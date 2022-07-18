Украина требует от РФ гуманного обращения с украинскими военнопленными, - МИД

Украина осуждает неправомерное обращение с украинскими военнопленными Российской Федерацией, в частности использование их в своих политических целях.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Требуем от российской стороны соблюдать положения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в отношении военнопленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в документе.

В этом контексте МИД подчеркивает, что все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных Сил Украины, приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" 1992 года.

"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, на которых, согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительного протокола I к ним 1977 года, распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, в частности, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также отмечается, что Украина неуклонно соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву. В условиях международного вооруженного конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, наше государство соблюдает законы и обычаи войны, изложенные, в частности, в Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколах к ним 1977 года.

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"Украина придерживается гуманного обращения с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом - права и гарантии в полном объеме. Требуем от российской стороны гуманного обращения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны, которая удерживает в плену военнопленных государства, запрещаются" , – резюмируется в заявлении.