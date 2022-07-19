Рада призначила Жолнович на посаду міністерки соцполітики

Оксана Жолнович замінить Марину Лазебну на посаді міністерки соціальної політики.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував результати голосування за кандидатуру Жолнович:

"Слуга народу" - 209 голосів "за"

"ЄС" - 0

"Батьківщина" - 0

Платформа "За життя та мир" - 15

"За майбутнє" - 13

"Голос" - 7

"Довіра" - 17

"Відновлення України" - 11

Позафракційні - 10

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Оксані Жолнович 43 роки. З 2020 року очолює департамент соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

З 2019 до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Працювала у сфері захисту осіб із інвалідністю.

Жолнович – доцентка кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2017 до 2019 року була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. З 2009 до 2019 року входила до Ради адвокатів Львівської області.

Жолнович була членкинею політичної партії "Сила Людей". Від цієї партії чотири рази балотувалася до рад різних рівнів. Жодного разу не була обрана.

З 1996 до 2001 року навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство", кваліфікація "юрист". Там захистила кандидатську дисертацію на тему "Система трудового права України".