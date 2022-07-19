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Новини
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ВР (14812) призначення (2239) Міністерство соціальної політики (1245) Железняк Ярослав (533) Лазебна Марина (167) Жолнович Оксана (60)

Рада призначила Жолнович на посаду міністерки соцполітики

оксана,жолнович

Оксана Жолнович замінить Марину Лазебну на посаді міністерки соціальної політики.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував результати голосування за кандидатуру Жолнович:

  • "Слуга народу" - 209 голосів "за"

  • "ЄС" - 0

  • "Батьківщина" - 0

  • Платформа "За життя та мир" - 15

  • "За майбутнє" - 13

  • "Голос" - 7

  • "Довіра" - 17

  • "Відновлення України" - 11

  • Позафракційні - 10

Також читайте: Рада погодила відставку Лазебної з посади міністра соціальної політики

Оксані Жолнович 43 роки. З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

З 2019 до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб із інвалідністю.

Жолнович – доцентка кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2017 до 2019 року була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. З 2009 до 2019 року входила до Ради адвокатів Львівської області.

Жолнович була членкинею політичної партії "Сила Людей". Від цієї партії чотири рази балотувалася до рад різних рівнів. Жодного разу не була обрана.

З 1996 до 2001 року навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство", кваліфікація "юрист". Там захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України".

Автор: 
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Топ коментарі
+14
чергова адвокатеса - рішала на посаді. За життя нічого практичного і путнього не робила тільки займалась казуїстикою маніпулюючи словами.
Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
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19.07.2022 12:39
+13
І здоров'я. Подивилась хто голосував. Без заборонених партій слуги не набирають голосів. Це знову фабрикація, бо як можуть зрадники голосування проводити
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19.07.2022 12:35
+13
Може в мене настрій сьогодні такий, але це знущання. "З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента". Яка нах соціальна політика і охорона здоров'я? На Цензорі публікації допомогти в лікуванні поранених воїнів, тому таке міністерство або нахрін не треба, або коли оголошується збір на лікування дитини чи воїна, то потрібно проводити конфіскацію майна працівників міністерства на користь тих, хто потребує лікування у серйозних випадках.
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19.07.2022 12:38
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Оксана Жолнович працювала в Департаменті соціяльної політики при Офісі Президента.
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19.07.2022 12:32 Відповісти
І здоров'я. Подивилась хто голосував. Без заборонених партій слуги не набирають голосів. Це знову фабрикація, бо як можуть зрадники голосування проводити
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19.07.2022 12:35 Відповісти
Таке враження що начеб-то й не війна, і орків під Києвом не було.

Хіба що "зажопники" стали ще й за мир🤕

Цю країну врятують лише Хунта та Гетьман👿
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19.07.2022 14:19 Відповісти
Сивочолий? Ми, здається, вже проходили цих "хетьманів"-олігархів. Дякую, заберіть собі і носіться з ним, як дурень з писаною торбоюя у своєму вигаданому світі, де Україна - філіал корпорації "рАшен"
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19.07.2022 17:26 Відповісти
а ти паціент психлікарні!
як тобі без Гетьмана? покращення настало?
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19.07.2022 21:58 Відповісти
Може в мене настрій сьогодні такий, але це знущання. "З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента". Яка нах соціальна політика і охорона здоров'я? На Цензорі публікації допомогти в лікуванні поранених воїнів, тому таке міністерство або нахрін не треба, або коли оголошується збір на лікування дитини чи воїна, то потрібно проводити конфіскацію майна працівників міністерства на користь тих, хто потребує лікування у серйозних випадках.
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19.07.2022 12:38 Відповісти
чергова адвокатеса - рішала на посаді. За життя нічого практичного і путнього не робила тільки займалась казуїстикою маніпулюючи словами.
Знаємо ми всі сьогодняшню адвокатську породу . Жодного чесного фахівця. Одні переговірники , рішали і кидали.
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19.07.2022 12:39 Відповісти
нащо оце писати не знаючі нічого про Людину?
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19.07.2022 13:10 Відповісти
Для того щоб писати з великої літери, треба заслужити

розкажіть будь ласка про подвиги чергової Адвокатесси
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19.07.2022 14:21 Відповісти
а чому це пан вирішив, що ми про неї нічого не знаємо?
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19.07.2022 17:31 Відповісти
Ну все. Знову не перерахують пенсію згідно Закону пенсіонерам МВС.
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19.07.2022 12:40 Відповісти
Який же хороший Голос, обожеслава!
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19.07.2022 12:42 Відповісти
Навіть кралійуа баба жЮля чесніша 😢
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19.07.2022 14:22 Відповісти
Крадійка
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19.07.2022 14:23 Відповісти
той момент, коли навіть в Слугє Народа не хочуть голосувати за чергову маріонетку Єрмака - і доводиться просить щирих медведчуківських патріотів і Кіру Рудик підкинуть голосів.
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19.07.2022 12:43 Відповісти
а що робе в раді платформа "за життя за мир" кремлівського пдораса бойка?
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19.07.2022 12:51 Відповісти
А,що в тій клоаці робить майже вся Гидота?
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19.07.2022 13:41 Відповісти
З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

))) речення можна зрозуміти так, ніби департамент займався конкретно охороною здоров'я офісу преЗЕдента...

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19.07.2022 13:27 Відповісти
Є сумніви? Як написано так і розуміти... Офіс (персональний,особистністний) найвеличнішого небрехатиме! Люди нездатні брехати,навіть якщо намагаються,питання правильно,їх,чути
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19.07.2022 13:38 Відповісти
Добавлю:- завідуюча медпункту.... Вибачайте
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19.07.2022 13:42 Відповісти
Ха! Це ж непросто - з бігової доріжки відосики писати. Потрібен цілий Департамент, щоб охороняти здоров'я Найвеличнішого. Кардіограму під час навантажень контролювати, ректальну температуру язиком вимірювати, куштувати сечу божу росу, якою мироточить Зє і Дє, чи не солодка часом?
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19.07.2022 17:37 Відповісти
немає у нас ніякої соціальної політики
є політика корита через яке пропускаються кошти платників податків
а коло цього корита 350000 чиновників
тому після отримання цими дармоїдами зарплат, премій та інших виплат,
нужденним дають те що залишилося після великого деребану.
а добавте ще лівих інвалідів, лівих малозабезпечених
от і залишається пенсіонерам гулькин куй, так, щоб не здохли...
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19.07.2022 13:33 Відповісти
В нас початково:- немає Державного механізму немає Державної влади!!! Є лишень огидність 95го кварталу !!!
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19.07.2022 13:40 Відповісти
а скоро можна буде і цього позбавити. працодавець тепер може звільняти працівника без пояснень, це як? взагалі останнього людського відношення позбавляють? будемо за міску гречки працювати? але є і добра новина. Ця панянка, хто б здивувався дуже за рівність ратує. Тобто тепер ми всі будемо рівні, всі однакові, всі посередині.
https://www.youtube.com/watch?v=jwd07Nw39wg
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19.07.2022 17:36 Відповісти
ну, так ви ж хотіли цього! всім серцем і душею! бо при баризі було "зубажіння!" і пів вареника!
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19.07.2022 22:01 Відповісти
Что эта новая министерша ЖОЛНОвич, по ночам будет с кем-то печатать деньги для пенсионеров и обездоленных граждан Украины??? Всё это очередной обман и шулерство нашего клоуна -президента!!.... Не будет денег в бюджете не будет их и у Жолнович!! Распределять деньги и дурак сможет, а вот заработать!!!
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19.07.2022 15:05 Відповісти
так вони ж робітників останніх прав позбавляють: то ненормований робочий день, тепер звільняти без пояснень і без попереджень, що там далі, яких ще прав українців позбавлять? Але право платити податки думаю залишать.
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19.07.2022 17:38 Відповісти
Дуже пишна тітка. Якось стало страшно за свою пенсію...
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19.07.2022 16:37 Відповісти
Таке враження, що цей верховний бовдур робить все від нього залежне, щоб здати країну москалям. Щоб повилазило вже тим, хто голосував за цього недолугого малороса. Навіть сам "папа Карло" Коломойський напевно не чекав від свого протеже такої геніальної тупості...
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19.07.2022 16:42 Відповісти
Там папа Карло сам не відрізняється особливою гостротою, єслі шо.
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19.07.2022 17:52 Відповісти
З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. Джерело:

Охрініти, цілий департамент займається благополуччям і здоров'ям завгоспа, так він буде жити-нетужити ще довго.
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19.07.2022 17:23 Відповісти
а я знаю, якщо вони такі медики, як він завгосп...
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19.07.2022 17:39 Відповісти
Знову в цьому 95 Борделі кровати перетаскують
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19.07.2022 18:50 Відповісти
Як викладачка проявила, себе дуже паскудно!
Неграмотна; без бажання вчити; та ще й корупціонерка!
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19.07.2022 19:14 Відповісти
Лазебную обворовавшуюся сменила другач Лазебная...
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20.07.2022 08:31 Відповісти
 
 