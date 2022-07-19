Українці зможуть отримати гранти до 8 млн гривень на бізнесові проєкти

В Україні започатковано програму грантів для бізнесменів, які створюють чи розвивають переробні підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Грошовий розмір гранта становить до 8 млн гривень безповоротної допомоги. Кошти будуть виплачувати для ФОПам чи юридичним особам.

За умов, що підприємство не розміщене та не проводить господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях чи на території Росії на момент подачі заявки; не включені до санкційних списків, не є банкрутами, кінцевими їх бенефіціарами є громадяни України.

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Як повідомляється, перші тисячу бізнесменів, що подадуть заявки отримають грантові кошти у розмірі 70% від вартості їх проєкту. Інші заявники отримають кошти на бізнес в розмірі до 50% вартості проєкту. Підприємці зможуть отримати кредити в сумі до 16 мільйонів гривень за програмою "5-7-9" під 0% на 5 років.

Бізнесмен для отримання гранту має розробити бізнес-план. Потім він повинен подати бізнес-план, заявку, документами для верифікації діючого підприємства через Портал Дія. Оцінюватиме бізнес-план та перевірятиме ділову репутацію заявника АТ "Ощадбанк" протягом 10 днів.

Далі заявник пройде співбесіду. Рішення про надання гранту приймають фахівці Мінекономіки. В разі отримання позитивної відповіді, заявник отримує грантові кошти на банківський рахунок на чітко визначені цілі: придбання основних засобів виробництва, витрати на їх доставку та введення в експлуатацію.

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Обладнання заборонено відчужувати, поки не буде виконано умови за грантом. Якщо переробне підприємство буде зруйноване внаслідок збройної агресії Росії, то держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.

Бізнесмени, що отримали гранти, зобов’язані протягом 3 років з дня їх отримання сплачувати податки, збори та ЄСВ у розмірі отриманих коштів та створити не менше 25 робочих місць. Якщо ці вимоги не виконуються, отримувач повинен самостійно повернути різницю між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими платежами.