Люди в окупації не забувають про Україну, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав підтримувати інформаційний зв'язок з окупованими територіями, доносити туди реальну інформацію.
"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері, передає Цензор.НЕТ.
"Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти і можливості, – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним. На всій нашій українській землі – від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, у Мелітополі та Бердянську, в Енергодарі, у Луганській і Донецькій областях, у Криму – наші люди мають чути про Україну від українців", - сказав президент.
За його словами, "перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час. І поки цей час триває, поки Росія ще може руйнувати життя в Україні... Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщини... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку держава це робить. Але маємо використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства".
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Зе может не понимает , что американская разведка ЗНАЕТ ВСЕ.
в Словакии неско(ко лет назад убили журналиста , который расследовал коррупцию и делёж денег ЕС на проекты в Словакии. Были в схеме все вплоть до премьер министра Фицо- пррросийского политика. Фицо был царь и бог в стране. И думал , что он неприкасаем.
После убийства журналиста страна вышла на улицы и потребовала отставки министра МВД, Фицо упирался( как сейчас ЗЕ С ЕРМАКОМ И ТАТАРОВЫМ) .
Президент Киска ( о котором говорили что он ничего не решает) потребовал от парламента : или кабмин Фицо в отставку или парламент на перевыборы.
Парламент на перевыборы не хотел и отправили Фицо в отставку , тут же начались следственные действия по коррупции .
Потом начались аресты судей, которые работали по звонку властей.
ТАК ЧТО ИНТРЕСНО - американцы предоставили записи телефонных разговоров от 2006 года !!! И это было в 2020 году , записи через 14 лет .‼️‼️‼️
потому если США назвало Ермака - агентом фсб - Я ВЕРЮ В ЭТО. А вот Зе просто не знает какие есть материалы у США
Очевидно довго на золотому унітазіку піаніст не втримається, от і треба новий інструмент вибрать )))
Слава Україні!
3,5 тисячі хранилися в неналежному стані,але не видавали на передову!
Тільки сваїми силами,дозвонившися до друзів з США,та Британії,бійці з Харкова получили через друзів так потрібну зброю зза кордону!
А вже получена раніше так і лежала на складах! І чудом її не розбомбили орки,за декілька годин успіли вивезти! І прилетіли ракети прямо на склад,але він був пустий!
Після війни про це все напишуть,але дякуючи тим Героям,які стояли на передовій Харків вистояв!