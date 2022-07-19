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кредит (3773) малий бізнес (278) підтримка (528) грант (336) ФОП (138)

Українці зможуть отримати гранти до 8 млн гривень на бізнесові проєкти

деньги,кредит

В Україні започатковано програму грантів для бізнесменів, які створюють чи розвивають переробні підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

 Грошовий розмір гранта становить до 8 млн гривень безповоротної допомоги. Кошти будуть виплачувати для ФОПам чи юридичним особам.

За умов, що підприємство не розміщене та не проводить господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях чи на території Росії на момент подачі заявки; не включені до санкційних списків, не є банкрутами, кінцевими їх бенефіціарами є громадяни України.

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Як повідомляється, перші тисячу бізнесменів, що подадуть заявки отримають грантові кошти у розмірі 70% від вартості їх проєкту. Інші заявники отримають кошти на бізнес в розмірі до 50% вартості проєкту. Підприємці зможуть отримати кредити в сумі до 16 мільйонів гривень за програмою "5-7-9" під 0% на 5 років.

Бізнесмен для отримання гранту має розробити бізнес-план. Потім він повинен подати бізнес-план, заявку, документами для верифікації діючого підприємства через Портал Дія. Оцінюватиме бізнес-план та перевірятиме ділову репутацію заявника АТ "Ощадбанк" протягом 10 днів.

Далі заявник пройде співбесіду. Рішення про надання гранту приймають фахівці Мінекономіки. В разі отримання позитивної відповіді, заявник отримує грантові кошти на банківський рахунок на чітко визначені цілі: придбання основних засобів виробництва, витрати на їх доставку та введення в експлуатацію.

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Обладнання заборонено відчужувати, поки не буде виконано умови за грантом. Якщо переробне підприємство буде зруйноване внаслідок збройної агресії Росії, то держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.

Бізнесмени, що отримали гранти, зобов’язані протягом 3 років з дня їх отримання сплачувати податки, збори та ЄСВ у розмірі отриманих коштів та створити не менше 25 робочих місць. Якщо ці вимоги не виконуються, отримувач повинен самостійно повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими платежами.
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Топ коментарі
+4
І до якрї партії слід вступити і який відкат дати, щоб стати цим щасливцем?
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19.07.2022 10:06
+2
Бєня і Ахметка вже записались.
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19.07.2022 10:05
+1
Може започаткувати програму грантів для бізнесменів, які створюють чи розвивають підприємства ВПК?
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19.07.2022 10:07
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все якась імітація.
своїм - все, а людям - бєспрєдєл.
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19.07.2022 10:05 Відповісти
Бєня і Ахметка вже записались.
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19.07.2022 10:05 Відповісти
І до якрї партії слід вступити і який відкат дати, щоб стати цим щасливцем?
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19.07.2022 10:06 Відповісти
З таким менталітетом вам не ЕС а на Московію потрібно. Можливо і не потрібно нікуди вступати, ви зробіть БП подайте заяку, можливо і вам дадуть.
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19.07.2022 12:25 Відповісти
Може започаткувати програму грантів для бізнесменів, які створюють чи розвивають підприємства ВПК?
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19.07.2022 10:07 Відповісти
Ермаку на карманные
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19.07.2022 10:11 Відповісти
Це яким дружкам роздаватимемо, правильнiше вiдмиватимемо?
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19.07.2022 10:12 Відповісти
якраз час гранти роздавати
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19.07.2022 10:30 Відповісти
треба роздати гроші своїм, чи ви думаєте хоч один з грантів піде в правильні руки? Тотальне розкрадання.
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19.07.2022 10:47 Відповісти
дурдом, повний дурдом
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19.07.2022 10:34 Відповісти
я навіть знаю які "українці" отримають ці гранти.....
знову все аби тільки не ВПК і армія, на це грошей немає.
країна в стані кривавої війни на винищення, дира в бюджеті, купа кредитів а у нас популісти списують борги бабушке і розкидаються грошина в усі боки розказуючи при цьому, що без зовнішньої підтримки ми мох почнемо їсти.... а в цей час люди збирають на броніки, на білизну на бляху бійцям... це якийсь абсурд. пір на костях
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19.07.2022 10:46 Відповісти
А чи буде рахуватись переробним господарством подрiблення кацапiв на гумус ? Товариш цiкавиться..
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19.07.2022 14:18 Відповісти
 
 