Війська РФ у неділю обстріляли три громади на Сумщині, - ОВА
Війська РФ впродовж дня обстріляли три громади Сумської області: Юнаківську, Шалигінську та Білопільську.
Про це повідомив у Телеграмі очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Ситуація станом на 21:30 17 липня 2022.
О тринадцятій годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.
Після вісімнадцятої години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.
Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства.
Постраждалих немає", - розповів він.
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Alex Hammer #520541
показати весь коментар17.07.2022 23:19 Відповісти Мені подобається 1
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