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Люди в окупації не забувають про Україну, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав підтримувати інформаційний зв'язок з окупованими територіями, доносити туди реальну інформацію.

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі – від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, у Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, у Луганській і Донецькій областях, у Криму – наші люди мають чути про Україну від українців", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В багатьох селах окупованої Херсонщини ситуація критична, рашисти намагаються використовувати цивільних як "живий щит", - Сили оборони Півдня

За його словами, "перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщини... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства".

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Топ коментарі
+13
просто безнадійний ****..н... скільке ж ти лиха наробило падло
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19.07.2022 01:52
+12
Просто хочеться кричати від того що робить з країною зелена мразь.
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19.07.2022 01:34
+12
Люди пам'ятають як ти здав південь без бою. Після перемоги України за все прийдеться відповідати.
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19.07.2022 01:58
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Просто хочеться кричати від того що робить з країною зелена мразь.
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19.07.2022 01:34 Відповісти
не мразь, а мерзота
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19.07.2022 05:48 Відповісти
Мразота,може
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19.07.2022 07:18 Відповісти
Щось перестав кричати -дайте зброю, мабуть падлюку ткнули носом і показали де воно її гноїть
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19.07.2022 09:21 Відповісти
"Люди в окупації не забувають про Україну" А тому - хай Приватбанк забере 20% за кожне перерахування $ доларiв
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19.07.2022 01:35 Відповісти
Вернёмся к Ермаку

Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.

в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️

потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
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19.07.2022 01:40 Відповісти
выходит что зэ -это полный *******?
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19.07.2022 05:39 Відповісти
Выходит, что зеленский полностью замазан в делах Ермака
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19.07.2022 06:36 Відповісти
А,з якого дива зараз Зеленська в держдепі...?
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19.07.2022 07:16 Відповісти
Клуша по бутіках прошвирнеться, мо нову піаніну привезе...
Очевидно довго на золотому унітазіку піаніст не втримається, от і треба новий інструмент вибрать )))
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19.07.2022 07:59 Відповісти
її жінка Байдена запросила. наївна.
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19.07.2022 09:57 Відповісти
просто безнадійний ****..н... скільке ж ти лиха наробило падло
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19.07.2022 01:52 Відповісти
Циничный мразь ,благодаря которой ,эта оккупация произошла. Находясь в бункере в полной безопасности для своей никчёмный жизни,разглагольствует о тех ,кто находится под окупацией стол ко месяцев ожидая освобождения.
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19.07.2022 01:53 Відповісти
Він погнав ,свою,лярву в Білий Дім херню нести...
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19.07.2022 07:09 Відповісти
Напрасно чекають.... Завдяки,цій мавпі відбувся напад й мільони постраждалих й сотня тисяч загинувших,й що загине,справа цієї збочної істоти
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19.07.2022 07:34 Відповісти
Люди пам'ятають як ти здав південь без бою. Після перемоги України за все прийдеться відповідати.
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19.07.2022 01:58 Відповісти
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19.07.2022 02:04 Відповісти
Не в тему - на фото -***** та народжений нею виводок - який привик до її молока
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19.07.2022 03:21 Відповісти
І про тебе, падло, теж добре пам'ятають. І чекають...
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19.07.2022 02:08 Відповісти
Чекають на що?
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19.07.2022 05:55 Відповісти
На знищення продажною курвою
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19.07.2022 07:06 Відповісти
чекаємо, коли зелена шобла вся сяде на лаву підсудних. а потім на нари.
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19.07.2022 09:58 Відповісти
Люди в окупації і не в окупації не забувають і не забудуть про Україну, про Президента України, про Офіс Президента України, про...
Слава Україні!
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19.07.2022 02:17 Відповісти
Так ,люди пам'ятають : і про пра#балі південь і як за лічені години орки вже біля Києва були а потім місяцями гвалтуючи і вбиваючи людей і дітей, бо їм не сказали про напад щоб паніки не було бл, і "евакуацію" в полон азовців, та ще багато чого.
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19.07.2022 03:08 Відповісти
Й,що. Воно продовжує понаростаючий?
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19.07.2022 07:05 Відповісти
30.05.2022 Зеленський розповів в інтерв'ю нідерландському виданню Nieuwsuur, що за рік знав про повномасштабне збройне вторгнення РФ в Україну.
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19.07.2022 04:54 Відповісти
NLAW не давали захисникам Харкова!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!
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19.07.2022 05:40 Відповісти
Де на фронті Стингери??? Зброю отримують,в війська невидають. Гонять суцільну маячню й підставляють людей на м'ясо
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19.07.2022 07:03 Відповісти
А про що їм казати? За масовані щоденні обстріли? Може про ваши внутрішні чвари? Чи може про те що, в Україні повним ходом іде реставрація влади регів? Ім таки новини потрібні?
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19.07.2022 05:53 Відповісти
Вони роблять,Все,для шкоди Україні
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19.07.2022 07:00 Відповісти
Якого хера його хвойда поперлася в Білий Дім?
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19.07.2022 07:04 Відповісти
ИДИ В ОТСТАВКУ!!!!
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19.07.2022 06:38 Відповісти
Яку правду розповідати? Про те що ти і твій некомпетентний Залужний можете лише втрачати Українські землі? Про те, що за 4місяці не звільнено жодного населеного пункту від Харківщини до Херсонщини? Я вже мовчу про повний відступ з Луганщини. Про те, що відступ рашистів від Житомирщини до Сумщини ви подаєте як перемогу ЗСУ? Хоча ЗСУ ні разу не гнало рашистів до жодного з кордонів. Про те,що у тебе зелений лох і зрадник такі самі зрадники в ОПі сидять і всіх без виключення структурах влади? І що жоден з них не вбитий, бо ворог. Що твої міністри витрачають мільйони на поляки по тв, а волонтери тягнуть на собі функції Міноборони по забезпеченню солдатів? Про твоє повне не бажання робити економіку військовою??? Про твоє тотальне захоплення влади всіх рівнів?? Та ні...ми пожаліємо людей в окупації, їм і так тяжче за всіх, і промовчимо.
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19.07.2022 06:39 Відповісти
Таланти Залужного,якщо й є то дуже сумнівні. За всю кампанію жобного досягнення,лише здача терен,й страиегічні відступи. Кривавий цирк
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19.07.2022 06:58 Відповісти
Не агент не зе небажає не подивитись не в очко пукіну. Не оманський не заважає звільняти загарбані території. Якось так. Нелох невважає суспільство лохами
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19.07.2022 06:55 Відповісти
Чим,ця мразота скінчить? Яким буде кінець тварюки???
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19.07.2022 07:20 Відповісти
та ничого йому небуде.....ми добрі та дурні.....Буде потім як кучма та кравчук....і що ім було
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19.07.2022 09:50 Відповісти
Особливо з під землі
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19.07.2022 07:34 Відповісти
Опять громкие слова,только языком балоболить и умеет,подкаблучник ермаковский,уже на ваши наглые,откормленные рожи плевать хочеться,будьте вы прокляты твари продажные.
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19.07.2022 08:30 Відповісти
Люди и через десятки лет помнят про своё прошлое, про важные события в жизни, про первую любовь. Воспоминания о чём то хорошем но утраченном, вызывают боль, печаль. Это у всех так.
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19.07.2022 08:37 Відповісти
 
 