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT, - Кулеба

Автор: 

росія (65073) SWIFT (158)


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Топ коментарі
+47
Правильно, деревянньІе счетьІ и береста вместо офисной бумаги, а вместо туалетной -лопухи и лебеда, которую затем как закуску к боярке можно использовать.
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17.07.2022 10:51
+46
Чемоданами возить будут, как ***** в молодости. Сбылась мечта чемоданоносца.
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17.07.2022 10:52
+45
вперед, зайвохромосомні. за ці п'ять місяців я переконався, що ніхто краще самої паРаші на паРашу санкції накласти не здатен.
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17.07.2022 10:52
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17.07.2022 10:50 Відповісти
Гітлер теж обходився без SWIFT(хоч його не існувало) і КНДР він нафіг не потрібен
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17.07.2022 11:33 Відповісти
виусього позбудетеся тварі кацапські -закінчите гірше ніж кндр
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17.07.2022 11:54 Відповісти
Чергова "добра воля"?
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17.07.2022 10:51 Відповісти
В Уфі (рф) горить будівля Арбітражного суду Башкирії.

Щось постійна палає у росіян, - збіг обставин? - не думаю.
https://t.me/operativnoZSU/32661
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17.07.2022 12:19 Відповісти
Правильно, деревянньІе счетьІ и береста вместо офисной бумаги, а вместо туалетной -лопухи и лебеда, которую затем как закуску к боярке можно использовать.
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17.07.2022 10:51 Відповісти
палець ще залишився -перст вказуючий
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17.07.2022 12:06 Відповісти
***** будет блеять, что не очень-то и хотелось иметь дело с
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17.07.2022 10:52 Відповісти
вперед, зайвохромосомні. за ці п'ять місяців я переконався, що ніхто краще самої паРаші на паРашу санкції накласти не здатен.
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17.07.2022 10:52 Відповісти
ne raskryta tema samonakladyvanija mednogo taza
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17.07.2022 13:48 Відповісти
Чемоданами возить будут, как ***** в молодости. Сбылась мечта чемоданоносца.
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17.07.2022 10:52 Відповісти
***** в чемодан только срет.
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17.07.2022 10:57 Відповісти
Не тільки, він ще з нього і їсть,- не пропадати ж добру 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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17.07.2022 12:14 Відповісти
Скоро путлер и от глаз откажется.
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17.07.2022 11:09 Відповісти
От газа.
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17.07.2022 11:11 Відповісти
Главное, что бы ***** чемоданы не перепутал, а то получат... сюрприз вместо денег.
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17.07.2022 12:31 Відповісти
чемоданесранец.... только так.
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18.07.2022 05:20 Відповісти
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17.07.2022 10:54 Відповісти
Це можливо.😊 Якщо не торгувпти з Заходом. Чкшо ктврити иакий собі ізольований від цивілізованого свіиу пул вигнанців. Але я сумнівпбся, що Китай, а тм більше Туреччинаяка значною мірою інтегровпна в Євроатлантичні структури, чи Індія, яка зараз переживпє становлення, як потужна дердава щахочуть ізольовуватись від західних ринків технологій, збуту і головне - запозичент. 😊
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17.07.2022 10:55 Відповісти
это что за набор букв? неужели трудно хотя бы мельком проверить орфографию прежде чем нажать кнопку "Отправить"?
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17.07.2022 11:04 Відповісти
!!!!
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17.07.2022 11:32 Відповісти
У него в одной руке эта штука, а в другой смартфон

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17.07.2022 12:02 Відповісти
Ну що Ви до людини присікались! Він письменник, а не читач.
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17.07.2022 13:54 Відповісти
Во-во! Даже абракадабра возмутилась!
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17.07.2022 17:02 Відповісти
Це робот Фйодор писав ?
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17.07.2022 11:37 Відповісти
Буде черговий аналоговнетний чебурнет.
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17.07.2022 10:55 Відповісти
Я смотрю там советчиков ****** какие только хочешь!!! Доллар в жопу, евро гавно, GPS отстой, космос сами освоим, и на марс махнем, https://www.apple.com/ua/ Apple шляпа и т.д.!!!! Лучше блины с лопаты, щи из лаптя, и статуи из говна!!! Вот уже и нахер ненужен!!!
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17.07.2022 10:57 Відповісти
ВЄСЬ мір до основанія ми разрушім -а затєм....
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17.07.2022 12:09 Відповісти
Ага, Apple настільки шляпа що б/ушні вже продають за ціною нових.
Про все інше то само можна сказати. Грозний пєрдьож в лужу від країни, яка нічого не навчилась робити за 30 років крім зброї.
Нє, ну можна "калібром" гроші з банку в банк пересилати і смси прив'язувати, а на танках до праці їздити, але то трохи "на любітєля".
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17.07.2022 12:24 Відповісти
Вот GPS было бы хорошо вообще отключить.
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17.07.2022 12:32 Відповісти
з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, "як налаштовувати платежі
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17.07.2022 10:59 Відповісти
"Зачем вам свифт, если у вас нет денег?!"
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17.07.2022 10:59 Відповісти
*****, ты там только чемоданы не перепутай. Ато вручишь Эрдоганчику свой чемодан с дерьмом в который ты срешь, он обидется может. А Си Дзиньпин на голову тебе его наденет
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17.07.2022 11:00 Відповісти
Ага, вместе с Чебурнетом будет свой Свист.
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17.07.2022 11:00 Відповісти
Та якщо на росії з кізяків памятники будують, то СВІФТ зроблять запросто.
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17.07.2022 11:01 Відповісти
Почтовые голуби и посыльные на лошадях-вот это скрепа. Трепещи, СВИФТ.
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17.07.2022 11:01 Відповісти
навіщо дикунам свіфт? картоху копати?
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17.07.2022 11:02 Відповісти
На подходе очередное фуфло, не имеющее аналогов в мире.
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17.07.2022 11:03 Відповісти
То це буде робити РФ,чи Китай і Туреччина?
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17.07.2022 11:03 Відповісти
Шо з дурня взять.
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17.07.2022 11:06 Відповісти
Ну так відключіть прямо зараз, якщо ця система Росії не потрібна!
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17.07.2022 11:07 Відповісти
Росія планує позбутися SWIFT а цивілізований світ хоче позбутись раши)
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17.07.2022 11:07 Відповісти
"ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕМ, ТОВАРИЩИ".
На складах на Далекому Сході на армійських складах є 600000 шабель, потрібні ще 600000 коней
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17.07.2022 11:08 Відповісти
Ну, отзовут посольства...
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17.07.2022 11:36 Відповісти
Когда нужно было отключать все сразу в 14 году, чтобы они офигели, но еврокуколды дождались пока там примут меры.

Если кто думает что сейчас нет альтернативы свифту то они глубоко ошибаются, криптовалюты очень неплохая замена.
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17.07.2022 11:08 Відповісти
криптовалюта? купил по 100 продал по 20.
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17.07.2022 11:20 Відповісти
так причем тут купил-продал, ты перевод можешь сделать из страны А в страну Б в USDT, расскажи мне пожалуйста какое там колебание курса у USDT??
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17.07.2022 23:40 Відповісти
Сальвадор вот попробовал.
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17.07.2022 11:38 Відповісти
Да, отличная замена... Только вот криптовалюта может существовать только в паре с ГЛОБАЛЬНЫМ интернетом... Мне дальше продолжать текст или сами догадаетесь что из єтого следует?
Хотя если вы свидетель "доляр скоро рухнет и пиндосам усьо..." то вы точно не догадаетесь...
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17.07.2022 11:38 Відповісти
ГЛОБАЛЬНЫМ интернетом -> и что есть прецеденты его отключения или впн это сверх технологии которые в рашке не осилят?
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17.07.2022 23:38 Відповісти
Просто денех сейчас нет...но вы держитесь там и дрочите...
Скоро появяцца...
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17.07.2022 11:10 Відповісти
З партнерами з Туреччини та Китаю? Невже готоються відправляти каравани? ))
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17.07.2022 11:10 Відповісти
На самом деле все далеко не так лучезарно со свифтом. Вчера прочитал, что южная Корея начала работать с платежной системой "Мир". А это нехороший звоночек.
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17.07.2022 11:10 Відповісти
Вірити тому що публікують кацапсячі змі - себе не поважати . .
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17.07.2022 11:21 Відповісти
Если это фейк, я очень рад. И дело не в злорадстве тут, а в реальных опасениях, что рэфия пытается интегрировать свой "мир", свою платежную систему в том регионе. В Китае он в ходу, а это значит, что он будет расползаться...
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17.07.2022 11:50 Відповісти
В Китаї не приймаються . https://www.interfax.ru/world/852364

- Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: https://www.interfax.ru/world/841591?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Турции , Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, https://www.interfax.ru/world/780340?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Белоруссии , Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, https://www.interfax.ru/forumspb/846598 Египтом и Венесуэлой.))
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17.07.2022 12:03 Відповісти
В Китае идут в кобейджинге с Юнион пэй. В Корее проходит мир по платежной системе BC card. Что уже закрывать глаза на то, что есть
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17.07.2022 17:31 Відповісти
Яка Корея? Півнвчна? Ну і про новини з помойної ********* - то вигрібна яма.
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17.07.2022 11:40 Відповісти
..ну а шо?, в КНДР також якось люди існують же ж.. і всі там від їхнього хйла - аж ссуться, а кацапи від свого - і сратися почнуть..
хйло підняло Роzzію з колін аби поставити її раком, і багатьом це подобається у КНДР 2.0
головне, якнайменше приймати в Україні "хароших" узкіх, бо "зеленське" стане вічним і тут.. не треба нам тут КНДР 3.0
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17.07.2022 11:10 Відповісти
И не забудьте вокруг рашки построить очень высокие стены. А то НАТО науськает укров и те нападут. Идиоты
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17.07.2022 11:11 Відповісти
Захід відключить тоді,коли пуйло готове буде. Хіба не ясно?
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17.07.2022 11:12 Відповісти
так завжди було, навіть ми так поводили себе. Не відключали нормально електрику, не перекривали повністю логістику, пока рашка не вирішувала проблему. Договорняки куди не плюнь. Імпотенти імітують те, що в них стоїть і вони щось роблять.
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17.07.2022 11:15 Відповісти
Байден все же убедил принца Саудитов Салмана увеличить нефтедобычу на 3 мильона баррелей в сутки...
А это значит рабZeя опять встала с Валенок...
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17.07.2022 11:14 Відповісти
у ***** цель сделать из московии чтото наподобие ирана или КНДР и оно успешно движецца к цели
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17.07.2022 11:17 Відповісти
Пока импотентный запад выдавал «санкции» в час по чайной ложке, Свифт оказался ненужным. Эффект мог быть, если бы были отключены от Свифта все рос.банки в один миг. Но… Слишком желанны у европейских политиков «конверты газпрома
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17.07.2022 11:18 Відповісти
Дооо
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17.07.2022 11:18 Відповісти
Дохлый Ссср тоже планировал пятилетку за два года....
Краснопузые бараны не учли один нюанс...Шариковы моцкальские самые тупые идиоты в Мире...
Капитализм невозможно победить...
Хрюкайте дальше про 1945 год... и паБеду дохлого Совка...
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17.07.2022 11:21 Відповісти
All in!!!
Идём ва-Банк, мы же иМперия...****дь

*****... дихайте ГАЗом і запивайте бояру НАФТОЮ....пока усі нездохнете!!!!
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17.07.2022 11:22 Відповісти
Поки європа нателеться, параша сама собі санкції введе,пока вони думають про 7 пакет 10,20 санкцій кацапи зроблять собі шаг і мат
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17.07.2022 11:28 Відповісти
вчора виступ опешквна дивився ..там все гут :Запад гнеться від інляції та дифіциту енергоносіїв та вуглеводнів , а в рашкі інфляції нема і не буде і вообще всьо хорошо ..от тільки пенсіонери росії чомусь жлуть тачки з просрочкою біля сміттєвих баків ...
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17.07.2022 11:30 Відповісти
Та не переживай ти так за тих пєнціонєров, вони все життя зі сміттєвих баків харчувались. Їм не звикати. А от для заможних і ситих європейців проблеми, пов'язані зі здорожчанням та дефіцитом ресурсів - це буде проблема. І справа не в тому, що расистські пєнціонєри будуть мовчки жрать лайно, а справа в тім, що європейці можуть вийти на протести, вірніше їх можуть "вийти". Ті ж жовті жилети тому приклад.
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17.07.2022 11:36 Відповісти
Китай і Туреччина - ссучені рашистом холуї. Після сьомого пакету "вбивчих " санкцій, євротолерастів і американських 3,14стаболів , котрі після шести разів тільки укріпили рашистський дерев'яний , і підняли світові ціни на енергоносії , на котрих рашист тримається все, що треба знати про американо-європейське лайно, котре допускає це рашистське беззаконня, а головно допускає війну в Україні і вбивство українців ,через фінансування рашистської економіки не дивлячись на санкції,котрі вони ж самі лицемірні і брехливі виродки ввели проти рашистського вбивці українського народу.
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17.07.2022 11:31 Відповісти
Байден домовився про збільшення кількості видобування нафти, так що зміни риторику.
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17.07.2022 14:06 Відповісти
Какие молодцы! Ещё бы сами себя признали страной террористом. И сами на свой кремль ядерную бомбу бросили
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17.07.2022 11:39 Відповісти
Про відмову від інтернету не забудьте.
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17.07.2022 11:42 Відповісти
. - Наталья , у тя свіфт в магазінє єсть ? Ня знаю ,, а чьо єто такоє ?? - Да путін сказал что - главноє атключіть какой то свіфт , тагда уж точно зажівьом . !! .
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17.07.2022 11:46 Відповісти
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17.07.2022 11:50 Відповісти
Не переймайтеся, санкції введені, а бабоси їм і так добре шуршать і звенять. Міліон способів, як то все обійти, і вони це роблять. Я вже мовчу, що фірми в Україні, які співпрацювали з рф, деякі "закриті", а деякі і далі будуть працювати. Зеторчок закрився в рф? Та ніколи не повірю, бо такого ніколи не буде, а будуть баканови, дєрьмаки, і всяка зелена наволоч.
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17.07.2022 12:07 Відповісти
Європа і дотепер не відключили мордор від свіфт,бо не хоче возити валізами оркам гроші за газ, нафту і вугілля.
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17.07.2022 12:21 Відповісти
Дочекалися коли кацапи сами все підготують, щоб найменш болюче це пережити і тупо пошлють з цим свіфтом...
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17.07.2022 12:22 Відповісти
Дмитрий Потапенко говорит, что будут пользоваться телексом.
Добро пожаловать в 80-е.
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17.07.2022 12:55 Відповісти
Хитрожопые турки и вашим и нашим.
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17.07.2022 13:08 Відповісти
Жест доброї волі, бо світ кацапню відрізає))))? Схвалюємо!
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17.07.2022 13:16 Відповісти
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17.07.2022 13:32 Відповісти
а шо Ердоган тоже ....о?
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17.07.2022 14:01 Відповісти
Інтернет також козломордим не потрібен.
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17.07.2022 14:04 Відповісти
а може навпаки? SWIFTу й за гроші не потрібний цей Мордор.
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17.07.2022 14:12 Відповісти
Уйти от цивилизованного ПРАВОВОГ мира в зависимость к Турции и Китаю? 🤔 смехдержава, всех переиграл (с)
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17.07.2022 14:35 Відповісти
Значить точно відключать

Понти від **********
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17.07.2022 14:46 Відповісти
я пам'ятаю, як наші експерти стверджували, що відключення від СВІФТ покладе російську фінансову систему. і де ці оракули зараз? чому ми не бачимо руйнівних наслідків? чи ще зарано?
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17.07.2022 15:12 Відповісти
А SWIFT планує позбутися росісі.
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17.07.2022 15:57 Відповісти
лапти,телеги и лучины=вот будущее *********!
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17.07.2022 16:36 Відповісти
 
 