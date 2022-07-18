Україна вимагає від РФ гуманного поводження з українськими військовополоненими, - МЗС

Україна засуджує неправомірне поводження Російською Федерацією з українськими військовополоненими, зокрема використання їх в своїх політичних цілях.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військовополонених військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у документі.

У цьому контексті МЗС підкреслює, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога", - зауважили у зовнішньополітичному відомстві.

Також зазначається, що Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. В умовах міжнародного збройного конфлікту, спричиненого збройною агресією РФ, наша держава дотримується законів та звичаїв війни, викладених, зокрема, у Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколах до них 1977 року.

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"Україна дотримується гуманного поводження із військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі. Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - резюмується у заяві.