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Новини Війна
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Війська РФ у неділю обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА

сумщина

Війська РФ впродовж дня обстріляли три громади Сумської області: Юнаківську, Шалигінську та Білопільську.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Ситуація станом на 21:30 17 липня 2022.

О тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

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Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.

Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.

Постраждалих немає", - розповів він.

Автор: 

Сумська область (3655) Живицький Дмитро (466)


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17.07.2022 23:19 Відповісти
 
 