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Українські фермери посіють на 30-60% менше озимих, - міністр агрополітики Сольський

озимі

Українські аграрії у 2022 році посіють на 30-60% менше озимих зернових культур. Якщо основний експортний шлях країни через порти все ще буде заблоковано Росією, то це продовжить світову продовольчу кризу.

Про це Financial Times сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Аграрії скоротять посіви озимих зернових культур, пшениці та ячменю на 30-60%", - сказав він.

Зазначається, що нині Україна веде переговори з Росією щодо відновлення експорту продовольства через свої порти у Чорному морі. Проте, за словами міністра, якщо українські порти залишаться закритими наступної весни, фермери різко скоротять посіви кукурудзи й натомість вирощуватимуть сою та соняшник через нижчу врожайність і вищі ціни.

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Зменшення виробництва пшениці та кукурудзи у 2023 році призведе до продовження дефіциту зерна в усьому світі та підвищення цін на продовольство на ще довший період.

Сольський також зазначив, що російські загарбники продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на територіях, захоплених після початку повномасштабного вторгнення військами РФ із 24 лютого.

Українські чиновники заявили, що росіяни вже викрали 500 тис. тонн зерна. Водночас, на думку міністра, справжня цифра, швидше за все, буде набагато вищою, оскільки фермери в контрольованих Росією частинах півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн.

Також читайте: Вірити Путіну на слово щодо розблокування українських портів - це як вірити у Санта Клауса, - міністр сільського господарства ФРН Оздемір

Нагадаємо, в результаті російської агресії в Україні виявилися заблокованими більше 20 мільйонів тонн зерна. Це поставило під загрозу голоду найбільш вразливі країни світу, зокрема в Африці.

ЄС організував так звані "коридори солідарності" на кордонах з Україною для вивезення зерна суходолом, автомобільним та залізничним транспортом, а також внутрішніми водними шляхами, але це дозволяє лише частково вирішити проблему. Нині у Туреччині за участю ООН відбуваються переговори щодо можливих шляхів виходу із ситуації.

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Моя репліка поза межами ******** ситуації: "давно було потрібно зменшувати розорюваність". А то прикриваються терміном "фермери", а в основному це великі латифундії. Україні достатньо і 40-50% ріллі для зерна різного виду і класів
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19.07.2022 11:33 Відповісти
Якщо розширювати тваринництво, то зернових і технічних можна сіяти менше. А робити більше випасів. Дивлюся канал агрохантер про роботу в Швейцарії. Там частина земель - випаси. Корів тримають не ради молока, а лише на м'ясо. Але для рентабельності така еко продукція коштує значно дорожче. У гористій Швейцарії навряд чи пануватимуть великі корпорації. Бо поля в межах кількох гектарів. Потужну техніку нема змоги застосовувати.
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19.07.2022 13:31 Відповісти
а може й меньше засіють бо при ціні 2000-3000 за тону
у фермера не буде грошей навіть зорати
я думаю що янелох оманський робе це спеціально щоб фермери відмовлялися від земель.щоб скупити все.
ціна в світі 7000 12000 тис в гривні.
думай те!!!
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19.07.2022 11:48 Відповісти
Як завжди, міністр знає хто скільки засіє і збере.
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19.07.2022 11:50 Відповісти
Частка України в експорті зернових у Світі 1% -2%, питання яким чином це може спричинити кризу? Скоріше питання зерна використовують як політичний тиск на Україну, та спробу посадити за стіл переговорів з росією.
http://agro-business.com.ua/images/1-2_368-369/01-02_368-369_14-1.jpg
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19.07.2022 12:18 Відповісти
ТОП-5 країн експортерів пшениці в 2021/22 МР:

росія - 33,0 млн т;
ЄС - 31,0 млн т;
Австралія - 27,5 млн т;
США - 21,9 млн т;
Україна - 19,0 млн т.
https://latifundist.com/rating/top-10-******-virobnikiv-pshenitsi-v-2021-22-mr
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19.07.2022 13:43 Відповісти
 
 