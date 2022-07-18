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вступна кампанія (228) вища освіта (204) ЗНО (322) Шкарлет (353)

Запрацював чатбот для допомоги вступникам, - Шкарлет

минобразования,мон

В Міністерстві освіти запустили чатбот для абітурієнтів.

З понеділка, 18 липня 2022 року, відповіді на запитання з приводу вступу до українських закладів вищої, фахової передвищої освіти абітурієнти можуть отримати на сайті МОН. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, для зручності громадян було створено спеціальний чатбот, де можна знайти відповіді щодо вступної кампанії 2022 року. Над проєктом із створення чатбота працювали фахівці МОН та Урядового контактного центру.

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Натиснувши на кнопку "Поставити запитання", що розміщена в правому нижньому куту сайту, вступники можуть розпочати спілкування з консультантами. Консультації надаються фахівцями оперативно, отримати консультацію через сервіс можна з понеділка по четвер (09:00-17:00), а також у п’ятницю (09:00-16:00)

Крім того, дізнатися, як відбувається вступ до закладів освіти та отримати консультацію можна й на консультаційній телефонній лінії "Вступна кампанія 2022 року" (0 800 50-45-70). Якщо ви хочете залишити звернення - напишіть листа на адресу електронної пошти ([email protected]).

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На гарячу лінію вже надійшло 1400 дзвінків протягом п'ятнадцяти робочих днів, говорить міністр.

"Попри спричинені повномасштабним вторгненням рф на територію України складнощі, спільними зусиллями робимо все можливе, щоб наші діти здобували якісну українську освіту", - наголосив Шкарлет.

Нагадаємо, що вступники зможуть подавати заяви до закладів вищої та фахової передвищої освіти в онлайн-режимі з 29 липня.
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18.07.2022 12:36 Відповісти
Якісна освіта у таких умовах під великим питанням. Можна зрозуміти тих, хто хоче і має змогу навчатись за кордоном, готувався роками. Треба спільно з МО створити максимально прозорим виїзд на навчання за кордон. Зараз це 7 кругів пекла, черги у центри комплектації на 2 місяці, щоб тільки подати доки. Може через ЦНАПи це робити?
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18.07.2022 13:00 Відповісти
Пропонуєте посприяти експорту молоді за кордон? Назад ці освічені і навчені не їдуть Україну будувати. Станемо країною гречкосіїв, без вишів, без технологій. Не здатних зберегти свою самобутність, навіть виготовити патрон і снаряд для власної оборони, переробити вирощене зерно і т.д.
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18.07.2022 16:02 Відповісти
Тобі, баранюка, місце на кольімє...
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18.07.2022 13:54 Відповісти
 
 