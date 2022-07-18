Візовий режим для громадян РФ пропонують запровадити в Грузії
З квітня в Грузії триває бум на ринку нерухомості, окрім того, учетверо зріс обсяг грошових переказів з Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, запровадження візового режиму з Росією через масовий в'їзд росіян до Грузії після початку війни в Україні вимагає опозиційна партія "Європейські демократи", про це повідомляє Гордон.
За словами лідера партії Ніколоза Вашакідзе, міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, "турбує вже всіх, окрім керівництва країни".
"У світі є безліч прикладів того, яку небезпеку становить різка зміна демографічної картини для будь-яких, зокрема могутніх країн", – заявив він, коментуючи ініціативу партії.
За його словами, уряд країни не говорить про проблему, не намагається зупинити та контролювати "процес напливу громадян із ворожої окупаційної держави".
Вашакідзе зазначає, що з Росії до Грузії прибуває активний, матеріально заможний прошарок, який легко адаптується та консолідується, і невідомо, як у цей процес рано чи пізно втрутиться влада РФ та її спецслужби.
Точна кількість росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні, невідома. На початку травня незалежні дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб.
Потік мігрантів є різнорідним, зазначає Newsgeorgia, серед них – опозиціонери та активісти, які побоювалися переслідування, просто незгодні з політикою російського керівництва, молоді люди, які уникають військового призову і ті, хто побоювався, що Росія "закривається".
Дуже велика категорія серед тих, хто приїхав до Грузії, – IT-фахівці, які працюють на західні компанії, котрі організовано перевезли до Грузії цілі офіси.
З квітня у Грузії почався бум на ринку нерухомості, різко злетіли ціни продажу та оренди квартир. Грошові перекази з РФ, які до весни становили не більше ніж $30 млн на місяць, у квітні зросли вчетверо і досягли піку у травні, перевищивши $300 млн, пише видання.
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за хАрошими узкими прийдут их спасители..
их бабло - ваш мусор.. они вам всё испаскудят, ещё и должны окажетесь..
- болит, бо два года своей жизни и пару месяцев военгоспиталя оставил в прекрасной Грузии..
В 2022 році грузини прикривають гроші рашистів від санкцій, щоб вони далі фінансували бомби і ракети, випущені з літаків тих сами рашистів.
А взагалі вся ця ублюдська міжнародна політика зводиться до одного простого факту: нікому ти насправді <******* не потрібний, кращий твій друг - це своя боєздатна, гарно екіпійована, вмотивована, професійна армія, з найкращою технікою, зброєю і іншими обвісами. Ніхто ні за кого не буде воювати, всім важливий довгий долар, а не декларовані так звані "моральні цінності", які насправді так само як і закони, прекрасно вертяться в ту сторону, в яку треба, для отримання максимальної кількості доларів за мінімальну олдиницю часу.