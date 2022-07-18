На Херсонщині ЗСУ влучили в скупчення окупантів у Бериславському районі, - Хлань
Захисники України влучили у скупчення військ РФ у Бериславському районі на Херсонщині.
Про це повідомив у фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина. Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі. Чекаємо на офіційні підрахунки втрат рашистів. Тиждень почався вдало. Але не для росіян", - зазначив він.
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Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...