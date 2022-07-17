Россия планирует избавиться от SWIFT, - помощник Путина
Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
"Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача… Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность", - сказал он.
Помощник Путина отметил, что на следующей неделе власти России встретятся с партнерами из Турции, чтобы обсудить, "как настраивать платежи".
Орешкин добавил, что с партнерами из Китая обсуждаются "и другие инновационные идеи, которые могут кардинально изменить ситуацию".
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Щось постійна палає у росіян, - збіг обставин? - не думаю.
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Про все інше то само можна сказати. Грозний пєрдьож в лужу від країни, яка нічого не навчилась робити за 30 років крім зброї.
Нє, ну можна "калібром" гроші з банку в банк пересилати і смси прив'язувати, а на танках до праці їздити, але то трохи "на любітєля".
На складах на Далекому Сході на армійських складах є 600000 шабель, потрібні ще 600000 коней
Если кто думает что сейчас нет альтернативы свифту то они глубоко ошибаются, криптовалюты очень неплохая замена.
Хотя если вы свидетель "доляр скоро рухнет и пиндосам усьо..." то вы точно не догадаетесь...
Скоро появяцца...
- Сейчас карты "Мир" принимаются в 11 странах: https://www.interfax.ru/world/841591?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Турции , Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, https://www.interfax.ru/world/780340?utm_source=interlink&utm_medium=852364 Белоруссии , Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Возможность приема карт "Мир" прорабатывается с Кубой, https://www.interfax.ru/forumspb/846598 Египтом и Венесуэлой.))
хйло підняло Роzzію з колін аби поставити її раком, і багатьом це подобається у КНДР 2.0
головне, якнайменше приймати в Україні "хароших" узкіх, бо "зеленське" стане вічним і тут.. не треба нам тут КНДР 3.0
А это значит рабZeя опять встала с Валенок...
Краснопузые бараны не учли один нюанс...Шариковы моцкальские самые тупые идиоты в Мире...
Капитализм невозможно победить...
Хрюкайте дальше про 1945 год... и паБеду дохлого Совка...
Идём ва-Банк, мы же иМперия...****дь
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