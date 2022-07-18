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Візовий режим для громадян РФ пропонують запровадити в Грузії

грузія

З квітня в Грузії триває бум на ринку нерухомості, окрім того, учетверо зріс обсяг грошових переказів з Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, запровадження візового режиму з Росією через масовий в'їзд росіян до Грузії після початку війни в Україні вимагає опозиційна партія "Європейські демократи", про це повідомляє Гордон.

За словами лідера партії Ніколоза Вашакідзе, міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, "турбує вже всіх, окрім керівництва країни".

"У світі є безліч прикладів того, яку небезпеку становить різка зміна демографічної картини для будь-яких, зокрема могутніх країн", – заявив він, коментуючи ініціативу партії.

За його словами, уряд країни не говорить про проблему, не намагається зупинити та контролювати "процес напливу громадян із ворожої окупаційної держави".

Вашакідзе зазначає, що з Росії до Грузії прибуває активний, матеріально заможний прошарок, який легко адаптується та консолідується, і невідомо, як у цей процес рано чи пізно втрутиться влада РФ та її спецслужби.

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Точна кількість росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні, невідома. На початку травня незалежні дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб.

Потік мігрантів є різнорідним, зазначає Newsgeorgia, серед них – опозиціонери та активісти, які побоювалися переслідування, просто незгодні з політикою російського керівництва, молоді люди, які уникають військового призову і ті, хто побоювався, що Росія "закривається".

Дуже велика категорія серед тих, хто приїхав до Грузії, – IT-фахівці, які працюють на західні компанії, котрі організовано перевезли до Грузії цілі офіси.

З квітня у Грузії почався бум на ринку нерухомості, різко злетіли ціни продажу та оренди квартир. Грошові перекази з РФ, які до весни становили не більше ніж $30 млн на місяць, у квітні зросли вчетверо і досягли піку у травні, перевищивши $300 млн, пише видання.

Також читайте: Прем’єр Грузії Гарібашвілі: Україні та Молдові дають кандидатство в члени ЄС лише через війну. Не заздрю їм

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Топ коментарі
+17
Особисто мене дивує, як грузини після двох агресій з боку срусні і окупації частини своєї держави радо приймають у себе це стадо.
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18.07.2022 13:32
+9
міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, "турбує вже всіх, окрім керівництва країни"женіть свою продажну владу і заодно всіх москалів але можна навпаки)
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18.07.2022 13:33
+8
знайомий казав,що росіян там вже білше ніж самих грузинів,тому інтегруватися до євроатлантичних структур їм буде вкрай важко з таким активом в країні.
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18.07.2022 13:36
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oi gruzini....nu i vljapalis vi s etim....ce ploho kinchetsa
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18.07.2022 13:30 Відповісти
Особисто мене дивує, як грузини після двох агресій з боку срусні і окупації частини своєї держави радо приймають у себе це стадо.
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18.07.2022 13:32 Відповісти
самі вже перетворюються у стадо
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18.07.2022 13:34 Відповісти
Точно такіж дурні як і населення України, після прозахідного Юща вибрали проросійського Яника, після про українського Петра, незрозумілого зєЛоха, щоб не війна слідуючий був би Бойко
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18.07.2022 15:38 Відповісти
Спочатку припиніть допомагати обходити санкції кацапам.
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18.07.2022 13:33 Відповісти
міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, "турбує вже всіх, окрім керівництва країни"женіть свою продажну владу і заодно всіх москалів але можна навпаки)
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18.07.2022 13:33 Відповісти
знайомий казав,що росіян там вже білше ніж самих грузинів,тому інтегруватися до євроатлантичних структур їм буде вкрай важко з таким активом в країні.
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18.07.2022 13:36 Відповісти
Я понимаю что гостеприимный народ, но может хватит бандюка со стволом себе дамой приглашать
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18.07.2022 13:39 Відповісти
нехай приймають..їх з потрохами куплять і потім виженуть в сибір
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18.07.2022 13:43 Відповісти
Для нас это только минус. Грузины бильш-меньш были дружественным государством, но при таких росклад ах Осетия 2
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18.07.2022 13:49 Відповісти
ГрузССР смердить...
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18.07.2022 13:51 Відповісти
Тоді чекайте визволителей з росії якщо так радісно приймаєте кацапське лайно! Війна і анексія території нічого не навчила грузин.
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18.07.2022 13:51 Відповісти
в Україні у русні ніхрєна не виходить, тому дуже скоро кацапи прийдуть до Грузії рятувати "рускоизьічное население" от клятих грузинських фашистів. ***** потрібні перемоги.
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18.07.2022 14:06 Відповісти
грузины, не тупите..!
за хАрошими узкими прийдут их спасители..
их бабло - ваш мусор.. они вам всё испаскудят, ещё и должны окажетесь..
- болит, бо два года своей жизни и пару месяцев военгоспиталя оставил в прекрасной Грузии..
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18.07.2022 14:09 Відповісти
Якщо в Сакартвело зміниться влада,я москалям не заздрю!!!)))
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18.07.2022 14:25 Відповісти
ну теперь Хйло может защищать права рюзькаизычных официально. ну и корректировщики уже на местах.
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18.07.2022 14:49 Відповісти
В 2008 році українці у складі розрахунків ЗРК Бук прикривали небо грузин від бомб і ракет, випущених з літаків рашистів.
В 2022 році грузини прикривають гроші рашистів від санкцій, щоб вони далі фінансували бомби і ракети, випущені з літаків тих сами рашистів.
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18.07.2022 15:49 Відповісти
на голови українців.
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18.07.2022 15:50 Відповісти
Ну, це не зовсім правда, еге ж? Добровольці допомагали, країна стояла осторонь в глибоко стурбованому стані. Наразі грузинські добровольці нам теж допомагають, поки їх країна робить то шо робить...

А взагалі вся ця ублюдська міжнародна політика зводиться до одного простого факту: нікому ти насправді <******* не потрібний, кращий твій друг - це своя боєздатна, гарно екіпійована, вмотивована, професійна армія, з найкращою технікою, зброєю і іншими обвісами. Ніхто ні за кого не буде воювати, всім важливий довгий долар, а не декларовані так звані "моральні цінності", які насправді так само як і закони, прекрасно вертяться в ту сторону, в яку треба, для отримання максимальної кількості доларів за мінімальну олдиницю часу.
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18.07.2022 16:03 Відповісти
Когда путло получит по рогам тут , ему срочно нужна будет маленькая, быстрая и стопроцентно победоносная война чтоб успокоить плебеев. Кроме вариантов с Грузией других я не вижу.
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18.07.2022 17:00 Відповісти
Я тоже поражаюсь грузинам..Эти падлы аннексировали у них нехилый кусок страны,в 2008г убивали военных,грабили дома,бомбили,а эти как ни в чем не бывало теперь сдают им квартиры у моря,кормят,поют в ресторанах.Грузины,как Вы вообще на этих падлюк смотрите,с Вами все впорядке?? Неужели деньги до таких пределов не пахнут??? Вы что за правительство выбрали себе?? ****...ц полный!
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18.07.2022 18:59 Відповісти
 
 