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На Херсонщині ЗСУ влучили в скупчення окупантів у Бериславському районі, - Хлань

Захисники України влучили у скупчення військ РФ у Бериславському районі на Херсонщині.

Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина. Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі. Чекаємо на офіційні підрахунки втрат рашистів. Тиждень почався вдало. Але не для росіян", - зазначив він.

Також читайте: З самого ранку в Новокаховській громаді вибухи. Знову горять і детонують боєприпаси ворога, - Хлань

На Херсонщині ЗСУ влучили в скупчення окупантів у Бериславському районі, - Хлань 01

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Топ коментарі
+23
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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18.07.2022 13:04
+18
Дофіга орків там. Все луплять їх і луплять, а ті не кінчаються.
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18.07.2022 13:04
+16
Good job, good news. 👍
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18.07.2022 13:02
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))))) Понеділок - легкий і гарний день!
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18.07.2022 13:01 Відповісти
Российский склад боеприпасов успешно уничтожил ракету HIMARS!
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18.07.2022 15:02 Відповісти
Селюки чтоо вы там курите? У нас в Казахстане ваши попрашайки уже достали, вы нашу чуйку уже окупироовали..
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03.01.2023 19:59 Відповісти
Good job, good news. 👍
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18.07.2022 13:02 Відповісти
Дофіга орків там. Все луплять їх і луплять, а ті не кінчаються.
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18.07.2022 13:04 Відповісти
Ещё как кончаются, просто медленно.
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18.07.2022 13:08 Відповісти
В твіттері викладали карту орківських складів і скупчень тільки по Донецьку - все щільно в прапорцях. Готувалась мерзота всі 8 років. Там працювати і працювати нашим хлопцям.
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18.07.2022 13:13 Відповісти
Да, их там реально дофига, из первых уст, живущих там под оккупацией, есть инфа что их там очень много.
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18.07.2022 13:16 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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18.07.2022 13:04 Відповісти
Таки да)))
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18.07.2022 13:06 Відповісти
скупчення росіян є там, де є горілка..., щоб зробити скупчення рускіх потрібна бочка горілки, ось і все..., а потім працює арта...
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18.07.2022 13:05 Відповісти
Росіянці - це не лише кацапи, є ще мусульманські народи й буряти.
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18.07.2022 13:23 Відповісти
Буряти та кадировці бухать так само як і кацапи.
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18.07.2022 13:30 Відповісти
На комірець їм а не горілки,нехай свою водку лакають!
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18.07.2022 14:49 Відповісти
Хватит бочки с метиловым
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18.07.2022 13:13 Відповісти
да там и стекломой проконает.
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18.07.2022 13:19 Відповісти
цікаве зауваження, з іншого боку є хороший стимул знецінювати життя смердячих орків, маю на увазі опт.
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18.07.2022 13:55 Відповісти
це якщо по одному. а якщо оптовими партіями?
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18.07.2022 14:16 Відповісти
може, це вже РСЗВ M270 працює?
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18.07.2022 13:35 Відповісти
по Донецьку нужно поработать 777 системами
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18.07.2022 13:42 Відповісти
Тут бы и пригодился серега ********
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18.07.2022 15:21 Відповісти
Добре, але всерівно "Наша русофобія ще не достатня " (С. Стерненко)
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18.07.2022 16:02 Відповісти
 
 